Giá Bitcoin hôm nay 25.11.2025: BTC phục hồi, thị trường khởi sắc

Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy, sáng 25.11, giá Bitcoin (BTC) tiếp tục phục hồi tốt và được giao dịch quanh mức 89.000 USD, tăng 1,77% trong 24 giờ. Trước đó, có thời điểm mỗi BTC vượt 93.000 USD. Vốn hóa toàn thị trường của tiền số lớn nhất thế giới tăng 1,97%, đạt 1.750 tỉ USD.

Diễn biến giá Bitcoin hôm nay 25.11.2025 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi Bitcoin tăng nhẹ, Ethereum (ETH) - tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới - đang cho thấy khả năng phục hồi mạnh khi tăng 5,41% trong 24 giờ qua. Mỗi ETH hiện được giao dịch gần mốc 3.000 USD.

Các token khác như XRP, Solana và BNB cũng lần lượt tăng 9,36%, 2,43% và 5,52% trong ngày.

Thị trường tiền mã hóa đang khởi sắc trở lại với tổng vốn hóa thị trường đạt 3.020 tỉ USD, tăng 3,09% một ngày. Chỉ số CoinMarketCap 20 cũng tăng khoảng 3%, lên mốc 187,5 USD.



Vì sao giá Bitcoin tăng?

Các nhà phân tích cho rằng Bitcoin bắt đầu tăng giá trở lại nhờ lượng thanh khoản lớn trên thị trường. Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy BTC mới ghi nhận mức lỗ ròng thực tế lớn nhất kể từ khi FTX sụp đổ, nhưng thị trường đã nhanh chóng đảo chiều gần như lập tức. Việc hấp thụ nhanh chóng cho thấy 80.000 - 85.000 USD có thể là vùng giá tốt để nhà đầu tư bắt đáy thị trường.

Cointelegraph dẫn lời nhà phân tích Adam McCarthy, thuộc công ty nghiên cứu thị trường Kaiko, cho biết: "Nếu Bitcoin muốn thử nghiệm mức giá 100.000 USD một lần nữa trước Giáng sinh, thị trường sẽ phụ thuộc nhiều vào việc cắt giảm lãi suất".

Dù đang có tín hiệu phục hồi tốt, giá Bitcoin vẫn thấp hơn khoảng 30% so với mức cao kỷ lục được thiết lập vào tháng trước. Các chuyên gia lưu ý đà phục hồi lần này vẫn chưa thật sự ổn định, thị trường cần nhiều tín hiệu mạnh hơn để duy trì.