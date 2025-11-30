Giá Bitcoin hôm nay 30.11.2025: Dùng dằng kết thúc một tháng tồi tệ

Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy giá Bitcoin (BTC) ngày 30.11 được giao dịch quanh mốc 90.880 USD, không thay đổi nhiều so với hôm qua. Tuy nhiên, biến động giá trong 24 giờ thay đổi liên tục. Có lúc, BTC nhích lên vùng giá 91.000 USD nhưng không giữ được lâu, nhanh chóng rơi xuống gần mức 90.000 USD, sau đó quay lại mốc 91.000 USD.

Như vậy, trong một tuần qua, Bitcoin đã hồi phục được khoảng 7% so với đáy 85.000 USD. Mức giảm chung trong vòng 30 ngày qua đã được thu hẹp xuống còn -16,34%.

Trong khi Bitcoin cố gắng giữ mức kháng cự 90.000 USD, vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa trong 24 giờ qua đã giảm 0,32%, xuống còn 3.090 tỉ USD.

Đồng xu Bitcoin trước biểu đồ biến động giá ẢNH: KHƯƠNG NHA

Tháng 11 hỗn loạn, Bitcoin chìm trong sắc đỏ

Tháng 11 được đánh dấu là một trong những tháng tồi tệ nhất của Bitcoin khi vốn hóa thị trường bị bốc hơi gần 400 tỉ USD, từ mức vốn hóa 2.200 tỉ USD xuống còn 1.810 tỉ USD. Những lo ngại về khả năng Cục Dự trữ liên bang (Fed) Mỹ cắt giảm lãi suất và nguy cơ bong bóng AI đã phủ bóng đen lên cả thị trường chứng khoán và tiền điện tử.

Tâm lý bi quan kéo dài đến cuối tháng sau khi một "giao cắt tử thần" xuất hiện hôm 15.11. Đây là chỉ số cho thấy giá Bitcoin có thể tiếp tục giảm sâu, đẩy chỉ số Crypto Fear and Greed (Tham lam và Sợ hãi trong thị trường tiền số) xuống mức 10 điểm - sợ hãi cực độ.

Bitcoin vừa kết thúc một trong những tháng tồi tệ nhất lịch sử khi giá Bitcoin giảm mạnh từ 110.000 USD xuống còn 91.000 USD. Có lúc, BTC đã chạm đáy 82.600 USD hôm 21.11. Thị trường chìm trong sắc đỏ suốt tháng khi chứng kiến đợt bán tháo tàn khốc.

Cointelegraph dẫn lời nhà phân tích của Deutsche Bank cho biết sự sụp đổ của thị trường trong tháng 11 đặc biệt nghiêm trọng. Không giống như những đợt điều chỉnh trước đây do đầu cơ bán lẻ, sự suy thoái tháng qua diễn ra khi có sự tham gia đáng kể của các tổ chức lớn, kết hợp biến động chính sách và xu hướng vĩ mô toàn cầu. Trong tháng qua, các 'cá voi' Bitcoin đã liên tục bán tháo tài sản, kích hoạt hiệu ứng giảm sâu trên cả thị trường.



Diễn biến giá Bitcoin trong tháng 11 NGUỒN: COINMARKETCAP

Không chỉ Bitcoin, tháng qua, thị trường stablecoin cũng giảm mạnh nhất kể từ cú sập FTX. Stablecoin là tiền ổn định neo giá theo tỷ lệ 1:1 với tài sản truyền thống như USD, đã chấm dứt chuỗi 26 tháng tăng trưởng liên tiếp. Vốn hóa thị trường stablecoin đã giảm khoảng 2 tỉ USD, mức giảm sâu nhất từ tháng 11.2022.



Tháng qua, tin tức tích cực nhất là tỷ lệ nắm giữ Bitcoin của chính phủ và các tổ chức tài chính đã tăng. Điều này đồng nghĩa Bitcoin đang dần tìm được chỗ đứng trong các định chế tài chính truyền thống, dễ tiếp cận nhóm khách hàng mới hơn. Tính đến cuối tháng 11, 17% trong tổng số 21 triệu BTC do các công ty hoặc chính phủ nắm giữ.



Một số người dùng lo lắng việc tăng tỷ lệ nắm giữ Bitcoin của các tổ chức, chính phủ có thể đe dọa đến tính phi tập trung của mạng lưới. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định mạng Bitcoin vẫn duy trì được đặc tính cơ bản của mình, bất chấp tỷ lệ lưu ký tăng.

Nga dùng Bitcoin thanh toán quốc tế để đối phó cấm vận của phương Tây

Tháng 11 tồi tệ của Bitcoin nói riêng và thị trường tiền mã hóa nói chung kết thúc bằng đà phục hồi nhẹ. Tuy nhiên, những tín hiệu này vẫn chưa đủ để vực dậy thị trường. Các nhà đầu tư tiếp tục quan sát, chờ đợi thêm tín hiệu lạc quan. Trong khi đó, những người bi quan cho rằng chu kỳ tăng giá đã kết thúc, thị trường đang bước vào "mùa đông Bitcoin", theo đúng chu kỳ bốn năm một lần.