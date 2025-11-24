Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 24.11.2025: BTC trên đà phục hồi tốt

Khương Nha
Khương Nha
24/11/2025 09:10 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay được giao dịch quanh mốc 87.000 USD, tăng 2,59% sau nhiều ngày giảm sâu, báo hiệu đà phục hồi của thị trường.

Dữ liệu từ Binance - sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới - cho thấy sáng 24.11, giá Bitcoin (BTC) tăng khoảng 2,59% so với hôm qua. Mỗi BTC đang được giao dịch quanh mốc 87.000 USD lúc 6 giờ 35. Có lúc, Bitcoin đã chạm ngưỡng 88.000 USD, sau đó điều chỉnh nhẹ. Tổng vốn hóa thị trường tăng 2,2% lên 1.730 tỉ USD.

So với một tuần trước, giá Bitcoin đang giảm 7,68% và giảm 21,83% trong một tháng. 

Giá Bitcoin hôm nay 24.12.2025: BTC trên đà phục hồi tốt - Ảnh 1.

Diễn biến giá Bitcoin và thị trường tiền mã hóa ngày 24.11

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Trong khi Bitcoin dần phục hồi, Ethereum (ETH) - tiền mã hóa có vốn hóa lớn thứ hai thế giới - vẫn loay hoay trong vùng giá 2.800 USD, tăng khoảng 1,5% so với hôm qua. So với một tuần trước, mỗi ETH giảm 7,9% và giảm 28,23% trong vòng 30 ngày.

Đà tăng của Bitcoin cũng khiến vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa tăng 2,02% trong 24 giờ qua, lên mức 2.960 tỉ USD. Chỉ số CoinMarketCap 20 cũng tăng 2,39%, đạt 183 USD.

Tín hiệu giúp giá Bitcoin tăng

Nhà phân tích thị trường Ali Martinez chia sẻ trên X (Twitter cũ) rằng Bitcoin đã vào "vùng quá bán cực độ" (Extreme oversold). Đây là trạng thái cho thấy đà bán tháo quá mạnh trong thời gian ngắn. Dù không phải tín hiệu chính xác, thị trường thường tăng giá sau khi đã chạm "vùng quá bán cực độ". 

Martinez lưu ý những ngày qua, giá Bitcoin đã bị đẩy xuống thấp hơn nhiều so với mức bình thường, xét theo Chỉ số sức mạnh tương đối (Relative Strength Index - RSI). Trước đó, thị trường đã chứng kiến lực bán mạnh và nhanh đến mức bất thường.

Giá Bitcoin hôm nay 24.12.2025: BTC trên đà phục hồi tốt - Ảnh 2.

Biểu đồ Chỉ số sức mạnh tương đối RSI cho thấy những ngày qua Bitcoin đã bị bán mạnh và nhanh bất thường

NGUỒN: GLASSNODE

Trong khi đó, Reuters dẫn lời CEO Binance Richard Teng cho rằng đà biến động của Bitcoin trong những ngày qua là kết quả của việc các nhà đầu tư giảm đòn bẩy tài chính và tâm lý e ngại rủi ro giống hầu hết tài sản lớn khác.

CEO Teng cho biết dù giá Bitcoin giảm trong tháng qua nhưng vẫn tăng gấp đôi so với năm 2024, khi các tổ chức như BlackRock bắt đầu giới thiệu về các dịch vụ đầu tư tiền mã hóa. "Trong một năm rưỡi qua, lĩnh vực tiền điện tử đã hoạt động rất tốt. Thị trường cần thời gian nghỉ ngơi và tìm lại chỗ đứng", Richard Teng nói.

Tin liên quan

Giá Bitcoin hôm nay 23.11.2025: Nhà đầu tư đang đi trên băng mỏng

Giá Bitcoin hôm nay 23.11.2025: Nhà đầu tư đang đi trên băng mỏng

Giá Bitcoin hôm nay giao dịch quanh mốc 85.000 USD nhưng liên tục biến động, dòng tiền bị rút mạnh khỏi các quỹ Bitcoin ETF.

BTC tiền mã hóa giá Bitcoin Bitcoin ETH Bitcoin tăng giá Binance
