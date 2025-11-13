Trung Quốc tố Mỹ đánh cắp hơn 127.000 Bitcoin

Theo Tom's Hardware, một cuộc khẩu chiến công nghệ cao đang nổ ra khi cơ quan an ninh mạng hàng đầu của Bắc Kinh cáo buộc Washington thực hiện một vụ 'đánh cắp' cấp quốc gia đối với số Bitcoin trị giá 13 tỉ USD. Phía Mỹ phản bác, khẳng định đây là một vụ thu giữ tài sản hợp pháp từ một trùm lừa đảo bị truy tố.

Trùm lừa đảo Campuchia khiến Mỹ-Trung 'khẩu chiến' vì 127.000 Bitcoin

Trung tâm Ứng phó Khẩn cấp Virus Máy tính Quốc gia Trung Quốc (CVERC) vừa đưa ra một cáo buộc nghiêm trọng, cho rằng phía Washington đã đánh cắp 127.272 Bitcoin trong một vụ hack từ tháng 12.2020.

Theo CVERC, số tiền điện tử khổng lồ này ban đầu thuộc về LuBian, một trong những 'thợ đào' tiền điện tử lớn nhất thế giới vào thời điểm đó. Đáng chú ý, số lượng Bitcoin này trùng khớp hoàn toàn với số tiền mà Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) tuyên bố đã thu giữ từ một doanh nhân tên là Chen Zhi.

Trung Quốc tố Mỹ đánh cắp 13 tỉ USD Bitcoin ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INVESTOPEDIA

Trong khi đó, phía Mỹ có một câu chuyện hoàn toàn khác. Nước này khẳng định 127.272 Bitcoin này là tài sản thu giữ được từ Chen Zhi và Công ty Prince Group của ông ta. Chen Zhi đã bị Mỹ truy tố với các tội danh lừa đảo qua mạng và rửa tiền, bị cáo buộc điều hành các trung tâm cuộc gọi lừa đảo quy mô lớn trên khắp Campuchia.

Cuộc điều tra nhắm vào Chen Zhi không chỉ giới hạn ở Mỹ. Các quốc gia và vùng lãnh thổ khác như Singapore, Hồng Kông và Đài Loan cũng đã hành động, đóng băng hơn 500 triệu USD tài sản và bắt giữ ít nhất 25 người liên quan đến mạng lưới của Prince Group.

Báo cáo của Trung Quốc đặt ra nhiều nghi vấn về tính chất của vụ việc. CVERC cho rằng đây "rõ ràng không phải là hành vi của một hacker điển hình mong muốn rút tiền để kiếm lợi, mà giống một chiến dịch chính xác được dàn dựng bởi một tổ chức tin tặc cấp quốc gia".

Sự việc càng trở nên phức tạp khi số Bitcoin bị đánh cắp vào năm 2020 nhưng lại 'nằm im' suốt 4 năm. Chúng chỉ bắt đầu được di chuyển vào năm 2024, ngay sau khi Chen Zhi bị Mỹ truy tố.

Hiện tại, không có mối liên hệ công khai nào giữa Chen Zhi (trùm lừa đảo ở Campuchia) và LuBian (công ty đào coin khổng lồ). LuBian, vốn từng kiểm soát tới 6% tỷ lệ băm (hashrate) toàn cầu, đã đột ngột biến mất vào năm 2021 mà không có hồ sơ sở hữu rõ ràng. Nhiều nhà phân tích tin rằng sự biến mất này có liên quan trực tiếp đến vụ hack năm 2020.

Cáo buộc của Trung Quốc được đưa ra vào một thời điểm nhạy cảm, ngay sau khi hai nước vừa đạt được thỏa thuận 'đình chiến' thương mại.

Vấn đề chủ quyền cũng rất mơ hồ. Mặc dù Chen Zhi sinh ra ở Trung Quốc, ông ta hiện được cho là có quốc tịch Campuchia và Công ty Prince Group được đăng ký tại Phnom Penh. Hơn nữa, bản thân Trung Quốc đã cấm hoàn toàn việc khai thác và giao dịch tiền điện tử từ năm 2021.

Vụ việc này đã phơi bày sự phức tạp tột độ của tài sản kỹ thuật số trong các cuộc điều tra tội phạm xuyên biên giới. Không giống như tiền pháp định (yêu cầu sự phối hợp của quốc gia cất giữ tài sản), các ví Bitcoin không thuộc về một khu vực pháp lý cụ thể. Quyền hạn đối với chúng vẫn tùy thuộc vào việc ai đang nắm giữ quyền truy cập.