Giá Bitcoin hôm nay 6.12.2025: Liên tục thủng đáy, lợi nhuận giảm mạnh

Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy giá Bitcoin hôm nay 6.12, có lúc giảm 4,4% xuống còn 88.135 USD. Đến 10 giờ 30 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 89.000 USD. Diễn biến giá hôm nay khiến Bitcoin giảm khoảng 1,21% trong tuần. Vốn hóa thị trường của Bitcoin cũng giảm 3,06%, xuống còn 1.790 tỉ USD.

Cú sập của Bitcoin cũng kéo vốn hóa toàn thị trường tiền số giảm 2,87% trong 24 giờ, xuống còn 3.050 tỉ USD. Các token khác như Ethereum, Solana, XRP, Dogecoin cũng lần lượt giảm 4,27%, 3,68%, 2,61% và 4,95%.

Bitcoin chiếm gần 60% giá trị của toàn bộ thị trường tiền điện tử. Dữ liệu từ Deribit cho thấy, lãi suất mở với các quyền chọn hết hạn vào cuối tháng 12 đã vượt xa các hợp đồng dài hạn.

Diễn biến giá Bitcoin và thị trường tiền số ngày 6.12 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đầu tháng 10, Bitcoin đạt mức cao kỷ lục trên 126.000 USD. Nhưng sau đó thị trường đã chứng kiến đợt bán tháo kéo dài suốt hai tháng. Hàng tỉ USD bị thanh lý, nhu cầu trên thị trường bán lẻ giảm đã châm ngòi cho cuộc suy thoái toàn ngành.



Quỹ iShares Bitcoin Trust của BlackRock ghi nhận chuỗi rút vốn hằng tuần dài nhất kể từ khi ra mắt vào tháng 1.2024. Đây là dấu hiệu cho thấy nhu cầu của các tổ chức vẫn còn yếu ngay cả khi giá ổn định trong phạm vi nhất định.

Theo dữ liệu của Bloomberg, các nhà đầu tư đã rút hơn 2,7 tỉ USD khỏi ETF của BlackRock trong năm tuần liên tiếp, tính đến 28.11. Thêm 113 triệu USD bị rút hôm 4.12, quỹ ETF này đang chứng kiến dòng vốn âm 6 tuần liên tiếp.

Đợt bán tháo này cũng khiến lần đầu tiên sau hơn một thập niên lợi nhuận theo năm của Bitcoin kém hơn S&P 500. Tiền số giá trị nhất thế giới hiếm khi biến động rõ rệt so với các tài sản rủi ro khác, ngay cả trong những "mùa đông tiền số" trước đây. Sự biến động này đi ngược kỳ vọng rằng tiền điện tử sẽ phát triển mạnh mẽ dưới thời Tổng thống Donald Trump.

"Mùa đông tiền số" gần đây nhất diễn ra từ cuối năm 2021 đến tận năm 2023, khi giá Bitcoin giảm hơn 70% từ đỉnh giá.

Theo dữ liệu từ Coinglass, hợp đồng tương lai vĩnh viễn dành cho Bitcoin đang đặt cược vào xu hướng giảm giá. Điều này đồng nghĩa nhà đầu tư bi quan đang trả tiền cho những người đặt cược lạc quan để duy trì vị thế bán khống của họ.

Các dự án tiền mã hóa khác cũng chịu áp lực tương tự. Các nhà giao dịch quyền chọn Ethereum vẫn duy trì thái độ phòng thủ. Phần lớn đặt cược vào xu hướng giảm giá, chỉ một số ít nhà đầu tư dự đoán giá tăng.