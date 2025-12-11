Fed tiếp tục giảm lãi suất, đưa ra dự báo kinh tế mới

Fed cho biết sẽ thận trọng hơn với các bước đi tiếp theo trong bối cảnh thị trường lao động suy yếu, lạm phát vẫn ở mức cao và nền kinh tế được dự báo tăng tốc trong năm tới, theo Reuters.

Chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu tại Mỹ ngày 10.12.2025 ẢNH: REUTERS

Theo dự báo cập nhật sau cuộc họp cuối cùng của Fed trong năm 2025, kỳ vọng trung hạn của các nhà hoạch định chính sách vẫn là một đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào năm 2026 - tương tự dự báo hồi tháng 9. Tuy nhiên, sự chia rẽ lớn trong nội bộ Fed, phản ánh mức độ bất định khi nền kinh tế Mỹ đang chịu ảnh hưởng bởi chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump và dòng vốn đầu tư bùng nổ vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong tuyên bố chính sách, Ủy ban Thị trường mở liên bang Mỹ (FOMC) viết: "Khi xem xét phạm vi và thời điểm điều chỉnh thêm, Ủy ban sẽ đánh giá cẩn thận các dữ liệu sắp tới". Tuyên bố này được xem là tín hiệu Fed muốn tạm dừng lộ trình giảm lãi suất, trái với kỳ vọng thị trường rằng sẽ có 2 lần giảm vào năm 2026.

Sự thận trọng của Fed một phần đến từ việc thiếu dữ liệu then chốt, do chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài 43 ngày, khiến các nhà hoạch định chính sách phải dựa nhiều hơn vào khảo sát nội bộ và dữ liệu tư nhân.

Dù thiếu dữ liệu chính thức, Fed vẫn dự báo lạm phát sẽ giảm về khoảng 2,4% vào cuối năm 2026, trong khi tăng trưởng kinh tế có thể vượt xu hướng lên 2,3% và tỷ lệ thất nghiệp duy trì quanh 4,4% - một bức tranh tương đối sáng, giúp xua tan những lo ngại về khả năng đình trệ kinh tế kèm lạm phát đã kéo dài trong năm 2025.

Trong cuộc họp báo ngày 10.12, Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh: "Tôi muốn lưu ý rằng, sau khi giảm lãi suất chính sách 75 điểm cơ bản kể từ tháng 9 và 175 điểm cơ bản kể từ tháng 9 năm 2024, lãi suất quỹ liên bang hiện nằm trong phạm vi ước tính giá trị trung tính của nó, và chúng ta đang ở vị thế tốt để chờ xem nền kinh tế sẽ diễn biến như thế nào". Ông cho biết chưa có quyết định cho cuộc họp tháng 1.2026.

Tuy vậy, sự thiếu đồng thuận trong nội bộ Fed lại đáng chú ý. Ba quan chức phản đối quyết định mới gồm Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee và Chủ tịch Fed Kansas City Jeffrey Schmid muốn giữ nguyên lãi suất, trong khi Thống đốc Stephen Miran đề nghị giảm mạnh hơn 0,5 điểm phần trăm.

"Đây chắc chắn là một đợt cắt giảm lãi suất mang tính diều hâu, không phải ở chỗ có 2 quan chức phản đối muốn giữ nguyên lãi suất, mà nếu nhìn vào biểu đồ 'dot plot', có 6 người dự đoán sẽ không cắt giảm lãi suất tại cuộc họp này", ông Art Hogan, chiến lược gia thị trường tại B. Riley Wealth, cho hay.

Thị trường phản ứng tích cực về việc Fed giảm lãi suất khi chứng khoán Mỹ tăng điểm, đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu giảm. Một số chuyên gia cảnh báo việc Fed giảm lãi suất là báo hiệu thận trọng hơn là một đợt nới lỏng mạnh.

Triển vọng chính sách thời gian tới phụ thuộc vào dữ liệu việc làm và lạm phát tháng 11 sẽ công bố trong tuần tới, cùng báo cáo tăng trưởng GDP quý III/2025. Với việc Fed sắp có tân chủ tịch vào đầu năm 2026, tiến trình xây dựng đồng thuận chính sách dự báo sẽ khó khăn hơn.

Dù còn nhiều bất định, dự báo trung hạn cho thấy vẫn còn thêm một đợt giảm 0,25 điểm phần trăm vào năm 2027, khi lạm phát dần tiến về mục tiêu 2%. Một số chuyên gia nhận định Fed có thể giữ nguyên lãi suất trong thời gian dài, trừ khi thị trường lao động tiếp tục suy yếu, buộc ngân hàng trung ương phải cân nhắc cắt giảm thêm ngay từ tháng 1.