Giá Bitcoin hôm nay 22.11.2025: BTC lao dốc, thị trường bốc hơi hàng chục tỉ USD

Dữ liệu từ Coinmarketcap cho thấy giá Bitcoin (BTC) vừa trải qua một ngày tồi tệ khi thị trường liên tục biến động mạnh. Đến 7 giờ ngày 22.11, mỗi BTC được giao dịch quanh mốc 85.000 USD, tiếp tục giảm gần 1,8% so với hôm qua. Trước đó, vào 19 giờ ngày 21.11, thị trường đã chứng kiến cú lao dốc mạnh khi Bitcoin liên tục giảm sâu từ 85.000 USD xuống còn 82.000 USD và lao thẳng về vùng giá 80.000 USD.

Tổng vốn hóa thị trường của Bitcoin trong 24 giờ qua giảm 2,13% xuống còn 1.700 tỉ USD. Cùng thời điểm, vốn hóa toàn thị trường mã hóa giảm 2,53%, từ 2.980 tỉ USD xuống còn 2.910 tỉ USD, tương đương 70 tỉ USD bị bốc hơi.

Diễn biến giá Bitcoin hôm nay 22.11 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Cùng lúc Bitcoin lao dốc, hàng tỉ USD của người chơi cũng bị thanh lý. Dữ liệu từ Coinglass cho thấy, trong vòng 24 giờ qua đã có 367.266 nhà đầu tư bị thanh lý hợp đồng, tổng giá trị lên đến 1,81 tỉ USD. Lệnh thanh lý cá nhân lớn nhất trị giá 36,78 triệu USD, đặt cược vào đà tăng của Bitcoin.

Việc thanh lý thường xảy ra khi thị trường có biến động mạnh. Các sàn giao dịch tiền số thường cho phép người dùng "vay" một khoản nhiều hơn số tiền thực tế họ đang nắm giữ để có thể thực hiện các giao dịch "đòn bẩy" nhằm kiếm lời. Khi thị trường điều chỉnh giá, nhà giao dịch bị mất một phần hoặc toàn bộ tiền ký quỹ ban đầu, khiến họ không đáp ứng các yêu cầu để duy trì, sàn sẽ đóng vị thế, dẫn đến việc thanh lý.

Trong một tuần qua, Bitcoin đã giảm 12% giá trị. Đà giảm liên tục diễn ra sau một năm tăng trưởng ấn tượng của tiền số giá trị nhất thế giới. Từ mức cao nhất mọi thời đại - 120.000 USD - hồi tháng 10, đến nay, giá Bitcoin chỉ còn khoảng 85.000 USD. Theo công ty theo dõi thị trường CoinGecko, khoảng 1.200 tỉ USD đã bị xóa sổ khỏi thị trường trong 6 tuần qua.

Cá voi Bitcoin đang vùng vẫy

Theo Reuters, khi giá Bitcoin giảm xuống 100.000 USD vào tuần trước và hướng đến vùng giá 80.000 USD, cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức lớn phải bán tháo để cắt lỗ. Các công ty này nắm giữ tiền điện tử trong bảng cân đối kế toán với hy vọng giá sẽ tăng.

Standard Chartered ước tính khi giá Bitcoin giảm xuống dưới 90.000 USD, một nửa tài sản nắm giữ của họ sẽ bị lỗ. Để cân bằng bảng kế toán, họ buộc phải huy động nguồn vốn mới hoặc bán bớt tài sản số. Điều này gây thêm áp lực giá trên thị trường.

JP Morgan lưu ý rằng MicroStrategy - cá voi Bitcoin lớn bậc nhất thế giới - có thể bị loại khỏi một số chỉ số chứng khoán MSCI khi thị trường lao dốc. Reuters lưu ý việc này có thể gây ra tình trạng bán tháo trên thị trường.

Trong khi đó, Metaplanet - công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất Nhật Bản - đang lên kế hoạch huy động thêm 135 triệu USD để bắt đáy. Công ty chọn huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu ưu đãi thay vì cổ phiếu phổ thông. Cointelegraph cho rằng động thái này chủ yếu để bảo vệ giá cổ phiếu khỏi bị giảm sâu hơn. Theo Google Finance, giá cổ phiếu của Metaplanet đã giảm gần 60% trong 6 tháng qua, hiện ở mức 387 yen (khoảng 2,46 USD).

Diễn biến giá Bitcoin và động thái của các cá voi càng củng cố dữ liệu nhạy cảm liên quan đến "giao cắt tử thần" (Death Cross) xuất hiện vào cuối tuần trước. Trong khi đó, giá Bitcoin đã xác nhận một "giao cắt tử thần" trên biểu đồ ngày. Đây là mô hình kỹ thuật báo hiệu giá có thể điều chỉnh mạnh.

Trên X cá nhân, nhà phân tích Mister Crypto nhận định: "Mỗi chu kỳ Bitcoin đều kết thúc bằng Death Cross". Điều này đồng nghĩa chu kỳ tăng giá của Bitcoin có thể đã kết thúc, thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh.