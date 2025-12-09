Giá Bitcoin hôm nay 9.12.2025: Liên tục biến động, Strategy mua thêm 962 triệu USD BTC

Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy, giá Bitcoin hôm nay được giao dịch quanh mốc 90.879 USD, lúc 6 giờ 15 ngày 9.12 (giờ Việt Nam). So với hôm qua, Bitcoin tăng 1,15%, tuy nhiên mức tăng không ổn định. Trong vòng 24 giờ, có lúc tiền số giá trị nhất thế giới chạm mốc 92.216 USD nhưng lại đột ngột lao giá, thủng mốc 90.000 USD. Có lúc, mỗi BTC chỉ còn 89.726 USD.

Chuyên gia phân tích thị trường Aksel Kibar nói trên X rằng: "Đây là một phần của diễn biến giá hỗn loạn. BTC có thể tiếp tục dò đáy. Thị trường có thể xuống thấp hơn nữa, chạm đáy 73.700 - 76.500 USD". Ông cho rằng dù đã phục hồi từ đáy 80.612 USD hôm 21.11, đến nay Bitcoin vẫn bị mắc kẹt trong vùng giá 90.000 - 93.000 USD.

Diễn biến giá Bitcoin và thị trường tiền mã hóa sáng 9.12 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo các nhà phân tích, trong hai tuần qua, giá Bitcoin đã nhiều lần quay trở lại mức 90.000 USD khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện, các quỹ quản lý cũng cho thấy kỳ vọng về đợt tăng giá tiềm năng vào cuối năm.

Tín hiệu giúp giá Bitcoin tăng

Matthew Sigel, Giám đốc nghiên cứu tài sản kỹ thuật số của VanEck, cho rằng "chu kỳ 4 năm" của Bitcoin đã bị phá vỡ. Tiền số có thể bước vào đợt tăng giá kéo dài nhờ sức mua của các tổ chức. Bình luận của Sigel được đưa ra sau khi Chủ tịch quỹ BlackRock Larry Fink nói rằng các quỹ đầu tư quốc gia đang tăng tích trữ Bitcoin. Fink nói: "Tôi biết họ đã mua nhiều hơn và thiết lập một vị thế dài hạn hơn".

Trong khi đó, công ty sở hữu kho Bitcoin lớn nhất thế giới Strategy cũng vừa thông báo mua thêm 10.624 BTC, tương đương 962,7 triệu USD, trong vòng một tuần từ 1.12 đến 7.12. Đây được xem là đợt mua vào lớn nhất của công ty, kể từ tháng 7. Mức trung bình giá Strategy mua được là 90.615 USD, cao hơn giá hiện tại.

Strategy đang nắm giữ số Bitcoin trị giá hơn 60 tỉ USD. Có lúc giá trị công ty cao gấp 2,5 lần tài sản Bitcoin họ nắm giữ. Hiện tại, con số này đã giảm xuống 1,1 lần do những biến động tiêu cực về giá. Để cân đối lại bảng tài chính, công ty đã huy động thêm quỹ dự trữ 1,4 tỉ USD để đảm bảo dòng tiền thanh toán cổ tức và lãi suất. Cuối tháng trước, CEO Phong Lê của quỹ Strategy xác nhận công ty có thể phải bán Bitcoin nếu thị trường diễn biến theo chiều hướng tồi tệ.