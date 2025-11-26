Bộ trưởng Mỹ hé lộ tiêu chí chọn Chủ tịch Fed mới

Bộ trưởng Bessent cho biết trọng tâm trong các cuộc phỏng vấn ứng viên Chủ tịch Fed là việc đơn giản hóa hoạt động của ngân hàng trung ương Mỹ, vốn theo ông đã trở nên quá phức tạp trong quản lý thị trường tiền tệ.

"Tiêu chí tôi tìm kiếm là cách các công cụ của Fed tương tác với nhau. Fed đã trở thành một hệ thống rất phức tạp", The Hill dẫn lời ông Bessent ngày 25.11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Fed Jerome Powell thảo luận tại Washington D.C hồi tháng 7.2025 ẢNH: REUTERS

Quan chức Mỹ cho hay ông đã hoàn tất vòng phỏng vấn thứ 2 với 5 ứng viên kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell, đồng thời khẳng định Tổng thống Donald Trump có thể công bố đề cử trước ngày 25.12.

Chính quyền Tổng thống Trump đã công bố danh sách ứng viên Chủ tịch Fed bao gồm: Thống đốc Fed Christopher Waller và Michelle Bowman, cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh, Giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia Kevin Hassett và Giám đốc đầu tư về thu nhập cố định toàn cầu Tập đoàn BlackRock Rick Rieder.

Ông Bessent lưu ý rằng các ứng cử viên nên được đánh giá dựa trên quan điểm của họ về việc bảo vệ người dân và nền kinh tế Mỹ, cũng như đạt được mục tiêu lạm phát và việc làm. "Tôi nghĩ chúng ta cần phải đơn giản hóa mọi thứ. Tôi nghĩ đã đến lúc Fed nên lùi lại phía sau, như trước đây. Bình tĩnh lại và hành động vì người dân Mỹ", theo vị bộ trưởng.

Nhiệm kỳ của Chủ tịch Powell kết thúc vào tháng 5.2026. Trong năm qua, quan hệ giữa ông Trump và ông Powell liên tục căng thẳng, khi vị tổng thống nhiều lần khẳng định ông chỉ muốn chọn một người ủng hộ cắt giảm lãi suất để đứng đầu Fed. Quyết định cuối cùng của ông Trump được đánh giá sẽ có tác động lớn đến thị trường tài chính.