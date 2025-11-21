Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Binance Charity ủng hộ hơn 5,2 tỉ đồng giúp miền Trung khắc phục bão lũ

Khương Nha
Khương Nha
21/11/2025 16:53 GMT+7

Thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quỹ từ thiện Binance Charity trao tặng hơn 5,2 tỉ đồng, ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Ngày 21.11, tại Văn phòng Ban Công tác phía nam Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, đại diện quỹ từ thiện Binance Charity đã trao 200.000 USD (hơn 5,2 tỉ đồng), ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố miền Trung khắc phục hậu quả do bão lụt gây ra.

Ông Nguyễn Hải Nam, Phó chánh văn phòng Trung ương MTTQ Việt Nam tại TP.HCM, gửi lời cảm ơn đến doanh nghiệp đã dành những tình cảm tốt đẹp, sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do bão lụt gây ra.

"Trong những thời khắc khó khăn, mỗi đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần đều vô cùng đáng quý để MTTQ có thể kịp thời triển khai các hoạt động cứu trợ kịp thời cho đồng bào ở những tỉnh đang bị ảnh hưởng", ông Nguyễn Hải Nam chia sẻ.

Ủng hộ miền Trung: MTTQ Việt Nam tiếp nhận hơn 5,2 tỉ đồng từ Binance Charity - Ảnh 1.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền ủng hộ từ quỹ từ thiện Binance Charity, hôm 21.11, tại TP.HCM

ẢNH: THIÊN TRƯỜNG

Bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại nặng nề người dân phải gánh chịu do cơn lũ lịch sử gây ra, ông SB Seker, Giám đốc Binance khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC), nói: "Chúng tôi hy vọng khoản đóng góp này phần nào sẽ hỗ trợ kịp thời cho những người đang đối mặt với muôn vàn khó khăn, đồng thời giúp các cộng đồng địa phương tái thiết mạnh mẽ hơn".

Trao đổi với lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện Binance Charity thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng, từ hỗ trợ khẩn cấp nỗ lực tăng cường khả năng thích ứng bền vững.

Năm ngoái, khi bão Yagi càn quét qua Việt Nam, Binance Charity đã triển khai chiến dịch cứu trợ khẩn cấp cho người dùng trong vùng bị ảnh hưởng. Cùng năm, Binance tài trợ hệ thống máy lọc nước mặn công nghiệp RO tại 10 địa phương bị xâm nhập mặn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trước đó, Binance Charity cùng Việt Nam vượt qua đại dịch Covid-19, hỗ trợ khẩu trang y tế cho tuyến đầu chống dịch, tặng máy thở, hệ thống xét nghiệm PCR cho bệnh viện. Tại Bình Thuận, Binance Charity hợp tác cùng Earthworm Foundation để trồng 10.000 cây xanh, cải thiện hệ sinh thái và tạo sinh kế cho người dân địa phương.

