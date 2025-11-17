Giá Bitcoin hôm nay 17.11.2025: Giảm sát đến 'giao cắt tử thần'

Lúc 5 giờ ngày 17.11 (theo giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin giảm sâu xuống 92.000 USD, sau đó tăng nhẹ lên 94.000 USD. Đây là ngày thứ tư liên tiếp giá Bitcoin giảm, theo dữ liệu từ sàn giao dịch Binance. Ngay cả tin tức chính phủ Mỹ mở cửa trở lại cũng không giúp thị trường ấm lên.



Cú trượt dốc dài của Bitcoin trong những ngày qua gần như đã xóa sổ hoàn toàn lợi nhuận tích lũy từ đầu năm. So với mức cao nhất mọi thời đại 126.000 USD được thiết lập hồi tháng 10, đến nay Bitcoin đã mất giá khoảng 25,7%, sau chưa đầy một tháng.

Diễn biến giá Bitcoin sáng ngày 17.11 NGUỒN: BINANCE

Ethereum, tiền số lớn thứ hai thế giới cũng giảm về vùng giá 3.000 USD, giảm 13,3% trong tuần, đánh dấu lần đầu tiên token rơi về vùng giá này, kể từ cuối năm ngoái. Các quỹ ETF Ethereum đã bị rút vốn ròng trong 4/5 tuần gần nhất, tương đương 7% tài sản các nhà đầu tư đã bỏ vào.

Trong khi đó, ETF Bitcoin cũng chứng kiến dòng tiền ròng bị chảy ra nhưng thấp hơn, tỷ lệ khoảng 4% so với cùng giai đoạn. Điều này đồng nghĩa các nhà đầu tư đang xem Ethereum là tài sản rủi ro hơn với Bitcoin.

"Giao cắt tử thần" đang được kích hoạt

Dữ liệu của Glassnode cho thấy xu hướng giảm giá của Bitcoin trong những ngày qua đang kích hoạt Death Cross (Giao cắt tử thần). Trong phân tích kỹ thuật, Death Cross là thuật ngữ chỉ khi đường trung bình ngắn hạn (MA50) giao đường trung bình dài hạn (MA200) và tiếp tục đi xuống.

Cụ thể, đường trung bình động 50 ngày của Bitcoin ở mức 110.669 USD đang trên đà trượt xuống dưới đường trung bình động 200 ngày là 110.459 USD. Điểm giao nhau này được đánh dấu là Death Cross - tín hiệu phản ánh giá sẽ giảm mạnh.

Xuất hiện tượng vàng ông Trump cầm Bitcoin trước tòa quốc hội Mỹ

Tuy nhiên, trong dài hạn, "giao cắt tử thần" có thể xem là tín hiệu tích cực. Đây là lần thứ 4 Death Cross xảy ra, tính từ đầu năm 2023. Dữ liệu lịch sử cho thấy mỗi lần giao cắt này xuất hiện đều trùng khớp với đáy cục bộ lớn.

Giá Bitcoin đã chạm đáy 25.000 USD vào tháng 9.2023, khi Death Cross được kích hoạt. Đến tháng 8.2024, Bitcoin lại dò đáy 49.000 USD. "Giao cắt tử thần" tiếp tục xuất hiện vào tháng 4.2025 khi Bitcoin chạm đáy 75.000 USD.

Trong bối cảnh hiện tại, Bitcoin đã giảm về vùng giá 92.000 USD, làm dấy lên câu hỏi liệu mô hình tương tự có thể diễn ra?

Nhiều chuyên gia phân tích thị trường cho rằng đây có thể chưa phải đáy của Bitcoin giai đoạn này. Trong "giao cắt tử thần" gần nhất, Bitcoin giảm 30% so với đỉnh và giảm trong khoảng 79 ngày trước khi bắt đáy. Hiện tại, Bitcoin đang giảm khoảng 25% trong vòng 41 ngày, do đó nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục lao dốc trong thời gian tới.

Trong khi đó, các "cá voi" Bitcoin tiếp tục "xả hàng", lượng mua vào vẫn thấp hơn, khiến một lượng lớn Bitcoin không được hấp thụ hết. Nhiều nhà đầu tư vẫn lo ngại về lạm phát và suy thoái kinh tế nên thận trọng trước các quyết định đầu tư.

Ông Mohamed El-Erian, cố vấn kinh tế trưởng tại Allianz, nói với Yahoo Finance rằng rủi ro suy thoái đã gia tăng khi các hộ gia đình có thu nhập thấp đang phải vật lộn với khủng hoảng khả năng chi trả.

Đà giảm giá mạnh của Bitcoin và cả thị trường tiền số những ngày qua cũng đẩy tâm lý của nhà đầu tư về mức "sợ hãi tột độ" - 10 điểm, theo dữ liệu từ Alternative. Đến sáng nay, chỉ số Crypto Fear & Greed (Chỉ số tham lam và sợ hãi trong tiền điện tử) đã tăng thêm 4 điểm. Tuy nhiên, đây vẫn là ngưỡng báo động, cho thấy tâm lý bất an của nhà đầu tư.