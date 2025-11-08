Cơn khát chip AI toàn cầu: Nvidia, TSMC và Hàn Quốc cùng tăng tốc

Nvidia và cơn khát chip AI Blackwell của thị trường

Ngày 8.11.2025 tại thành phố Tân Trúc (Đài Loan), Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang cho biết nhu cầu dành cho dòng chip AI Blackwell, thế hệ GPU tiên tiến nhất của hãng đang rất mạnh mẽ. Sản phẩm này được thiết kế cho các trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn, phục vụ huấn luyện mô hình ngôn ngữ, siêu máy tính và hạ tầng đám mây.

Huang khẳng định thành công của Nvidia không thể có được nếu thiếu TSMC - đối tác sản xuất chip lâu năm tại Đài Loan. "TSMC đang hỗ trợ chúng tôi rất tốt về cung ứng tấm bán dẫn wafer", ông nói, nhấn mạnh vai trò của nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới trong chuỗi cung ứng AI.

Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang cho biết nhu cầu dành cho dòng chip Blackwell đang rất lớn ẢNH: REUTERS

Tháng 10 vừa qua, Nvidia trở thành công ty đầu tiên trong lịch sử đạt vốn hóa thị trường 5.000 tỉ USD, củng cố vị thế là doanh nghiệp dẫn đầu kỷ nguyên AI. Hãng hiện nắm hơn 80% thị phần GPU dành cho trung tâm dữ liệu, theo ước tính của Omdia và Canalys, hiện công ty tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực CPU, hệ thống mạng và phần mềm AI.

Là nhà sản xuất chính cho các dòng chip cao cấp của Nvidia, TSMC đang trở thành trung tâm của ngành bán dẫn toàn cầu. Theo TrendForce, trong Quý 4/2024, TSMC chiếm 67,1% thị phần toàn cầu trong mảng gia công chip. Ở phân khúc công nghệ tiên tiến (7 nm trở xuống), vốn được dùng trong chip AI và điện toán hiệu năng cao, các báo cáo ước tính TSMC chiếm hơn 90% thị phần. Các dây chuyền 3 nm và 5 nm của TSMC hiện hoạt động gần như hết công suất, phục vụ đơn hàng từ Nvidia, Apple, AMD và Qualcomm.

Châu Á trở thành điểm nóng trong cuộc đua đầu tư hạ tầng AI toàn cầu

Trong khi Đài Loan dẫn đầu về sản xuất chip xử lý, Hàn Quốc đang giữ vị trí trọng yếu trong lĩnh vực bộ nhớ băng thông cao (HBM), được xem là linh kiện thiết yếu cho các hệ thống AI. Tuần trước, SK Hynix cho biết họ đã bán hết toàn bộ sản lượng HBM cho năm 2026 và sẽ tăng mạnh đầu tư, dự đoán một siêu chu kỳ chip mới do nhu cầu AI tăng cao.

Châu Á trở thành điểm nóng trong cuộc đua đầu tư hạ tầng AI toàn cầu ẢNH: REUTERS

Samsung Electronics cũng xác nhận đang trong quá trình đàm phán với Nvidia để cung cấp dòng HBM4, thế hệ bộ nhớ có tốc độ truyền dữ liệu cao gấp nhiều lần RAM truyền thống. Theo Counterpoint, Hàn Quốc hiện chiếm khoảng 60% thị phần toàn cầu trong lĩnh vực chip nhớ DRAM và HBM. Huang cho biết Nvidia đã nhận được mẫu thử HBM tiên tiến từ cả ba nhà sản xuất lớn: SK Hynix, Samsung và Micron, phản ánh quy mô hợp tác chặt chẽ giữa các tập đoàn công nghệ hàng đầu.

Sự kết hợp này đang tạo thành chuỗi giá trị khép kín, thu hút hàng trăm tỉ USD đầu tư từ Mỹ và châu Âu để mở rộng năng lực sản xuất chip tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.