Giá Bitcoin hôm nay 21.11.2025: Bấp bênh và liên tục thủng đáy

Dữ liệu từ Coinmarketcap cho thấy đầu ngày 21.11, giá Bitcoin bất ngờ giảm mạnh từ vùng giá 91.000 USD xuống còn 87.000 USD, sau đó tiếp tục thủng đáy 86.000 USD. Đến 6 giờ, mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 87.000 USD nhưng biên độ biến động mạnh.

Trong vòng 24 giờ, mỗi Bitcoin giảm 4,56% giá trị. So với một tuần trước, Bitcoin đã giảm 13%. Vốn hóa thị trường của Bitcoin giảm 5% xuống còn 1.730 tỉ USD. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4, giá Bitcoin chạm đáy 87.000 USD.

So với giá cao nhất mọi thời đại là 126.080 USD hôm 6.10, hiện tại mỗi Bitcoin đang giảm khoảng 31%.

Biến động giá Bitcoin và thị trường tiền mã hóa ngày 21.11 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Ethereum, tiền số lớn thứ hai thế giới, thậm chí giảm giá sâu hơn khi có lúc chạm mốc 2.700 USD, mức giảm tương đương 6,2% trong một ngày. Các token khác như Solana, XRP và BNB cũng lần lượt giảm 2,6%, 4,96% và 4,27% trong vòng một ngày qua.



Đà giảm của Bitcoin cũng khiến vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa giảm 5,05% trong vòng 24 giờ, xuống còn 2.970 tỉ USD.

Chỉ số Bull Score của CryptoQuant đã giảm xuống mức cực kỳ bi quan là 20/100. Giá Bitcoin cũng đã giảm xuống thấp hơn nhiều so với mức trung bình động 365 ngày là 102.000 USD. Đây được xem là mốc kỹ thuật quan trọng và là tín hiệu bi quan, đánh dấu đà lao dốc của thị trường, tương tự cú sập năm 2022.

Giá Bitcoin ảm đạm nhất chu kỳ

Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích CryptoQuant, Bitcoin đang trong vùng giá giảm khi nhu cầu của các tổ chức dần cạn, các chỉ số thị trường chính đều không lạc quan. Đây có thể là giai đoạn "ảm đạm nhất" trong chu kỳ giá hiện tại, tính từ tháng 1.2023.

Ngay cả những quỹ lớn như Strategy của Michael Saylor cũng hạn chế mua vào khi giá Bitcoin giảm. Một số công ty như Metaplanet thậm chí đang bán một phần tài sản khiến thị trường khó có thể phục hồi.

Ngoài việc lượng mua thấp hơn lượng bán, các ETF Bitcoin cũng đang chịu áp lực khi dòng tiền đổ vào từ đầu năm đến nay giảm xuống còn 27,4 tỉ USD, thấp hơn khoảng 30% so với tổng số 41,7 tỉ USD vào năm ngoái, theo dữ liệu từ CoinShares.

Nga dùng Bitcoin thanh toán quốc tế để đối phó cấm vận của phương Tây

Reuters dẫn lời Sean Dawson, chuyên gia phân tích của nền tảng Derive.xyz (Úc), cho biết: "Giá Bitcoin đang rất bấp bênh và có xu hướng giảm. Những yếu tố giúp thị trường tăng giá trước đây như lãi suất thấp đã không còn hiệu quả. Nói cách khác, gần như không có gì đáng lạc quan trong tương lai".

Dawson ước tính trong 30 ngày qua, tổng giá trị thanh lý tiền điện tử ở cả vị thế mua và bán là 8,25 tỉ USD. Ông lưu ý, sự biến động mạnh trong việc định giá của ngành công nghệ có thể khiến giá Bitcoin giảm xuống còn 75.000 USD vào cuối năm nay.

Đồng quan điểm, André Dragosch, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của Bitwise châu Âu, cho biết vùng "giằng xé nhất" của Bitcoin nằm giữa hai mốc quan trọng: IBIT của BlackRock ở mức 84.000 USD và 73.000 USD của MicroStrategy. Dragosch dự đoán đáy của chu kỳ sẽ nằm giữa các mức này.

Các nhà phân tích cho biết giá Bitcoin những tháng tới sẽ phụ thuộc vào việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có cắt giảm lãi suất hay không. Trong trường hợp không cắt giảm, Bitcoin có thể rơi thẳng về vùng giá 60.000 - 80.000 USD do tính thanh khoản thấp.

CryptoQuant lưu ý xu hướng giảm này đang giống với chu kỳ bốn năm trong thị trường tiền số, tương tự giai đoạn 2014 - 2017 và 2018 - 2021. Với những diễn biến hiện tại, các chuyên gia cảnh báo "mùa đông Bitcoin" đang đến sau khi đợt tăng giá 2022 - 2025 đi đến hồi kết.