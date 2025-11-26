Giá Bitcoin hôm nay 26.11.2025: BTC đảo chiều, TP.HCM lập Liên minh Kinh tế On-chain toàn cầu

Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy, lúc 6 giờ ngày 26.11 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin giảm khoảng 1,23% trong vòng 24 giờ, xuống còn 87.610 USD. Trong khi đó, các token khác như Ethereum, XRP tăng nhẹ, lần lượt đạt 1,67% và 1%.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa ngày 26.11 cũng giảm 0,53%, còn khoảng hơn 3.000 tỉ USD.

Biểu đồ giá Bitcoin trong 24 giờ qua ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bitcoin đã không vượt qua được mốc kháng cự 90.000 USD sau đà hồi phục trước đó. Dữ liệu từ blockchain cho thấy nguyên nhân chính khiến giá BTC đảo chiều là việc đáo hạn quyền chọn Bitcoin trị giá 14 tỉ USD sẽ diễn ra vào cuối tuần. Việc này có thể khiến tâm lý nhà đầu tư thêm bi quan, tác động trực tiếp đến giá Bitcoin.

Hiện nay, tổng số hợp đồng quyền chọn mua mở (call option) là 104.300 BTC, trị giá khoảng 9,12 tỉ USD. Tuy nhiên, mức giảm 23% trong tháng qua đã khiến phe mua bất ngờ. 84% các vị thế này được đặt ở mức trên 91.000 USD. Các hợp đồng này sẽ hết hạn mà không có giá trị nếu giá giao ngay vẫn ở gần mốc dưới 90.000 USD như hiện tại.

Trong khi đó, tổng số hợp đồng quyền chọn bán mở (put) là 67.877 BTC, tương đương 5,92 tỉ USD. Dù nhỏ hơn 35% so với hợp đồng quyền chọn mua mở, các vị thế bán đang phản ánh đúng diễn biến của thị trường. 31% quyền chọn bán đặt cược giá Bitcoin ở vùng 84.500 USD hoặc thấp hơn.

TP.HCM có Liên minh Kinh tế On-chain toàn cầu

Ngoài diễn biến giá Bitcoin, một trong những sự kiện thu hút sự chú ý của cộng đồng đầu tư tiền mã hóa là việc ra mắt Liên minh Kinh tế On-chain toàn cầu, hôm 25.11, tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025, tổ chức tại TP.HCM.

Liên minh Kinh tế On-chain toàn cầu được triển khai bởi Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM, gồm các thành viên như Viettel Digital, Sky Mavis, Dragon Capital... Liên minh hướng đến việc thử nghiệm, phát triển các mô hình tài chính số thế hệ mới, thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế.

Liên minh Kinh tế On-chain toàn cầu ra mắt tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025, hôm 25.11 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Cũng tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu hôm 25.11, Sở Tài chính TP.HCM và Binance đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về hợp tác triển khai tài sản số, ứng dụng blockchain cho Trung tâm Tài chính Quốc tế, hướng đến chuẩn hóa khung phát triển thị trường tài sản số.

Theo nội dung MOU, hai bên thống nhất mục tiêu hợp tác trên bốn lĩnh vực chính, gồm: Trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý liên quan đến tài sản số, công nghệ blockchain và cơ sở hạ tầng thanh toán sử dụng tài sản số; Kết nối nhà đầu tư, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư tham gia Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM; Xây dựng, đề xuất thử nghiệm và tổ chức hoạt động theo cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho các dự án liên quan đến tài sản số khi có đủ hành lang pháp lý cho các nội dung này và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hỗ trợ hệ sinh thái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số, blockchain và công nghệ tài chính.

Trả lời Báo Thanh Niên, ông Noah Perlman, Giám đốc vận hành (CCO) của Binance, nói: "Việt Nam luôn đi đầu trong việc tìm kiếm đổi mới và những bước tiến này cho thấy cách tiếp cận chủ động với tương lai của kinh tế số".

Lễ ký kết lần này được xem là bước đi quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng giữa Binance với TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung trong việc trao đổi kinh nghiệm, khám phá những triển vọng mới trong lĩnh vực tài chính công nghệ, blockchain.