Giá Bitcoin hôm nay 15.12.2025: Lao dốc, đi ngược giá vàng

Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy giá Bitcoin hôm nay bất ngờ lao dốc từ 90.000 USD xuống thẳng vùng giá 88.000 USD. Lúc 6 giờ 35 ngày 15.12 (giờ Việt Nam) giá Bitcoin giảm 2,33%, chạm đáy 87.990 USD. Đến 10 giờ 26 cùng ngày, tiền số lớn nhất thế giới phục hồi nhẹ ở mức 89.286 USD, giảm 1,13% trong vòng 24 giờ.

Các token khác như Ethereum, BNB, XRP, Dogecoin cũng đồng loạt giảm, cả thị trường chìm trong sắc đỏ. Vốn hóa toàn thị trường mã hóa giảm 0,97%, xuống còn 3.050 tỉ USD.

Giá Bitcoin và diễn biến thị trường tiền mã hóa sáng 15.12 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Bitcoin gần như đã mất động lực tăng giá sau nhiều nỗ lực phục hồi bất thành. Những chính sách bất ổn của kinh tế vĩ mô, tâm lý hoài nghi của cộng đồng và nguồn thanh khoản thấp khiến giá Bitcoin liên tục giảm sâu trong những ngày qua.

Giá Bitcoin đang đi ngược diễn biến của vàng. Hiện tại, giá vàng đang duy trì ở mức cao kỷ lục khoảng 4.328 USD một ounce. Động lực tăng giá vàng đến từ việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, gánh nặng nợ toàn cầu lớn và nhu cầu liên tục từ các ngân hàng trung ương tiếp tục hỗ trợ giá cho đến cuối năm.

Giá Bitcoin được dự đoán có thể lao dốc về 50.000 USD

Nhà phân tích Aksel Kibar chia sẻ trên tài khoản X (Twitter cũ) cá nhân rằng giá Bitcoin đang biến động lớn, nếu có thể phá vỡ mô hình giảm giá hiện tại, Bitcoin có thể phục hồi lên mức 95.000 USD. Ngược lại, Bitcoin có thể rơi về vùng đáy trung hạn khoảng 73.700 - 76.500 USD.

Trong khi đó, dữ liệu từ công ty phân tích CryptoQuant cảnh báo thị trường đang bước vào giai đoạn giảm giá mạnh. "Phản ứng giá cho thấy lực bán đang diễn ra tại các đường trung bình động giảm dần. Các nỗ lực đẩy giá lên mức cao hơn đang yếu đi, cho thấy bên mua vào đang hụt hơi. Khối lượng bán ra đang mạnh hơn đáng kể so với khối lượng mua vào", chuyên gia của CryptoQuant phân tích.

Dữ liệu từ blockchain cho thấy trong các nỗ lực phục hồi, khối lượng người mua vào không đủ để giá Bitcoin có thể tăng. Điều này đồng nghĩa thị trường đang trong giai đoạn thoái trào, cấu trúc nghiêng về xu hướng giảm rõ ràng, động lực để giá đảo chiều tăng rất mong manh.

Theo Pelin Ay từ CryptoQuant, chu kỳ tăng giá của Bitcoin đã kết thúc. Thị trường có thể giảm sâu về vùng giá 50.000 USD, trước khi có thể phục hồi.

Trong khi đó, phần lớn chuyên gia cho rằng giá Bitcoin có thể giảm mạnh sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) dự kiến tăng lãi suất vào ngày 19.12. Theo dữ liệu từ AndrewBTC, kể từ năm 2024, mỗi lần BOJ tăng lãi suất đều trùng với thời điểm giá Bitcoin giảm hơn 20%.

Trong bài đăng trên X, AndrewBTC cho biết vào tháng 3.2024, Bitcoin đã giảm mạnh 23%, đến tháng 7.2024 là 26% và gần nhất là tháng 1.2025, Bitcoin đã giảm 26% khi BOJ tăng lãi suất. Những rủi ro giảm giá tương tự có thể trở lại nếu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất vào cuối tuần này.

Diễn biến giá Bitcoin mỗi khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất Ảnh: TRADINGVIEW/ANDREWBTC

Một cuộc thăm dò gần đây của Reuters cho thấy đa số các nhà kinh tế dự báo sẽ có một đợt tăng lãi suất nữa tại cuộc họp chính sách tháng 12 của BOJ.

Trong quá khứ, việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất đã làm đồng yen Nhật mạnh lên, khiến việc vay mượn và đầu tư vào các tài sản rủi ro trở nên đắt đỏ hơn. Việc này buộc các nhà giao dịch phải "đảo chiều các giao dịch", làm giảm tính thanh khoản trên thị trường toàn cầu. Khi thanh khoản thắt chặt, Bitcoin chịu áp lực, các nhà đầu tư cắt giảm đòn bẩy và giảm mức độ rủi ro. Các nhà phân tích cho rằng trong ngắn hạn, Bitcoin sẽ giảm xuống dưới 70.000 USD.

Các phân tích kỹ thuật cũng cho thấy sau khi Bitcoin giảm mạnh từ vùng giá 110.000 USD vào tháng 11, thị trường sẽ kích hoạt đợt giảm giá mới hướng đến vùng giá 70.000 - 72.000 USD.