Bitcoin liên tục thủng đáy, thổi bay hàng tỉ USD của người chơi

Dữ liệu từ Binance cho thấy, từ sáng 14.11 (theo giờ Việt Nam), giá Bitcoin đã không thể vượt ngưỡng kháng cự 100.000 USD, liên tục giảm giá sâu xuống vùng giá 98.000 USD, sau đó hồi phục lên 100.000 USD nhưng không duy trì được lâu. Đến 15 giờ 30 cùng ngày, mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 97.000 USD.

Trong vòng một ngày, giá Bitcoin giảm 6%. Trước khi sập giá, mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mức 103.000 USD. Trong một tháng qua, giá Bitcoin đã giảm khoảng 14%.

Diễn biến giá Bitcoin ngày 14.11 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài Bitcoin, token có giá trị vốn hóa lớn thứ hai thế giới - Ethereum - cũng giảm 9,6% trong một ngày, từ vùng giá 3.500 USD xuống còn 3.200 USD. Những đồng tiền mã hóa khác như Solana, XPR, Near lần lượt giảm 7,5%, 8%, 7,9%.

Cùng thời gian Bitcoin thủng đáy, dữ liệu trên Coinglass cho thấy hàng tỉ USD tài sản của nhà đầu tư cũng bị thanh lý. Trong vòng 24 giờ, có 1,1 tỉ USD của 248.366 nhà đầu tư bị "thổi bay". Trong đó, hơn 970 triệu USD của người dùng đặt cược vào đà tăng của Bitcoin bị thanh lý.

Việc thanh lý thường xảy ra khi thị trường có biến động mạnh. Các sàn giao dịch tiền số thường cho phép người dùng "vay" một khoản nhiều hơn số tiền thực tế họ đang nắm giữ để có thể thực hiện các giao dịch "đòn bẩy" nhằm kiếm lời. Khi thị trường điều chỉnh giá, nhà giao dịch bị mất một phần hoặc toàn bộ tiền ký quỹ ban đầu, khiến họ không đáp ứng các yêu cầu để duy trì, sàn sẽ đóng vị thế, dẫn đến việc thanh lý.

Nguyên nhân Bitcoin sập giá

Một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cú sập giá Bitcoin ngày 14.11 là làn sóng bán tháo của các "cá voi" - thuật ngữ chỉ những ví nắm giữ trên 1.000 Bitcoin. Theo nền tảng phân tích blockchain Arkham, một ví được xác định là của nhà giao dịch Owen Gunden đã chuyển 2.400 Bitcoin, trị giá 237 triệu USD lên sàn giao dịch. Lệnh bán này kích hoạt loạt hiệu ứng tiếp theo khiến Bitcoin bị bán tháo.

Theo các nhà phân tích từ Glassnode, làn sóng bán tháo Bitcoin gần đây là hiện tượng điển hình của giai đoạn cuối của một chu kỳ tiền điện tử, khi những nhà đầu tư kỳ cựu chốt lời.

Vincent Liu, Giám đốc đầu tư tại Công ty giao dịch Kronos Research, nói với Cointelegraph rằng đợt bán tháo của các "cá voi" cuối chu kỳ không đồng nghĩa thị trường đã đạt đỉnh.

Trong khi đó, Charlie Sherry, giám đốc tài chính tại sàn giao dịch tiền điện tử BTC Markets của Úc, cho biết việc cá voi bán ra riêng lẻ thường không đáng kể, nhưng cú sập lần này đến từ việc thiếu hụt khả năng hấp thụ từ bên mua. Tuy nhiên, ông lưu ý vẫn còn quá sớm để kết luận thị trường đã đến đỉnh cuối chu kỳ chưa.