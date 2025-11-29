Giá Bitcoin hôm nay 29.11.2025: Rung lắc mạnh, phá vỡ mô hình truyền thống

Dữ liệu từ CoinMarketcap cho thấy giá Bitcoin (BTC) sáng 29.11 được giao dịch quanh mốc 91.000 USD, giảm 0,47% so với hôm qua. Trước đó, Bitcoin có điều chỉnh mạnh khi đột ngột tăng từ 91.000 USD lên sát 93.000 USD rồi nhanh chóng rơi về 92.000 USD. Có lúc, mỗi BTC chỉ còn 90.000 USD.

Ethereum (ETH), tiền số lớn thứ hai thế giới cho thấy đà phục hồi tốt hơn khi tăng 0,76% trong 24 giờ. Mỗi ETH đang được giao dịch quanh mốc 3.000 USD, tăng đều trong ba ngày liên tục.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa giảm nhẹ 0,27% so với hôm qua, xuống còn 3.100 tỉ USD.

Biến động giá Bitcoin trong 24 giờ qua NGUỒN: BINANCE

Bitcoin giảm sự thống trị

Theo Coindesk, sự thống trị của Bitcoin - thước đo vốn hóa thị trường của Bitcoin so với toàn bộ thị trường tiền điện tử - thường tăng cao hơn trong thời kỳ bán vì các token khác Bitcoin (altcoin) thường bị bán tháo mạnh hơn.

Mô hình này vẫn đúng trong cú điều chỉnh lịch sử hồi tháng 10. Nhưng đến tháng 11, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Mức độ thống trị của Bitcoin liên tục giảm trong những tuần qua. Ngay cả trong đợt tăng giá gần đây khi Bitcoin đạt 90.000 USD, tỷ lệ thống trị của tiền số lớn nhất thế giới vẫn giảm từ 61% xuống 58,5%.

Đặt trong bối cảnh hai đợt điều chỉnh giá lớn trước đó, có thể thấy rõ sự tương phản của diễn biến giá lần này. Từ tháng 2 - 5, trong đợt bán tháo tiền số do "cơn thịnh nộ về thuế" của Mỹ, tỷ lệ thống trị của Bitcoin đã tăng từ 58% lên 65%. Trước đó nữa vào tháng 8.2024 khi cả thị trường "đỏ lửa" do chênh lệch lãi suất đồng yen, tỷ lệ này đã tăng từ 56% lên 60% và kéo dài đến cuối năm.

Mặc dù giá Bitcoin hiện tại tương đồng các thời điểm đó nhưng tỷ lệ thống trị trên toàn thị trường lại giảm mạnh. Điều này cho thấy BTC đang bị ảnh hưởng nặng nề hơn so với phần còn lại của thị trường. Tốc độ giảm giá và sự sụt giảm trong tỷ lệ thống trị cho thấy Bitcoin đã phá vỡ mô hình giá của chu kỳ này.

Các chuyên gia dự báo Bitcoin sẽ tiếp tục có nhiều biến động mạnh cho đến cuối năm, kịch bản tăng hay giảm giá vẫn còn phụ thuộc nhiều yếu tố liên quan đến kinh tế vĩ mô và địa chính trị. Tuy nhiên, dấu hiệu lạc quan là biến động giá Bitcoin ngày càng sát với thị trường tài chính truyền thống.