Giá Bitcoin hôm nay 27.11.2025: Tăng mạnh, lấy lại mốc 90.000 USD

Dữ liệu từ sàn giao dịch tài sản số Binance cho thấy, vào đầu ngày 27.11 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin bất ngờ tăng mạnh từ 87.000 USD lên 90.000 USD chỉ trong chưa đầy một giờ. Đến 6 giờ 30 cùng ngày, Bitcoin vẫn giữ ổn định ở vùng giá 90.470 USD.

Trong vòng 24 giờ, giá Bitcoin đã tăng 3,24%. Mức giảm trong tuần được thu hẹp xuống còn 0,9%. Tuy nhiên, trong 30 ngày qua, Bitcoin vẫn mất khoảng 20,6% giá trị.

Tổng vốn hóa thị trường của Bitcoin đạt 1.800 tỉ USD, tăng 3,36% so với hôm qua.

Diễn biến giá Bitcoin ngày 27.11 Ảnh: K.N

Ngoài Bitcoin, các token lớn trên thị trường cũng đồng loạt tăng giá. Ethereum, tiền mã hóa có vốn hóa lớn thứ hai thế giới, tăng 1,9% giá trị trong một ngày. XRP, BNB, Solana lần lượt tăng 0,9%, 3,1% và 2,4%, tính đến 6 giờ 30 ngày 27.11.

Tổng vốn hóa của thị trường tiền số cũng tăng vọt 2,54%, vượt mốc 3.100 tỉ USD.

Như vậy, so với mức giá cao kỷ lục được thiết lập vào tháng 10, Bitcoin hiện giảm giá khoảng 36%. Tuy nhiên, đà tăng giá đột ngột sáng nay đã phần nào trấn an được tâm lý hoảng loạn của nhà đầu tư trong nhiều ngày qua.

Quỹ ETF Bitcoin của BlackRock đã chứng kiến dòng vốn mới chảy vào, chấm dứt chuỗi bán tháo. Dù thanh khoản trên thị trường còn mỏng, Bitcoin dần ổn định và ít biến động hơn. Phe mua đang tiếp tục kiểm tra xem giai đoạn xấu nhất của đợt bán tháo đã thật sự qua chưa.

Chỉ số Crypto Fear & Greed (Tham lam và Sợ hãi của thị trường tiền mã hóa) hôm nay được điều chỉnh lên 22 điểm, tăng 7 điểm so với hôm qua và tăng 11 điểm so với tuần trước.

Giá Bitcoin tăng bất chấp tin tức tiêu cực

Đà tăng giá của Bitcoin trong sáng 27.11 khiến nhiều người bất ngờ vì những ngày qua tin tức tiêu cực liên tục xuất hiện. Loạt bài báo trên Financial Times xuất bản hôm 26.11 được ví như "bản cáo phó" của chu kỳ, đẩy thị trường vào cảnh ảm đạm.

Coindesk dẫn lời nhà phân tích Jasper De Maere của công ty tạo lập thị trường Wintermute, cho rằng: "Giá Bitcoin đang đảo chiều. Thị trường hồi phục nhẹ có thể làm dịu đi những biến động mạnh".

Theo De Maere, dữ liệu về quyền chọn cho thấy nhiều nhà giao dịch kỳ vọng Bitcoin sẽ giữ vững đà tăng giá trong biên độ hẹp.

"Thị trường có vẻ đang thoải mái hơn với cả hai kịch bản biến động giá, thay vì quá kỳ vọng vào một đợt bứt phá", Jasper De Maere lưu ý.

Xuất hiện tượng vàng ông Trump cầm Bitcoin trước tòa quốc hội Mỹ

Theo Bloomberg, thị trường tài sản số đang biến động cùng chiều với chứng khoán trong bối cảnh ngày càng nhiều tín hiệu cho thấy Cục Dự trữ liên bang Mỹ có thể tiếp tục giảm lãi suất.

Tâm lý bi quan đang đảo chiều trên khắp các thị trường phái sinh. Dữ liệu từ hợp đồng tương lai Bitcoin cho thấy các nhà giao dịch đang hướng đến vùng giá 100.000 USD, sau khi bảo vệ được các mốc kháng cự 80.000 USD và 85.000 USD.

Spencer Hallarn, giám đốc giao dịch OTC toàn cầu của công ty đầu tư tiền điện tử GSR, cho biết: "Trong vài tuần qua, hành động đầu cơ dài hạn đã giảm đáng kể. Đây là động lực quan trọng giúp thị trường tiền mã hóa có thể tăng giá trở lại".

Các nhà đầu tư dường như đang thử thách thị trường một lần nữa. Theo Bloomberg Intelligence, các quỹ ETF Bitcoin đã chứng kiến dòng vốn chảy vào đạt 130 triệu USD trong ngày. Trước đó, đã có gần 3,6 tỉ USD bị rút khỏi 12 quỹ ETF Bitcoin của Mỹ. Tháng 11 ghi nhận mức rút vốn lịch sử.



Các chuyên gia lưu ý, dù có dấu hiệu phục hồi, thị trường tiền mã hóa vẫn chưa thực sự vực dậy sau cú sập hôm 10.10. Khi đó, chính sách thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm chao đảo cả ngành tài chính. Riêng thị trường tài sản mã hóa đã bị xóa sổ hơn 1.000 tỉ USD.