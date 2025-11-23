Giá Bitcoin hôm nay 23.11.2025: Nhà đầu tư đang đi trên băng mỏng

Dữ liệu từ Coinmarketcap cho thấy giá Bitcoin (BTC) hôm nay đang được giao dịch quanh mốc 85.000 USD, tương đương thời điểm sáng qua. Tuy nhiên, trước đó tiền số giá trị nhất thế giới liên tục giằng co ở mốc 83.000 USD, có lúc phục hồi nhẹ rồi tiếp tục giảm sâu.

Tuần qua, Bitcoin đã giảm 10,35% giá trị. Reuters dẫn các phân tích cho thấy mức giá hiện tại đang đặt các nhà đầu tư cá nhân và quỹ tầm trung vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu giá tiếp tục giảm, họ có thể phải cắt lỗ, kích hoạt một đợt bán tháo rộng lớn. Thị trường có thể rơi vào "mùa đông Bitcoin".

Các chuyên gia cho rằng Bitcoin như đang đi trên lớp băng mỏng, bất kỳ tin tức nào lúc này cũng trở nên nhạy cảm. Nhà đầu tư đang dò dẫm từng bước nhỏ để đưa ra quyết định kịp thời.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước đồ thị giá đang biến động ẢNH: KHƯƠNG NHA

Dữ liệu trong vòng 30 ngày cho thấy Bitcoin đang mất khoảng 22,67% giá trị. Tháng 11 có nguy cơ trở thành tháng tồi tệ nhất của Bitcoin, kể từ cú sập Terra và FTX vào năm 2022.

Đợt sụt giảm gần đây của Bitcoin chủ yếu do "cá voi" bán tháo và dòng tiền bị rút khỏi các quỹ Bitcoin lớn.

Chris Newhouse, Giám đốc nghiên cứu tại công ty phân tích Ergonia, cho biết: "Bitcoin vẫn dễ bị tổn thương trước áp lực kỹ thuật liên tục". Tuần này, Bitcoin đã không giữ được ngưỡng kháng cự quan trọng là 85.000 USD, đẩy các nhà tạo lập thị trường vào thế phòng thủ rủi ro. Họ buộc bán thêm Bitcoin để cân bằng bảng tài chính.

Một số nhà phân tích dự đoán Bitcoin có thể phục hồi nhẹ trong tuần tới. Tuy nhiên, với diễn biến giá hiện tại, tâm lý bi quan vẫn bao phủ thị trường. Chỉ số Tham lam và Sợ hãi của nhà đầu tư tiền mã hóa vẫn trong vùng "sợ hãi tột độ", giảm 8 điểm so với tuần trước và thấp hơn tháng trước 18 điểm.