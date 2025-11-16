Giá Bitcoin hôm nay 16.11.2025: Người chơi bán tháo, nguy cơ sắp có biến động mạnh

Dữ liệu từ sàn giao dịch Binance cho thấy, sáng 16.11, mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mức 95.000 USD. Đây là ngày thứ ba liên tiếp tiền số lớn nhất thế giới bị giảm giá mạnh, mức thấp nhất trong vòng sáu tháng qua.

Một lần nữa, Bitcoin lại hoạt động kém hiệu quả hơn chứng khoán. Trong khi các chỉ số chính trên sàn chứng khoán Mỹ tăng nhẹ trước khi kết thúc phiên giao dịch, tiền số giá trị nhất thế giới lại giảm khoảng 10% giá trị trong tuần qua, kể từ đỉnh 106.000 USD

Diễn biến giá Bitcoin ngày 16.11 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Trong tuần qua, vốn hoá toàn thị trường tiền mã hóa đã mất 330 tỉ USD, từ mức 3,57 nghìn tỉ USD vào ngày 10.11 nay giảm mạnh xuống còn 3,24 nghìn tỉ USD.

Không chỉ Bitcoin, loạt token phổ biến khác như Ethereum, Solana cũng lần lượt giảm 7,7 và 11% sau một tuần biến động. Chỉ số CoinDesk 20 cũng mất khoảng 5,8% giá trị trong tuần qua.

Giá Bitcoin có thể sắp biến động mạnh

Bitcoin không thể phục hồi do nhà đầu tư liên tục bán tháo, tâm lý cộng đồng có lúc bị đẩy xuống thang 10 điểm - mức sợ hãi tột độ. Trong khi đó, thị trường không hấp thụ hết lượng Bitcoin bị bán ra ồ ạt, dẫn đến đà giảm liên tục.

Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy Bitcoin vẫn có thể chứng kiến cú sập mạnh trong thời gian tới. John Glover, giám đốc đầu tư tại công ty cho vay tiền điện tử Ledn, dự đoán Bitcoin có thể rơi xuống vùng giá 84.000 USD.

Trong phân tích kỹ thuật, Fibonacci 23,6% được xem là cột mốc quan trọng để xem giá Bitcoin sẽ tăng hoặc giảm. Lần này, Bitcoin đã thủng mốc 100.000 USD, mở ra cánh cửa tiếp theo, chạm mốc 84.000 USD.

Glover tin rằng đợt biến động hiện tại là một phần của xu hướng giảm giá trong những tháng tới. "Chúng ta có thể sẽ thấy giá trở lại trên 100.000 USD trước khi giảm xuống dưới 90.000 USD", Glover nhận định.

Trong khi đó, Jake Kennis, chuyên gia cấp cao tại Nansen, nói với Coindesk: "Đợt bán tháo này đến từ hoạt động chốt lời của các quỹ đầu tư kết hợp xu hướng thoái vốn của các tổ chức, sự bất ổn của kinh tế vĩ mô và vị thế đòn bẩy tăng giá bị xóa sổ. Rõ ràng thị trường đang đi xuống sau thời gian dài tích lũy".



Các chuyên gia phân tích thị trường cũng chỉ ra nguyên nhân của đợt bán tháo tiền số tuần rồi đến từ kỳ vọng FED (Cục Dự trữ liên bang) cắt giảm lãi suất đã mờ nhạt. Ngoài ra, Nhà Trắng cho biết các chỉ số kinh tế quan trọng gần đây như lạm phát có thể bị công bố chậm do chính phủ đóng cửa. Điều này đồng nghĩa nhà đầu tư có ít dữ liệu về vĩ mô hơn để hành động.

Điều tồi tệ nhất trong đợt giảm giá Bitcoin lần này là tính thanh khoản thấp, thị trường chưa hoàn toàn phục hồi sau cú sập hồi tháng 10.

Các nhà phân tích của Bitfinex cho rằng sự suy thoái hiện tại của thị trường phần lớn là do dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ không được thông tin kịp thời. "Vẫn còn thiếu dữ liệu kinh tế quan trọng để định hướng thị trường, nhà đầu tư phải tiếp tục chờ. Dự luật tài trợ hiện tại không thật sự giải quyết bất ổn, nó chỉ đẩy vấn đề đi xa hơn", các chuyên gia của Bitfinex nhận định.