Bitcoin sập giá, hơn 9 tỉ USD bị thổi bay sau đòn thuế của ông Trump

Ngày 10.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc, đồng thời dọa hủy gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào cuối tháng này. Thông tin này khiến nhiều người lo ngại về cuộc chiến thương mại leo thang, kích hoạt tâm lý hoảng loạn, bán tháo trên thị trường tiền số. Bitcoin và loạt token khác đồng loạt giảm giá sâu.

Bitcoin sập giá

Dữ liệu trên Binance - sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới - cho thấy lúc 4 giờ 20 sáng 11.10 (theo giờ Việt Nam), Bitcoin rơi mạnh từ vùng giá 116.000 USD xuống còn 104.000 USD. Có lúc, mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 102.000 USD. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 6, khi Bitcoin giảm xuống dưới mốc 100.000 USD.

Diễn biến giá Bitcoin sáng 11.10 Ảnh: BINANCE

Trong vòng 24 giờ qua, trung bình mỗi Bitcoin đã giảm 12%. Giá Bitcoin vốn đã suy yếu từ trước đó khi ông Trump có những bài viết đe dọa về việc áp thuế lên Trung Quốc.

Ngoài Bitcoin, các dự án tiền số khác cũng đồng loạt giảm giá mạnh. Ethereum - tiền số lớn thứ hai thế giới - đã giảm 16% trong vòng 24 giờ, có lúc về dưới 3.700 USD trước khi hồi phục lên vùng giá 3.880 USD. Token BNB của Binance cũng giảm 13% trong cùng thời điểm, xuống vùng giá 1.000 USD sau chuỗi ngày tăng giá liên tiếp.

Trong vòng 24 giờ qua, vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa đã giảm 10,76%, xuống còn 3.700 tỉ USD. Chỉ một ngày trước, vốn hóa toàn thị trường dao động trên mức 4.100 tỉ USD. Chỉ số CoinMarketcap 20 cũng giảm mạnh 10,8%, báo hiệu tâm lý hoảng loạn của toàn thị trường.

9,4 tỉ USD bị thổi bay

Cú sập bất ngờ của Bitcoin cũng thổi bay khoảng 9,4 tỉ USD của dân chơi tiền số. Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy trong 24 giờ qua đã có 9,4 tỉ USD bị thanh lý. Trong đó 7,15 tỉ USD của người chơi dự đoán giá Bitcoin sẽ tăng, đặt lệnh mua vào.

Việc thanh lý xảy ra khi một sàn giao dịch đóng vị thế có đòn bẩy do nhà giao dịch bị mất một phần hoặc toàn bộ tiền ký quỹ ban đầu, khiến họ không đáp ứng các yêu cầu để duy trì.

Bitcoin và cả thị trường tiền số giảm giá mạnh trong ngày 11.10 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Trong thị trường tiền số, "đòn bẩy" là thuật ngữ dùng để chỉ việc "vay" một khoản tiền nhiều hơn số tiền thực tế đang có để thực hiện giao dịch nhằm kiếm lời. Một số sàn giao dịch cho phép người chơi dùng đòn bẩy tối đa lên đến 125 lần vốn. Đòn bẩy càng cao, rủi ro bị thanh lý càng lớn khi giá token biến động mạnh trong thời gian ngắn.

Nhận định về quy mô khốc liệt của đợt sập giá này, các nhà phân tích tại Hyblock Capital nói: "Đòn bẩy toàn cầu gấp 2 lần với hầu hết altcoin (tiền mã hóa khác Bitcoin) đã bị xóa bỏ hoàn toàn".

"Cơn bão" lịch sử của tiền số

Các nhà phân tích cho rằng biến động giá sáng 11.10 là một trong những cú sập giá lớn nhất lịch sử. Một số chuyên gia còn so sánh với sự sụp đổ của thị trường hồi tháng 3.2020 khi Covid-19 bùng phát trên toàn cầu.

Nhà giao dịch nổi tiếng Bob Loukas viết trên X: "Một cú sập tồi tệ. Đây xứng đáng là một trong những cú sốc kinh hoàng nhất lịch sử tiền số".

Trong khi đó, Ram Ahluwalia, nhà sáng lập công ty đầu tư Lumida Wealth, nói: "Một ngày tàn khốc. Tin tức về Trump kết hợp tâm lý bán tháo đã dẫn đến đà sụp giá mạnh trên cả thị trường".

"Tôi biết hiện tại có rất nhiều cảm xúc, đợt xả hàng này nằm trong top 3 kinh điển nhất mọi thời đại", nhà giao dịch Pentoshi được nhiều người theo dõi, viết bài trên X. Ông cũng so sánh đà sụp đổ của altcoin không thua kém hồi dịch Covid-19. "Rất nhiều người đang chịu đựng nỗi đau khủng khiếp, trong đó có cả tôi", Pentoshi nói.

Zaheer Ebtikar, nhà sáng lập quỹ đầu cơ tiền điện tử Split Capital, nói thị trường đã bị "tàn phá hoàn toàn". "Chúng ta đang ở mức độ kinh khủng chưa từng thấy trong hơn một năm qua liên quan đến altcoin. Đòn bẩy hoàn toàn bị thiết lập lại và thị trường bị xáo trộn".

Hiện tại, chỉ số Tham lam và sợ hãi của người chơi tiền số (Crypto Fear & Greed) đã giảm mạnh xuống còn 27 điểm, từ 64 điểm chỉ một ngày trước đó. Giới phân tích cảnh báo thị trường sẽ tiếp tục có nhiều biến động nếu Trung Quốc đáp trả đòn thuế mới của Mỹ.