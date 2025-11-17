Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 17.11.2025: Giảm sát đến 'giao cắt tử thần'

Khương Nha
Khương Nha
17/11/2025 09:48 GMT+7

Giá Bitcoin ngày 17.11 tiếp tục giảm xuống vùng 92.000 USD, tiến sát đến đến "Death Cross" (Giao cắt tử thần), báo hiệu đợt giảm giá mạnh sắp xảy ra.

Lúc 5 giờ ngày 17.11 (theo giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin giảm sâu xuống 92.000 USD, sau đó tăng nhẹ lên 94.000 USD. Đây là ngày thứ tư liên tiếp giá Bitcoin giảm, theo dữ liệu từ sàn giao dịch Binance. Ngay cả tin tức chính phủ Mỹ mở cửa trở lại cũng không giúp thị trường ấm lên.

Cú trượt dốc dài của Bitcoin trong những ngày qua gần như đã xóa sổ hoàn toàn lợi nhuận tích lũy từ đầu năm. So với mức cao nhất mọi thời đại 126.000 USD được thiết lập hồi tháng 10, đến nay Bitcoin đã mất giá khoảng 25,7%, sau chưa đầy một tháng.

Giá Bitcoin hôm nay 17.11.2025: Giảm sát đến 'giao cắt tử thần' - Ảnh 1.

Diễn biến giá Bitcoin sáng ngày 17.11

NGUỒN: BINANCE

Ethereum, tiền số lớn thứ hai thế giới cũng giảm về vùng giá 3.000 USD, giảm 13,3% trong tuần, đánh dấu lần đầu tiên token rơi về vùng giá này, kể từ cuối năm ngoái. Các quỹ ETF Ethereum đã bị rút vốn ròng trong 4/5 tuần gần nhất, tương đương 7% tài sản các nhà đầu tư đã bỏ vào. 

Trong khi đó, ETF Bitcoin cũng chứng kiến dòng tiền ròng bị chảy ra nhưng thấp hơn, tỷ lệ khoảng 4% so với cùng giai đoạn. Điều này đồng nghĩa các nhà đầu tư đang xem Ethereum là tài sản rủi ro hơn với Bitcoin.

"Giao cắt tử thần" đang được kích hoạt

Dữ liệu của Glassnode cho thấy xu hướng giảm giá của Bitcoin trong những ngày qua đang kích hoạt Death Cross (Giao cắt tử thần). Trong phân tích kỹ thuật, Death Cross là thuật ngữ chỉ khi đường trung bình ngắn hạn (MA50) giao đường trung bình dài hạn (MA200) và tiếp tục đi xuống. 

Cụ thể, đường trung bình động 50 ngày của Bitcoin ở mức 110.669 USD đang trên đà trượt xuống dưới đường trung bình động 200 ngày là 110.459 USD. Điểm giao nhau này được đánh dấu là Death Cross - tín hiệu phản ánh giá sẽ giảm mạnh.

Xuất hiện tượng vàng ông Trump cầm Bitcoin trước tòa quốc hội Mỹ

Tuy nhiên, trong dài hạn, "giao cắt tử thần" có thể xem là tín hiệu tích cực. Đây là lần thứ 4 Death Cross xảy ra, tính từ đầu năm 2023. Dữ liệu lịch sử cho thấy mỗi lần giao cắt này xuất hiện đều trùng khớp với đáy cục bộ lớn. 

Giá Bitcoin đã chạm đáy 25.000 USD vào tháng 9.2023, khi Death Cross được kích hoạt. Đến tháng 8.2024, Bitcoin lại dò đáy 49.000 USD. "Giao cắt tử thần" tiếp tục xuất hiện vào tháng 4.2025 khi Bitcoin chạm đáy 75.000 USD. 

Trong bối cảnh hiện tại, Bitcoin đã giảm về vùng giá 92.000 USD, làm dấy lên câu hỏi liệu mô hình tương tự có thể diễn ra? 

Nhiều chuyên gia phân tích thị trường cho rằng đây có thể chưa phải đáy của Bitcoin giai đoạn này. Trong "giao cắt tử thần" gần nhất, Bitcoin giảm 30% so với đỉnh và giảm trong khoảng 79 ngày trước khi bắt đáy. Hiện tại, Bitcoin đang giảm khoảng 25% trong vòng 41 ngày, do đó nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục lao dốc trong thời gian tới. 

Trong khi đó, các "cá voi" Bitcoin tiếp tục "xả hàng", lượng mua vào vẫn thấp hơn, khiến một lượng lớn Bitcoin không được hấp thụ hết. Nhiều nhà đầu tư vẫn lo ngại về lạm phát và suy thoái kinh tế nên thận trọng trước các quyết định đầu tư.

Ông Mohamed El-Erian, cố vấn kinh tế trưởng tại Allianz, nói với Yahoo Finance rằng rủi ro suy thoái đã gia tăng khi các hộ gia đình có thu nhập thấp đang phải vật lộn với khủng hoảng khả năng chi trả.

Đà giảm giá mạnh của Bitcoin và cả thị trường tiền số những ngày qua cũng đẩy tâm lý của nhà đầu tư về mức "sợ hãi tột độ" - 10 điểm, theo dữ liệu từ Alternative. Đến sáng nay, chỉ số Crypto Fear & Greed (Chỉ số tham lam và sợ hãi trong tiền điện tử) đã tăng thêm 4 điểm. Tuy nhiên, đây vẫn là ngưỡng báo động, cho thấy tâm lý bất an của nhà đầu tư.

Tin liên quan

Giá Bitcoin hôm nay 16.11.2025: Người chơi bán tháo, nguy cơ sắp có biến động mạnh

Giá Bitcoin hôm nay 16.11.2025: Người chơi bán tháo, nguy cơ sắp có biến động mạnh

Giá Bitcoin hôm nay tiếp tục dò đáy 95.000 USD, một số chuyên gia dự báo đây là tín hiệu cho thấy giá có thể giảm mạnh xuống 84.000 USD khi nhà đầu tư đang hoang mang tột độ.

Dấu ấn của ông Donald Trump sau một năm khuấy đảo thị trường tiền số

Bitcoin sập giá, hơn 9 tỉ USD bị thổi bay sau đòn thuế của ông Trump

Khám phá thêm chủ đề

giá Bitcoin Bitcoin Death Cross ETF Ethereum
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận