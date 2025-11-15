Giá Bitcoin hôm nay 15.11.2025: Tiếp tục lao dốc, dân chơi tiền số 'sợ hãi tột độ'

Dữ liệu từ sàn giao dịch tài sản số lớn nhất thế giới Binance cho thấy giá giá Bitcoin (BTC) tiếp tục rớt mạnh trong ngày 15.11. Lúc 6 giờ cùng ngày, mỗi BTC được giao dịch quanh mốc 95.000 USD. Trong 24 giờ, Bitcoin đã giảm thêm 5,68%. Đây là ngày thứ hai liên tiếp token giá trị nhất thế giới lao dốc. Một tuần qua, giá Bitcoin đã giảm 8,44%, từ đỉnh 106.000 USD.

Các quỹ giao ngay (ETF) Bitcoin tại Mỹ cũng chứng kiến 866 triệu USD dòng tiền chảy ròng. Theo Farside Investors, đây là ngày dòng tiền chảy ngược lớn thứ hai được ghi nhận, chỉ thấp hơn ngày lịch sử 25.2.2025 khi 1,14 tỉ USD bị rút khỏi ETF Bitcoin.

Diễn biến giá Bitcoin hôm nay 15.11.2025 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Đà giảm sâu của Bitcoin cũng khiến loạt token khác giảm giá mạnh. Ethereum, tiền số lớn thứ hai thế giới, giảm 4,74% trong 24 giờ, từ 3.270 USD xuống còn 3.100 USD. Có lúc token này thủng đáy về vùng giá 3.000 USD. Solana cũng giảm gần 5%, từ 146 USD xuống còn 138 USD. Đây là mức thấp nhất trong vòng 5 tháng qua, bất chấp ETF Solana mới được phê duyệt.

Cùng với đó, các công ty khai thác Bitcoin cũng trải qua một tuần khó khăn. Cổ phiếu các công ty niêm yết đều giảm hai chữ số do lợi nhuận từ việc "đào Bitcoin" kém hiệu quả khi giá giảm.

Trong năm ngày giao dịch vừa qua, các cổ phiếu như Cipher, Applied Digital, Core Scientific, CleanSpark và Bitdeer đã giảm 23 - 52%, trong khi các cổ phiếu khác như Riot và Hut 8 đều lỗ. Để tối ưu hóa lợi nhuận, các thợ đào đang chuyển hướng các dàn máy đào Bitcoin sang phục vụ tính toán cho trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán hiệu năng cao (HPC).

108 tỉ USD bị thanh lý, người chơi tiền số đang hoảng loạn

Dữ liệu từ Coinglass cho thấy trong vòng 24 giờ qua, tiếp tục có 1,08 tỉ USD tài sản của 226.442 nhà đầu tư bị thanh lý do diễn biến bất lợi của thị trường. Lệnh thanh lý lớn nhất trị giá 44,29 triệu USD.

Đà giảm mạnh của Bitcoin và thị trường tiền số trong hai ngày liên tiếp kéo theo nỗi bất an của nhà đầu tư. Dữ liệu từ Alternative, chuyên trang theo dõi biến động của thị trường tiền mã hóa, cho thấy chỉ số Fear & Greed (Tham lam và Sợ hãi) của người chơi ngày 15.11 chỉ còn 16 điểm - mức 'sợ hãi tột độ'. Tâm lý này bao phủ cộng đồng tiền số trong suốt một tuần qua khi giá Bitcoin liên tục biến động.

Chỉ số Tham lam và Sợ hãi của người chơi tiền số giảm còn 16 điểm NGUỒN: ALTERNATIVE

Trong lĩnh vực tiền số, Fear & Greed là chỉ số để đo tâm lý của cộng đồng. 0 được xem là mức "cực kỳ sợ hãi", trong khi 100 là "cực kỳ tham lam". Đây là lần chỉ số sợ hãi của người chơi xuống thấp nhất trong vòng một năm qua.



Chu kỳ 4 năm 'đã chết'

Đà giảm mạnh của Bitcoin và thị trường tiền số được kích hoạt từ lệnh bán của một cá voi Bitcoin, từ đó dẫn đến hiệu ứng sụp đổ dây chuyền. Nhiều người cho rằng thị trường đã ở cuối chu kỳ 4 năm một lần.

Tuy nhiên, theo Ki Young Ju, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của nền tảng thông tin tiền điện tử CryptoQuant, thị trường tăng giá của Bitcoin vẫn còn nguyên vẹn cho đến khi giá giảm xuống dưới mức kháng cự hoặc thấp hơn trung bình giá của nhà đầu tư trong vòng 12 tháng qua.

Những chuyên gia lâu năm trong ngành cho rằng lý thuyết chu kỳ 4 năm một lần đã không còn chính xác. Theo quan điểm này, cứ 4 năm một lần Bitcoin và thị trường tiền số sẽ tăng giá một lần, sau đó lại lao dốc mạnh. Thời gian này được gọi là "mùa đông Bitcoin" khi thị trường ảm đạm, giá giảm sâu, người chơi rời bỏ thị trường.



Tuy nhiên, khi Mỹ chính thức công nhận ETF Bitcoin, thị trường đã bước sang trang mới. Hunter Horsley, CEO công ty quản lý tài sản Bitwise, viết trên X: "Tôi nghĩ rằng có khả năng cao là chúng ta đã ở trong thị trường giá giảm trong 6 tháng và sắp vượt qua được giai đoạn khó khăn".