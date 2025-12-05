Giá Bitcoin hôm nay 5.12.2025: Thanh khoản thấp hạn chế khả năng phục hồi

Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy, giá Bitcoin (BTC) trong 24 giờ qua không thể vượt qua ngưỡng kháng cự 94.000 USD. Lúc 2 giờ 25 ngày 5.12, mỗi BTC được giao dịch quanh mốc 90.987 USD. Đến 6 giờ 25 cùng ngày, Bitcoin phục hồi lên 92.440 USD nhưng vẫn giảm 1,64% so với hôm qua.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Bitcoin chỉ đạt 65,5 tỉ USD, giảm mạnh so với 75,94 tỉ USD vào hôm qua.

Trong khi đó, Ethereum (ETH), tiền số giá trị thứ hai thế giới cũng giảm khoảng 1,67% trong 24 giờ qua. Mỗi ETH hiện được giao dịch quanh mốc 3.144 USD. Solana, XRP đều giảm khoảng 4%, chỉ có Tron, Zcash tăng lần lượt 1,81 và 7,84%.

Diễn biến giá Bitcoin sáng 5.12 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Paul Howard, giám đốc cấp cao của công ty giao dịch Wincent, cho biết so với đáy 85.000 USD được thiết lập vào đầu tuần, hiện tại Bitcoin vẫn duy trì vùng giá an toàn. Tuy nhiên, các chỉ số cho thấy thanh khoản trên thị trường đang giảm dần vào cuối năm.

"Thị trường tiền điện tử tiếp tục có mối tương quan chặt chẽ với các sự kiện kinh tế vĩ mô toàn cầu. Tháng 12 thường là thời gian thị trường có thanh khoản thấp. Nếu không có những tin tức vĩ mô quan trọng được tung ra, giá Bitcoin sẽ dao động trong khoảng 85.000 - 95.000 USD khi kết thúc tháng cuối năm", Howard dự đoán.

Về mặt vĩ mô, mọi ánh mắt đang đổ về Cục Dự trữ liên bang Mỹ và quan trọng hơn là Ngân hàng Nhật Bản (BoJ). Theo Mark Connors, nhà sáng lập và chiến lược gia vĩ mô chính của công ty tư vấn đầu tư Bitcoin Risk Dimensions, quyết định về lãi suất của BoJ là "sự kiện quan trọng" trong tháng này vì nó quyết định tương lai của dòng tiền. Nếu lãi suất đồng yen tăng, dòng tiền từ các kênh đầu tư như vàng, cổ phiếu và Bitcoin có thể bị rút mạnh. Nhưng nếu lãi suất giữ ổn định, nhu cầu với các tài sản trên có thể được khơi dậy.

Trong khi đó, tâm lý nhà đầu tư vẫn đứng trước ngã ba đường. Theo lịch sử, đây có thể là giai đoạn khởi đầu của "mùa đông Bitcoin" theo chu kỳ bốn năm một lần. Nhưng một số nhà phân tích cho rằng cách tính này đã lỗi thời.

Nhà phân tích tiền điện tử Michaël van de Poppe lưu ý chu kỳ bốn năm vẫn chưa biến mất, nhưng không còn phù hợp hoàn toàn trong bối cảnh hiện tại. Sự xuất hiện của ETF Bitcoin đã thúc đẩy dòng tiền mới vào thị trường, khiến giá Bitcoin ít có những biến động đột ngột hơn. Poppe cho rằng chu kỳ này giống giai đoạn thanh khoản kéo dài, tương tự giữa năm 2016 hoặc cuối năm 2019, khi tài sản rủi ro tăng mạnh dù dữ liệu kinh tế vĩ mô không đồng đều.

"Bitcoin vẫn chưa đạt đỉnh. Chúng ta vẫn đang trong đợt cuối của chu kỳ tăng giá với lợi nhuận lớn", Michaël van de Poppe dự đoán.