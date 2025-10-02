Tòa Tối cao Mỹ chưa cho ông Trump sa thải Thống đốc Fed

Hãng AP ngày 2.10 đưa tin Tòa án Tối cao Mỹ quyết định sẽ chờ đến tháng 1 để xem xét lập trường của của Tổng thống Trump, muốn sa thải bà Cook khỏi Hội đồng Thống đốc Fed.

Với động thái mới nhất, bà Cook sẽ tiếp tục dự 2 cuộc họp chính sách của Fed còn lại trong năm nay, trước khi phiên tòa diễn ra đầu năm sau để nghe lập luận từ các bên.

Thống đốc Fed Lisa Cook dự cuộc họp của Fed tháng 6 ẢNH: AP

Trước đó, tòa án quận tại Washington D.C, Mỹ đã phán quyết để bà Cook giữ chức vụ, sau khi tòa cho rằng việc ông Trump sa thải bà hồi tháng 8 là không đúng quy trình. Chính quyền Mỹ sau đó đã kháng cáo nhằm loại bà Cook trước cuộc họp chính sách của Fed hồi tháng 9 nhưng bất thành.

Việc Nhà Trắng cố sa thải bà Cook là động thái chưa từng có nhằm tái cấu trúc nhân sự hội đồng Fed, cơ quan vốn hoạt động theo tôn chỉ không bị chi phối bởi các yếu tố chính trị. Trong 112 năm lịch sử của Fed, chưa từng có tổng thống nào sa thải thống đốc Fed đương nhiệm.

“Tổng thống Trump đã hợp pháp bãi nhiệm bà Lisa Cook khỏi Hội đồng Thống đốc Fed vì lý do chính đáng. Chúng tôi mong đợi chiến thắng cuối cùng sau khi trình bày lập luận trước Tòa án Tối cao vào tháng 1”, người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai cho biết.

Tổng thống Trump hồi tháng 8 thông báo sa thải bà Cook khỏi Hội đồng Thống đốc Fed, viện dẫn cáo buộc gian lận thế chấp do Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang Bill Pulte nêu ra. Ông Pulte khẳng định bà Cook có những bản khai báo khác nhau về nơi thường trú trong các hồ sơ vay mua nhà ở hai bang Michigan và Georgia, nhằm hưởng các khoản ưu đãi thế chấp. Bà Cook đã phủ nhận các cáo buộc.