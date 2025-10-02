Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Tòa Tối cao Mỹ chưa cho ông Trump sa thải Thống đốc Fed

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
02/10/2025 07:28 GMT+7

Tòa án Tối cao Mỹ ngày 1.10 phán Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Lisa Cook tiếp tục giữ chức vụ, sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách sa thải bà.

Hãng AP ngày 2.10 đưa tin Tòa án Tối cao Mỹ quyết định sẽ chờ đến tháng 1 để xem xét lập trường của của Tổng thống Trump, muốn sa thải bà Cook khỏi Hội đồng Thống đốc Fed.

Với động thái mới nhất, bà Cook sẽ tiếp tục dự 2 cuộc họp chính sách của Fed còn lại trong năm nay, trước khi phiên tòa diễn ra đầu năm sau để nghe lập luận từ các bên.

Tòa Tối cao Mỹ phán bà Lisa Cook tiếp tục giữ chức Thống đốc Fed - Ảnh 1.

Thống đốc Fed Lisa Cook dự cuộc họp của Fed tháng 6

ẢNH: AP

Trước đó, tòa án quận tại Washington D.C, Mỹ đã phán quyết để bà Cook giữ chức vụ, sau khi tòa cho rằng việc ông Trump sa thải bà hồi tháng 8 là không đúng quy trình. Chính quyền Mỹ sau đó đã kháng cáo nhằm loại bà Cook trước cuộc họp chính sách của Fed hồi tháng 9 nhưng bất thành.

Việc Nhà Trắng cố sa thải bà Cook là động thái chưa từng có nhằm tái cấu trúc nhân sự hội đồng Fed, cơ quan vốn hoạt động theo tôn chỉ không bị chi phối bởi các yếu tố chính trị. Trong 112 năm lịch sử của Fed, chưa từng có tổng thống nào sa thải thống đốc Fed đương nhiệm.

“Tổng thống Trump đã hợp pháp bãi nhiệm bà Lisa Cook khỏi Hội đồng Thống đốc Fed vì lý do chính đáng. Chúng tôi mong đợi chiến thắng cuối cùng sau khi trình bày lập luận trước Tòa án Tối cao vào tháng 1”, người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai cho biết.

Tổng thống Trump hồi tháng 8 thông báo sa thải bà Cook khỏi Hội đồng Thống đốc Fed, viện dẫn cáo buộc gian lận thế chấp do Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang Bill Pulte nêu ra. Ông Pulte khẳng định bà Cook có những bản khai báo khác nhau về nơi thường trú trong các hồ sơ vay mua nhà ở hai bang Michigan và Georgia, nhằm hưởng các khoản ưu đãi thế chấp. Bà Cook đã phủ nhận các cáo buộc.

Tin liên quan

Tổng thống Trump sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook

Tổng thống Trump sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo sa thải bà Lisa Cook khỏi vị trí trong Hội đồng Thống đốc của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Tòa án Mỹ ngăn chính quyền ông Trump sa thải thống đốc Fed

Khám phá thêm chủ đề

lisa cook FED thống đốc fed Tòa án tối cao Mỹ Donald Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận