Giá Bitcoin hôm nay 20.11.2025: BTC sập giá, nhà đầu tư dần kiệt quệ

Dữ liệu từ Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, cho thấy giá Bitcoin ngày 20.11 đang biến động mạnh. Lúc 3 giờ 10, BTC đột ngột rơi thẳng đứng từ 92.000 USD xuống vùng giá 88.000 USD. Đến 6 giờ, Bitcoin lấy lại mốc 90.000 USD.

Đà giảm của Bitcoin trong sáng 20.11 khiến cuộc khủng hoảng tiền điện tử năm 2025 trở nên khốc liệt hơn. Tiền số lớn nhất thế giới đang giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng qua. Dữ liệu từ Bloomberg cho thấy đã có hơn 1.000 tỉ USD giá trị vốn hóa thị trường bốc hơi.

Theo Cointelegraph, thị trường đang chứng kiến đợt điều chỉnh mạnh nhất trong chu kỳ tăng giá năm nay. Diễn biến giá những ngày qua đã làm lu mờ nhiều chỉ báo về cấu trúc thị trường, cho thấy đợt điều chỉnh hiện tại có thể xóa sổ những đòn bẩy cuối cùng của nhà đầu tư.

Diễn biến giá Bitcoin hôm nay 20.11 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đợt bán tháo mới nhất ảnh hưởng đến cả nhà đầu tư lớn lẫn nhỏ. Từ người chơi mua lẻ đến các công ty quản lý quỹ tài sản đều có dấu hiệu rút khỏi thị trường.

James Butterfill, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại CoinShares, nói với Bloomberg: "Các nhà đầu tư đang mò mẫm trong bóng tối từng chút. Họ không có bất kỳ định hướng nào về kinh tế vĩ mô. Tất cả những gì nhà đầu tư nhìn thấy lúc này là hành động của 'cá voi' trực tuyến. Điều này chỉ làm họ thêm lo lắng".

Dữ liệu onchain mới nhất cho thấy Bitcoin đang bước vào một trong những giai đoạn thoái lui ngắn hạn nghiêm trọng nhất chu kỳ. Tỷ lệ lợi nhuận (SOPR) của nhà đầu tư ngắn hạn giảm xuống còn 0,97, đồng nghĩa nhóm này đang bán lỗ. Nhiều tuần liên tiếp, chỉ số này đã giảm xuống dưới 1 khi làn sóng bán tháo gia tăng, nhà đầu tư nhỏ đã cạn kiệt nguồn cung.

Dự báo giá Bitcoin có thể sập về vùng 77.000 USD?

Trên thị trường giao ngay, các quỹ giao ngay Bitcoin (ETF Bitcoin) cũng chứng kiến dòng tiền chảy ròng tiến sát mốc 3 tỉ USD trong tháng 11. Đây được ghi nhận là tháng tồi tệ nhất từ trước đến nay, riêng quỹ BlackRock bị rút 2,1 tỉ USD tiền vốn. Theo Farside Investors, các quỹ ETF Bitcoin của Mỹ đã kéo dài chuỗi 5 ngày thua lỗ.

Những tín hiệu về việc cắt giảm lãi suất và "giao cắt tử thần" xuất hiện hôm 17.11 càng khiến nhà đầu tư bi quan hơn về tương lai thị trường.

Các ngưỡng giá tiếp theo Bitcoin đang hướng đến là 85.000 USD và 80.000 USD. Một số nhà phân tích bi quan hơn cho rằng mức đáy trong năm 2025 có thể chạm 77.424 USD. Đây là vùng giá được thiết lập hồi tháng 4, liên quan đến những biến động của thuế quan.

Dữ liệu từ blockchain cho thấy, tổng vốn hóa thị trường điện tử hiện dao động quanh mốc 3.100 tỉ USD, giảm mạnh so với đỉnh 4.300 tỉ USD hồi đầu tháng 10. Trước đó, Bitcoin lập đỉnh 126.000 USD dựa trên hai kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ và tâm lý hào hứng đến từ các quỹ lớn. Tuy nhiên, hiện nay cả hai kịch bản đều đảo chiều, kéo theo sự sụp đổ của thị trường.

Một yếu tố quan trọng khác là ngành công nghiệp tiền mã hóa vẫn chưa kịp phục hồi sau sự kiện ngày 10.10, thổi bay 19 tỉ USD giá trị. Cú sập này đã phơi bày sự mong manh của thị trường, gây ra phản ứng dây chuyền khiến dòng tiền bị rút ồ ạt. Từ đó, tâm lý nhà đầu tư cũng bị ảnh hưởng, các quyết định mua vào dè dặt hơn, thị trường không hấp thụ hết được dòng tài sản bị bán ra.