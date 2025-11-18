Giá Bitcoin hôm nay 18.11.2025: BTC lao dốc không phanh

Trong vòng 24 giờ, Bitcoin (BTC) tiếp tục mất thêm khoảng 4% giá trị. Từ mức 95.000 USD hôm qua, sáng nay 18.11, mỗi BTC được giao dịch quanh mốc 91.000 USD. Vốn hóa thị trường của Bitcoin cũng giảm mạnh xuống còn 1.800 tỉ USD.

Ethereum, tiền mã hóa có vốn hóa lớn thứ hai thế giới, tỏ ra dễ tổn thương hơn khi giảm mạnh xuống 2.900 USD, tương đương mức giảm 24% kể từ đầu tháng 10.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước biểu đồ giá ngày 18.11 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Người chơi tiền số đang tháo chạy trong làn sóng biến động giá của Bitcoin nói riêng và thị trường tiền mã hóa nói chung. Dữ liệu trực tuyến từ CryptoQuant cho thấy hơn 148.000 BTC do các nhà đầu tư cá nhân hoặc người mới tham gia thị trường - nắm giữ chưa đến một tháng - đã bán lỗ.

Trong khi đó, dữ liệu bổ sung từ Glassnode cho thấy hơn 20.175 BTC đã được bán bởi những người nắm giữ ngắn hạn - nhà đầu tư nắm giữ dưới 155 ngày. Con số này tăng vọt lên 39.034 BTC khi giá Bitcoin giảm xuống còn 92.000 USD.

"Đây không phải hành động chốt lời mà là khoản cắt lỗ ở quy mô lớn", nhà phân tích Crazzyblockk của CryptoQuant, nói trong một bài phân tích.

Nỗi sợ hãi đang nhấn chìm người chơi Bitcoin

Chỉ số Crypto Fear & Greed (Tham lam và sợ hãi của người chơi tiền số) tuần qua vẫn nằm trong ngưỡng "cực kỳ sợ hãi". Đà giảm liên tiếp của Bitcoin đã xóa sạch toàn bộ lợi nhuận tích lũy được từ đầu năm đến nay.

Trên thị trường quyền chọn, các nhà giao dịch đang đặt cược vào đà giảm của Bitcoin khi những "tay chơi" lớn đã rút lui. Sự thay đổi trong tâm lý thị trường diễn biến nhanh và mạnh. Các mốc kháng cự tiếp theo của Bitcoin sẽ là 90.000 USD, 85.000 USD và có thể giảm sâu về 80.000 USD nếu nhà đầu tư tiếp tục tháo chạy.

Nguyên nhân chính khiến đà giảm Bitcoin kéo dài được cho là các kho bạc tài sản kỹ thuật số đã tích trữ một lượng lớn tài sản. Khi thị trường biến động, họ buộc phải bán ra để cân đối bảng kế toán. Điều này kích hoạt một áp lực tâm lý lớn trên thị trường, chứng tỏ các nhà đầu tư đang lỗ quá nhiều để mua thêm.

Dù công ty Strategy của Michael Saylor vừa mua thêm 835 triệu USD Bitcoin, thị trường vẫn không phản ứng tích cực. Công ty của Saylor phải đối mặt áp lực bán lớn, nếu giá Bitcoin tiếp tục giảm sâu.

Nga dùng Bitcoin thanh toán quốc tế để đối phó cấm vận của phương Tây

Các yếu tố kinh tế lớn như cũng gây áp lực lên tâm lý nhà đầu tư. Báo cáo thu nhập của Nvidia đang cho thấy những rủi ro về đầu cơ công nghệ. Một số cảnh báo về bong bóng AI đang trở nên rõ ràng hơn. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể hạ lãi suất vào tháng 12.

"Tôi nghĩ rằng Fed và những đồn đoán về bong bóng AI là hai lực cản lớn đối với tiền điện tử trong cuối năm nay", Adam McCarthy, nhà phân tích nghiên cứu tại Kaiko, nhận định. "Rủi ro AI có khả năng gia tăng và ảnh hưởng đến tâm lý trong lĩnh vực tiền điện tử. Chúng ta đang chứng kiến đà giảm liên tục của Bitcoin", ông nói thêm.

Trên nền tảng dự đoán Polymarket, 70% người chơi đặt cược cho đà tăng của Bitcoin lên 98.000 USD, khi kết thúc giao dịch vào cuối tuần này. Rất ít người tin rằng giá Bitcoin sẽ hồi phục được trên 100.000 USD.

Các nhà phân tích cho rằng giá Bitcoin có thể điều chỉnh sâu hơn nữa, xuống mức 90.000 USD trước khi phục hồi. Trong khi đó, AlphaBTC cho rằng nếu kết thúc năm 2024, Bitcoin không vượt qua được vùng giá 93.000 USD, token này có thể chạm đáy vào tháng 4 ở mức 74.000 USD.