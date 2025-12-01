Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 1.12.2025: Bất ngờ sập sâu

Khương Nha
Khương Nha
01/12/2025 09:17 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay bất ngờ giảm sâu từ vùng giá 91.000 USD xuống còn 87.000 USD, báo hiệu những diễn biến tiêu cực trong tháng cuối cùng trong năm.

Giá Bitcoin hôm nay, lúc 7 giờ ngày 1.12 (giờ Việt Nam) dao động quanh mốc 90.500 USD. Nhưng đến 8 giờ, Bitcoin (BTC) bất ngờ thủng đáy, sập sâu về vùng giá 87.000 USD. Trong vòng chưa đầy một giờ, mỗi BTC giảm khoảng 4% giá trị. Đến 8 giờ 30, mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 87.435 USD.

Cú sập giá Bitcoin sáng nay cũng khiến vốn hóa toàn thị trường tiền số giảm 3,97%, từ 3.080 tỉ USD xuống còn 2.970 tỉ USD. 

Các token khác như Ethereum (ETH), Solana (SOL), XRP cũng bị điều chỉnh mạnh sau cú sập bất ngờ của Bitcoin. ETH giảm 5%, trong khi SOL, DOGE và XRP giảm hơn 4%.

Giá Bitcoin ngày 1.12.2025: BTC bất ngờ sập sâu - Ảnh 1.

Diễn biến giá Bitcoin và thị trường tiền mã hóa sáng 1.12

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Đợt bán tháo diễn ra nhanh và mạnh chỉ vài giờ sau cảnh báo của Yearn trên X. Theo đó, một "sự cố" trong nhóm thanh khoản yETH đã bị tấn công. Các nhà phân tích cho rằng kẻ gian đã khai thác một lỗ hổng để tạo ra lượng lớn yETH trong một giao dịch sau đó rút cạn nguồn thanh khoản và tẩu thoát với khoảng 1.000 ETH (3 triệu USD). Số tiền này đã nhanh chóng được chuyển đến các máy trộn để tẩu tán. 

yETH là một token của nhóm thanh khoản do người dùng quản lý, bao gồm nhiều loại Ethereum Liquid Staking Derivatives (LST) khác nhau. Vấn đề của Yearn xuất hiện vài ngày sau khi sàn giao dịch hàng đầu Hàn Quốc Upbit bị tấn công hàng triệu USD. 

Dữ liệu từ Coinglass cho thấy cú sập sáng nay đã khiến hơn 400 triệu USD trong các hợp đồng tương lai của người chơi bị thanh lý. Chủ yếu những nhà đầu tư đặt cược vào đà tăng của Bitcoin bị ảnh hưởng. Điều này cho thấy đợt sập giá lần này hoàn toàn bất ngờ với phần lớn người chơi trong thị trường. 

Giá Bitcoin diễn biến theo kịch bản đáng lo ngại 

"Cảm giác thật tệ vì nó thực sự tệ", Timothy Peterson, nhà phân tích kinh tế, viết trên X (Twitter cũ) về biểu đồ giá kết thúc tháng 11 của Bitcoin. 

Ông cho rằng Bitcoin đang đối mặt kịch bản giá đầy ảm đạm. Tiền số lớn nhất thế giới đang khiến nhà đầu tư thất vọng khi giảm đến 36% so với đỉnh cao nhất mọi thời đại được thiết lập hồi tháng 10. 

Peterson chia sẻ biểu đồ diễn biến giá Bitcoin hiện tại và năm 2025 cho thấy mối tương quan kỳ lạ trong biến động giá theo ngày và hằng tháng. Mức tương quan hằng ngày giống 80% so với chu kỳ năm 2022, trong khi diễn biến giá đang đúng đến 98%. 

Giá Bitcoin ngày 1.12.2025: BTC bất ngờ sập sâu - Ảnh 2.

Tương quan giá của năm 2025 đang khớp kỳ lạ với những gì diễn ra vào năm 2022

NGUỒN: NSQUAREDVALUE

Biểu đồ giá cho thấy Bitcoin không có dấu hiệu tăng giá trong tháng cuối cùng của năm 2025. Nếu kịch bản như năm 2022 tiếp tục diễn ra, Bitcoin có thể không thực sự phục hồi cho đến quý 1 năm sau. 

Trong khi đó, dữ liệu từ các quỹ ETF Bitcoin cho thấy làn sóng tháo chạy khỏi thị trường có thể đã kết thúc. Cointelegraph dẫn các thống kê cho thấy, kết thúc Tuần lễ Tạ ơn ETF Bitcoin đã đạt 220 tỉ USD, trong khi ETF Ethereum thu về 312 triệu USD. 

Các nhà phân tích cho thấy điểm khác biệt quan trọng của diễn biến giá Bitcoin năm nay với các chu kỳ trước là sự xuất hiện của các ETF Bitcoin. Những quỹ này có thể giúp thị trường tiền mã hóa ổn định và tương quan hơn với diễn biến của cổ phiếu cũng như các tài sản truyền thống.

Bitcoin đã kết thúc tháng 11 trong sắc đỏ, vốn hóa thị trường giảm 17,5%. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 3, dù giá đã phục hồi lên 90.000 USD, từ vùng giá 80.000 hồi giữa tháng. Trong khi đó, Ethereum cũng ghi nhận hiệu suất tệ nhất từ tháng 2 với đà giảm 22% trong tháng. Hiện tại, Bitcoin nói riêng và thị trường tiền mã hóa nói chung vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh, tin xấu liên tục bủa vây khiến nhiều người lo ngại về một đợt điều chỉnh sâu kéo dài.

