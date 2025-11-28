Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 28.11.2025: Tìm đường quay lại mốc 100.000 USD

Khương Nha
28/11/2025 07:16 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay duy trì đà tăng nhẹ, tiến sát vùng giá 92.000 USD trong bối cảnh thị trường có nhiều tín hiệu tích cực, hướng đến mục tiêu 100.000 USD mỗi BTC.

Dữ liệu từ sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance cho thấy, giá Bitcoin (BTC) ngày 28.11 đã tăng 1,39% so với hôm qua. Đến 6 giờ, mỗi BTC được giao dịch quanh mốc 91.470 USD. Đây là ngày thứ ba liên tiếp Bitcoin tăng giá, trung bình trong bảy ngày qua, tiền số giá trị nhất thế giới đã tăng 4,3%.

Tổng vốn hóa thị trường của Bitcoin đạt 1.821 tỉ USD, tăng 1,03% trong vòng 24 giờ. Tổng vốn hóa của thị trường tiền mã hóa cũng tăng 0,9%, cán mốc 3.110 tỉ USD.

Giá Bitcoin hôm nay 28.11.2025: BTC phục hồi, tìm đường quay lại mốc 100.000 USD - Ảnh 1.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước biểu đồ giá

ẢNH: KHƯƠNG NHA

 Giá Bitcoin hướng đến 100.000 USD 

Theo các nhà phân tích, thị trường tiền mã hóa đang chuẩn bị cho một cuộc chiến giá quan trọng. 93.000 USD sẽ là mốc kháng cự tiếp theo Bitcoin phải giữ được trước khi năm 2025 kết thúc.

"Nếu vượt qua ngưỡng kháng cự này, Bitcoin sẽ quay trở lại mức 100.000 USD", nhà giao dịch tiền điện tử Michaël van de Poppe viết trên tài khoản X (Twitter) cá nhân. Ông cho rằng đây sẽ là cú điều chỉnh mạnh sau thời gian Bitcoin dò đáy. Tuy nhiên, để kịch bản này có thể diễn ra, thị trường cần củng cố bằng một số tín hiệu tích cực.

Nhà phân tích Daan Crypto Trades phân tích sổ lệnh giao dịch thanh khoản xác định 97.000 USD sẽ là mục tiêu giá tiếp theo Bitcoin cần đạt được. "Vùng giá 97.000 - 98.000 USD sẽ được củng cố sau đợt bán tháo mạnh vào 1 - 2 tuần trước", ông viết trên X.

JA Maartunn từ nền tảng phân tích chuỗi CryptoQuant cho rằng thị trường giao ngay đang bước vào chế độ phục hồi, với khối lượng tích lũy delta (CVD) đang dần trở lại mức trung tính.

Trong khi đó, nhà giao dịch Alessio Rastani nói với Cointelegraph rằng đợt giảm giá gần đây của Bitcoin vẫn chưa phải đáy. Ông cho rằng các dữ liệu cho thấy thị trường có thể tiếp tục điều chỉnh. 

Đến nay, vùng giá 91.000 USD chủ yếu được thúc đẩy bởi các lệnh bán khống, chưa phải lệnh mua dài hạn. Các chuyên gia cho rằng từ giờ đến cuối năm, thị trường vẫn có thể còn nhiều đợt điều chỉnh trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều biến động.

Giá Bitcoin hôm nay 27.11.2025: Tăng mạnh, lấy lại mốc 90.000 USD

Giá Bitcoin hôm nay trên đà phục hồi tốt, bất ngờ tăng vọt lên 90.000 USD, tâm lý lạc quan của nhà đầu tư quay lại và dòng tiền mới tiếp tục đổ vào các quỹ Bitcoin ETF sau nhiều ngày bị rút ròng.

Xem thêm bình luận