Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 10.12.2025: BTC vụt tăng nhưng vì sao nhà đầu tư tháo chạy?

Khương Nha
Khương Nha
10/12/2025 09:00 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay quay lại mốc 94.000 USD nhưng dữ liệu trên blockchain cho thấy số lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ gửi BTC lên sàn giao dịch đang thấp lịch sử.

Dữ liệu từ Binance, sàn giao dịch tài sản số lớn nhất thế giới, cho thấy giá Bitcoin hôm nay đã tăng vọt từ 90.000 USD lên 94.000 USD. Đến 6 giờ 20 ngày 10.12 (theo giờ Việt Nam), mỗi BTC được giao dịch quanh mốc 92.903 USD, tăng 2,3% trong vòng 24 giờ qua.

Ethereum (ETH), tiền số lớn thứ hai thế giới, thậm chí tăng mạnh lên 3.324 USD, tương đương 6,38% trong 24 giờ. Như vậy trong vòng 7 ngày qua, mỗi đồng ETH đã tăng 10,3% giá trị. Các token khác như Solana, Dogecoin tăng giá khoảng 3 - 4%. Riêng giá XRP gần như không biến động so với hôm qua.

Giá Bitcoin hôm nay 10.12.2025: BTC vụt tăng nhưng vì sao nhà đầu tư tháo chạy? - Ảnh 1.

Diễn biến giá Bitcoin sáng 10.12.2025

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đà tăng của Bitcoin cũng kéo vốn hóa toàn thị trường mã hóa lên 3.160 tỉ USD, tăng 2,28% trong một ngày.

Vì sao giá Bitcoin tăng?

Theo Cointelegraph, bên mua dường như đã giành lại quyền kiểm soát giá trong ngắn hạn, đẩy giá Bitcoin lên trên 94.000 USD, bất chấp các cảnh báo về chỉ số thanh khoản. Trong khi thị trường chung đang chuẩn bị cho cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở liên bang Mỹ (FOMC) sắp tới. FOMC là một nhánh của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), có những quyết định liên quan đến chính sách tiền tệ của Mỹ.

Phần lớn nhà giao dịch đang nghe ngóng và quan sát, dẫn đến đà đi ngang của thị trường từ đầu tuần. Tuy nhiên, khi Bitcoin bất ngờ vượt qua ngưỡng kháng cự 93.500 USD vào cuối ngày hôm qua, thị trường đã phản ứng tích cực, đẩy giá lên trên vùng 94.000 USD, trước khi điều chỉnh lại.

Dù giá Bitcoin tăng mạnh, các chỉ số thanh khoản vẫn chưa cho thấy sự ổn định dài hạn. Tỷ lệ giá mua/giá bán của Bitcoin vẫn tương đối thấp. Trong cú sập mạnh hồi tháng 11, từ 100.000 USD xuống còn 80.000 USD, tỷ lệ mua vẫn dương, lực hấp thụ lớn. Nhưng trong giai đoạn phục hồi hiện tại tín hiệu mua vào vẫn yếu. Điều này phản ánh tâm lý của thị trường, cho rằng đây vẫn chưa phải vùng giá tốt, Bitcoin có thể giảm thêm.

Nhà đầu tư đang tháo chạy?

Dữ liệu từ nền tảng phân tích chuỗi CryptoQuant cho thấy dòng tiền Bitcoin chảy vào sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Binance đã giảm mạnh trong năm 2025. Phần lớn nhà đầu tư lẻ (giữ dưới 1 BTC) đã rút khỏi thị trường giao dịch. Trong thị trường tiền số, các nhà đầu tư có dưới 1 BTC được gọi là "shrimp" (tôm) để phân biệt với "whale" (cá voi - thường sở hữu trên 1.000 BTC).

Giá Bitcoin hôm nay 10.12.2025: BTC vụt tăng nhưng vì sao nhà đầu tư tháo chạy? - Ảnh 2.

Biểu đồ của CryptoQuant cho thấy dòng tiền đổ vào Bitcoin của các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang thấp lịch sử

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo CryptoQuant, hoạt động của nhóm khách hàng này thậm chí thấp hơn một nửa so với "mùa đông Bitcoin" năm 2022. Nhà phân tích Darkfost xác nhận trên blog QuickTake rằng: "Hoạt động của những người nắm giữ dưới 1 BTC đã giảm xuống mức thấp nhất lịch sử". 

Chỉ tính riêng tháng 12.2022, dòng tiền chảy vào Binance hằng ngày từ "shrimp" đã đạt 2.675 BTC. Trong khi hiện tại, con số này giảm xuống chỉ còn 411 BTC. Đây không đơn giản là thoái trào mà còn là sự suy giảm mang tính cấu trúc. 

Sự thiếu quan tâm của các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng tương đồng với nhu cầu mua vào Bitcoin trên thị trường. Chênh lệch giữa "cá voi" và "tôm", thể hiện sự khác biệt về vị thế mua dài hạn giữa hai nhóm. Tín hiệu này cho thấy Bitcoin có thể đang chạm đáy. 

Joao Wedson, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của nền tảng phân tích tiền điện tử Alphractal, nói trên X: "Lần đầu tiên trong lịch sử Bitcoin, các 'cá voi' lại nắm giữ vị thế mua lớn như vậy so với các nhà giao dịch nhỏ lẻ. Trong quá khứ, mỗi khi tín hiệu này xuất hiện, thị trường đều hình thành đáy cục bộ, nhiều vị thế bị thanh lý".

Trong khi đó, một số chuyên gia cho rằng vị thế của các nhà đầu tư nhỏ lẻ bị giảm có thể đến từ sự xuất hiện của các quỹ ETF Bitcoin. Những người ít tiền có thể dễ dàng tiếp cận Bitcoin thông qua ETF mà không cần phải xử lý những thông tin phức tạp như khóa riêng tư, bảo mật ví, tài khoản sàn giao dịch hoặc rủi ro liên quan đến lưu ký. 

