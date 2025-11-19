Giá Bitcoin hôm nay 19.11.2025: Tín hiệu lạc quan giúp BTC phục hồi

Dữ liệu từ sàn giao dịch Binance cho thấy, đầu ngày 19.11, giá Bitcoin bất ngờ tăng vọt lên 93.000 USD, từ vùng giá 90.000 USD vào cuối ngày hôm qua. Đến 7 giờ cùng ngày, mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 92.000 USD, tăng khoảng 1% trong vòng 24 giờ qua.

Đà phục hồi của Bitcoin hôm nay đã chấm dứt chuỗi ngày giảm liên tục. Tuy nhiên, dữ liệu trong vòng một tuần qua cho thấy mỗi BTC vẫn mất khoảng 9,7% giá trị, từ đỉnh 105.000 USD hôm 14.11.

Biểu đồ giá Bitcoin sáng 19.11 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Chỉ ít tiếng trước khi phục hồi, giá Bitcoin rung lắc mạnh, có lúc giảm sâu xuống dưới 90.000 USD. Dữ liệu từ blockchain cho thấy đây là mức thấp nhất được ghi nhận trong 7 tháng qua. Một số phân tích cho thấy giá Bitcoin có thể đã chạm đáy, lượng mua vào lớn, dẫn đến đà phục hồi nhẹ.

Trong khi đó, Ethereum, tiền số lớn thứ hai thế giới, đã giảm gần 20% trong tháng 11, về vùng giá 3.000 USD, nhưng vẫn không có tín hiệu mua vào. Dữ liệu lịch sử cho thấy đây là "vùng giá mua vào" trước khi token bật tăng, nhưng nhà đầu tư vẫn thận trọng quan sát.

Tín hiệu lạc quan đẩy giá Bitcoin tăng

Theo Matt Hougan, Giám đốc đầu tư của Bitwise Asset Management (Mỹ), Bitcoin có thể chạm đáy ngay trong tuần này. Mức giá này có thể mang đến "cơ hội" và là "món quà" cho các nhà đầu tư dài hạn.

Ông chỉ ra rằng nhà giao dịch đang lo lắng về các tín hiệu kinh tế vĩ mô, nguy cơ bong bóng AI và chính sách thuế quan của tổng thống Mỹ có thể khiến thị trường biến động mạnh. "Tôi nghĩ tất cả điều đó đã tạo ra áp lực giảm giá. Nhưng tin tốt là chúng đã có những dấu hiệu hạ nhiệt", ông Hougan nói.

Trong khi đó, nhà phân tích Tom Lee của BitMine dự đoán giá Bitcoin sẽ lập đỉnh vào cuối năm. "Đà suy yếu trong nửa đầu tháng 11 nằm trong dự đoán, tôi khá lạc quan về cổ phiếu từ giờ đến cuối năm, khi thị trường hồi phục Bitcoin sẽ hưởng lợi và sớm đạt mức cao nhất mọi thời đại", ông Lee nhận định.

Một số phân tích khác cho rằng phải đến đầu năm 2026, Bitcoin mới thực sự phục hồi. Khi đó, triển vọng kinh tế được cho là bớt bất ổn hơn. Đến đầu năm, triển vọng kinh tế sẽ bớt bất ổn hơn nhiều, dù tốt hay xấu. Bitcoin và các tài sản rủi ro khác đang dễ bị "tổn thương", nhưng khi thanh khoản trở lại, thị trường sẽ được hưởng lợi.