Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin tăng vọt lên 123.000 USD, áp sát đỉnh lịch sử

Khương Nha
05/10/2025 07:19 GMT+7

Giá Bitcoin ngày 4.10 tăng vọt lên 123.000 USD, kéo vốn hóa toàn thị trường tiền số lên 4.210 tỉ USD và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Dữ liệu từ sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance cho thấy, cuối ngày 3.10, đầu ngày 4.10 (theo giờ Việt Nam), giá Bitcoin tăng vọt lên 123.800 USD mỗi token. Đây là mức tăng mạnh nhất từ đầu tháng đến nay. 

So với cuối tuần trước, khi Bitcoin giảm xuống dưới 110.000 USD, hiện tại giá tiền số giá trị nhất thế giới đã tăng gần 15% sau một tuần. Đến 17 giờ ngày 4.10, mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 122.000 USD.

Nhiều người kỳ vọng Bitcoin sẽ sớm cán mốc 125.000 USD, thiết lập mức cao kỷ lục mới.

Đà tăng giá của Bitcoin cũng đẩy vốn hóa toàn thị trường tiền số vượt mốc 4.210 tỉ USD. Tiền số giá trị nhất thế giới trở thành động lực quan trọng trong lần phục hồi này. Dữ liệu từ lịch sử cho thấy tháng 10 luôn là giai đoạn tăng giá mạnh nhất của Bitcoin. 

Tuy nhiên năm nay, giá Bitcoin có thêm chất xúc tác bất ngờ là chính phủ Mỹ đóng cửa. Khi các cơ quan liên bang cho nhân viên nghỉ việc tạm thời, việc công bố các dữ liệu kinh tế bị trì hoãn, sự bất ổn của nhà đầu tư gia tăng, Bitcoin được hưởng lợi trực tiếp.

Từ khi chính phủ Mỹ đóng cửa, Bitcoin đã tăng 8%, các nhà giao dịch thiếu định hướng rõ ràng về chính sách. Các quyết định của Cục Dự trữ liên bang Mỹ cũng có thể bị trì hoãn khiến dòng vốn đầu cơ đổ vào tiền điện tử nhiều hơn. 

Động lực tăng trưởng kinh tế khiến giá Bitcoin tăng

Cointelegraph dẫn lời các nhà phân tích của Bitfinex cho biết: "Việc Bitcoin nhắm tới mức cao kỷ lục mới dường như hoàn toàn tự nhiên. Có thể tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về khoản tiền kích thích kinh tế cho công dân Mỹ sẽ khiến giá Bitcoin tiếp tục tăng. Chúng ta đã chứng kiến một đợt tăng giá tương tự khi chính phủ trợ cấp cho người dân trong đại dịch Covid-19. Ngoài ra, dòng vốn ETF ổn định đang tạo ra một động lực rõ ràng, thúc đẩy Bitcoin tiếp tục tăng giá".

Chỉ trong 5 ngày qua, đã có thêm 2,3 tỉ USD chảy vào các quỹ ETF Bitcoin. Trong đó, quỹ iShares Bitcoin Trust (IBIT) đã hút khoảng 1 tỉ USD, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) thu hút gần 700 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm 2025, các quỹ ETF Bitcoin đã hút ròng hơn 22 tỉ USD.

Trong khi đó, các điều kiện kinh tế vĩ mô của Mỹ như lạm phát giảm, lập trường ôn hòa của Cục Dự trữ liên bang sẽ có lợi cho các tài sản rủi ro như tiền mã hóa. Nếu dòng vốn chảy vào vẫn ổn định và dữ liệu kinh tế vĩ mô không có bất ngờ nào, mục tiêu Bitcoin thiết lập đỉnh giá mới trong quý 4 hoàn toàn khả quan. 

Một số nguồn tin cho thấy Bộ Tài chính Mỹ và Sở Thuế vụ (IRS) chuẩn bị nới lỏng quy định, áp dụng mức thuế tối thiểu 15% với các công ty tiền điện tử, dựa trên lợi nhuận từ việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số. Quy định này cho phép các công ty không phải ghi nhận và nộp thuế trên phần lợi nhuận chưa thực hiện giao dịch khi giá Bitcoin tăng, chỉ tính thuế khi thực sự bán và thu được lợi nhuận.

Bitcoin lại trên đà tăng giá kỷ lục nhờ ông Trump

Dữ liệu Onchain cũng ghi nhận nhu cầu mua vào Bitcoin vẫn tăng mạnh, chỉ trong một giờ, đã có hơn 1,6 tỉ USD Bitcoin được mua trên các sàn giao dịch. 

Các nhà phân tích dự đoán nếu Bitcoin giữ được vùng kháng cự 123.000 USD, tiền số lớn nhất thế giới có thể sớm đạt mốc 130.000 USD. Chuyên gia kinh tế học Noelle Acheson, tác giả của bản tin Crypto is Macro Now, nhận định trong một bài đăng trên X cá nhân: "Sự tham gia mạnh mẽ của các tổ chức và động lực kinh tế vĩ mô rộng là những lực lượng mới định hình chu kỳ này".

