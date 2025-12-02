Giá Bitcoin hôm nay 2.12.2025: Thị trường đỏ lửa, Nhật Bản áp thuế 20% trên lợi nhuận

Giá Bitcoin (BTC) đầu ngày 2.12 giảm còn 84.000 USD, trước đó có lúc mỗi BTC được giao dịch quanh mốc 93.900 USD. Đến 6 giờ 30 cùng ngày, Bitcoin hồi phục nhẹ lên 86.660 USD, tuy nhiên vẫn giảm 4,75% so với hôm qua.

Không chỉ Bitcoin, cả thị trường tiền mã hóa cũng đang chìm trong sắc đỏ. Ethereum, tiền số lớn thứ hai thế giới, giảm 6,45% trong 24 giờ qua. XRP, Solana, Dogecoin đồng loạt giảm 5,96%, 6,10% và 7,14%.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng giảm 4,86%, xuống còn 3.940 tỉ USD.

Bitcoin và cả thị trường tiền mã hóa đồng loạt giảm sâu trong ngày 2.12 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Dữ liệu từ Coinglass cho thấy, trong vòng 24 giờ qua đã có gần 1 tỉ USD của 269.518 nhà đầu tư bị thanh lý do biến động của thị trường. Trong đó lệnh thanh lý lớn nhất đặt cược vào Bitcoin với giá trị 15,06 triệu USD.

Nhật Bản áp thuế cố định 20% từ giao dịch tiền mã hóa

Trong khi thị trường tiền mã hóa đang rung lắc mạnh, Nhật Bản tiếp tục đưa ra các quy định chặt chẽ để củng cố sự ổn định của ngành công nghiệp non trẻ này. Theo Nikkei, Chính phủ Nhật Bản vừa thông báo sẽ áp dụng thuế cố định 20% với lợi nhuận từ giao dịch tiền điện tử, bất kể số tiền là bao nhiêu.

Trước đây, thu nhập từ giao dịch tiền điện tử ở Nhật Bản được tính vào tiền lương và thu nhập kinh doanh và bị đánh thuế lũy tiến, với mức thuế suất có thể lên tới 55%. Nhiều nhà đầu tư được cho là đang trì hoãn việc bán tài sản tiền điện tử do mức thuế suất cao đánh vào lợi nhuận.

Các chuyên gia dự báo, khi thuế dành cho tiền điện tử được điều chỉnh tương tự các công cụ tài chính khác, hoạt động giao dịch có thể tăng, thúc đẩy doanh thu thuế. Một số nhà hoạch định chính sách cũng hy vọng sự thay đổi này sẽ thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp blockchain.

Một yếu tố quan trọng sau động thái này là tiền điện tử đã xác lập được vị thế vững chắc tại Nhật Bản, như một sản phẩm đầu tư. Dữ liệu từ Hiệp hội Sàn giao dịch tài sản số và Tiền điện tử Nhật Bản (JVCEA) cho thấy có khoảng 8 triệu tài khoản đang hoạt động tại Nhật Bản, với khối lượng giao dịch giao ngay trong tháng 9 đạt khoảng 1.500 tỉ yen (tương đương 9,6 tỉ USD).

Song song với chính sách thuế thay đổi, Nhật Bản cũng áp dụng thêm nhiều biện pháp nhằm giám sát chặt chẽ các hoạt động liên quan đến giao dịch tiền điện tử, cấm giao dịch nội gián, hạn chế các vụ tấn công, chuyển tiền ra nước ngoài. Các nhà hoạch định chính sách coi việc cải thiện an ninh tại các sàn giao dịch tiền điện tử là ưu tiên hàng đầu.