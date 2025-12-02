Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 2.12.2025: Thị trường đỏ lửa, Nhật Bản áp thuế 20% trên lợi nhuận

Khương Nha
Khương Nha
02/12/2025 08:21 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay tiếp tục giảm sâu, không giữ được mức kháng cự 85.000 USD khi liên tục thủng đáy, cả thị trường tiền mã hóa chìm trong sắc đỏ.

Giá Bitcoin (BTC) đầu ngày 2.12 giảm còn 84.000 USD, trước đó có lúc mỗi BTC được giao dịch quanh mốc 93.900 USD. Đến 6 giờ 30 cùng ngày, Bitcoin hồi phục nhẹ lên 86.660 USD, tuy nhiên vẫn giảm 4,75% so với hôm qua.

Không chỉ Bitcoin, cả thị trường tiền mã hóa cũng đang chìm trong sắc đỏ. Ethereum, tiền số lớn thứ hai thế giới, giảm 6,45% trong 24 giờ qua. XRP, Solana, Dogecoin đồng loạt giảm 5,96%, 6,10% và 7,14%.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng giảm 4,86%, xuống còn 3.940 tỉ USD.

Giá Bitcoin hôm nay 2.12.2025: Thị trường đỏ lửa, Nhật Bản áp thuế 20% trên lợi nhuận - Ảnh 1.

Bitcoin và cả thị trường tiền mã hóa đồng loạt giảm sâu trong ngày 2.12

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Dữ liệu từ Coinglass cho thấy, trong vòng 24 giờ qua đã có gần 1 tỉ USD của 269.518 nhà đầu tư bị thanh lý do biến động của thị trường. Trong đó lệnh thanh lý lớn nhất đặt cược vào Bitcoin với giá trị 15,06 triệu USD.

Nhật Bản áp thuế cố định 20% từ giao dịch tiền mã hóa 

Trong khi thị trường tiền mã hóa đang rung lắc mạnh, Nhật Bản tiếp tục đưa ra các quy định chặt chẽ để củng cố sự ổn định của ngành công nghiệp non trẻ này. Theo Nikkei, Chính phủ Nhật Bản vừa thông báo sẽ áp dụng thuế cố định 20% với lợi nhuận từ giao dịch tiền điện tử, bất kể số tiền là bao nhiêu.

Trước đây, thu nhập từ giao dịch tiền điện tử ở Nhật Bản được tính vào tiền lương và thu nhập kinh doanh và bị đánh thuế lũy tiến, với mức thuế suất có thể lên tới 55%. Nhiều nhà đầu tư được cho là đang trì hoãn việc bán tài sản tiền điện tử do mức thuế suất cao đánh vào lợi nhuận.

Các chuyên gia dự báo, khi thuế dành cho tiền điện tử được điều chỉnh tương tự các công cụ tài chính khác, hoạt động giao dịch có thể tăng, thúc đẩy doanh thu thuế. Một số nhà hoạch định chính sách cũng hy vọng sự thay đổi này sẽ thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp blockchain.

Một yếu tố quan trọng sau động thái này là tiền điện tử đã xác lập được vị thế vững chắc tại Nhật Bản, như một sản phẩm đầu tư. Dữ liệu từ Hiệp hội Sàn giao dịch tài sản số và Tiền điện tử Nhật Bản (JVCEA) cho thấy có khoảng 8 triệu tài khoản đang hoạt động tại Nhật Bản, với khối lượng giao dịch giao ngay trong tháng 9 đạt khoảng 1.500 tỉ yen (tương đương 9,6 tỉ USD).

Song song với chính sách thuế thay đổi, Nhật Bản cũng áp dụng thêm nhiều biện pháp nhằm giám sát chặt chẽ các hoạt động liên quan đến giao dịch tiền điện tử, cấm giao dịch nội gián, hạn chế các vụ tấn công, chuyển tiền ra nước ngoài. Các nhà hoạch định chính sách coi việc cải thiện an ninh tại các sàn giao dịch tiền điện tử là ưu tiên hàng đầu. 

Tin liên quan

Vì sao thợ đào Bitcoin Trung Quốc trỗi dậy bất chấp lệnh cấm?

Vì sao thợ đào Bitcoin Trung Quốc trỗi dậy bất chấp lệnh cấm?

Tỷ lệ thống trị trên toàn mạng Bitcoin của thợ đào Trung Quốc bất ngờ tăng vọt lên vị trí thứ ba sau bốn năm kể từ lệnh cấm của chính phủ làm dấy lên nhiều thắc mắc trong cộng đồng.

Khám phá thêm chủ đề

giá Bitcoin Bitcoin tiền mã hóa tiền số BTC solana DOGECOIN
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận