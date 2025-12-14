Giá Bitcoin hôm nay 14.12.2025: Chao đảo kết thúc tuần sóng gió

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin trong 24 giờ qua liên tục biến động quanh vùng giá 90.000 USD. Tiền số lớn nhất thế giới liên tục thủng đáy, rơi về dưới 89.000 USD, sau đó hồi phục nhẹ. Đến 8 giờ 10 ngày 14.12 (theo giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 90.253 USD.

Như vậy, Bitcoin đã kết thúc một tuần biến động với mức tăng khoảng 1,15%. Tuần qua, Bitcoin nhiều lần cố gắng phục hồi nhưng không giữ được các mức kháng cự quan trọng, dẫn đến những biến động giá mạnh trên thị trường.

Diễn biến giá Bitcoin 7 ngày qua ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tuần qua, Bitcoin đã hai lần vượt qua mốc 94.000 USD nhưng sau đó lao dốc mạnh xuống dưới 90.000 USD. Những ngày cuối tuần, giá Bitcoin gần như đi ngang, không thể phục hồi.

Theo các nhà phân tích thị trường, nguyên nhân chính kìm hãm đà tăng của Bitcoin là áp lực bán tháo từ nhà đầu tư dài hạn và "cá voi". Nhóm này đang áp dụng chiến lược bán quyền chọn mua (covered call). Điều này đồng nghĩa họ ưu tiên kiếm thêm thu nhập hơn là đặt cược vào một đợt tăng giá mạnh, khiến giá Bitcoin không thể tăng.

Những sự kiện ảnh hưởng đến giá Bitcoin tuần qua

Tuần qua, sự kiện lớn nhất ảnh hưởng đến thị trường tiền mã hóa là việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm 0,25 điểm cơ bản. Theo truyền thống, việc Fed cắt giảm lãi suất thường có lợi cho Bitcoin khi thu hút dòng tiền mới đổ vào. Tuy nhiên, những quan điểm không rõ ràng của chủ tịch Fed trong đợt cắt giảm này đã khiến các nhà đầu tư chuyển sang tâm lý thận trọng.

Tuần qua, sự kiện 2.000 BTC từ những đồng xu Casascius bất ngờ thức giấc sau 13 năm im lặng cũng thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng. Không phải lúc nào đồng Casascius được kích hoạt cũng đồng nghĩa lượng Bitcoin lớn sẽ đổ ra thị trường. Hồi tháng 7, một người tên John Galt đã chuyển 100 BTC từ đồng xu Casascius sang ví cứng, nhưng không rút tiền ngay lập tức.

Trong khi đó, Mỹ đã tuyên án "vua tiền số" Do Kwon - cựu giám đốc Terraform Labs - 15 năm tù giam. Cú sập của Terra và Luna được xem là vết nhơ lớn nhất ngành công nghiệp tiền mã hóa, gây thiệt hại 40 tỉ USD và ảnh hưởng đến hàng triệu nhà đầu tư. Mức thiệt hại lớn hơn cả hai cú sập FTX và OneCoin cộng lại. Thẩm phán Paul A. Engelmayer của Tòa án liên bang Manhattan gọi đây là "một vụ gian lận ở quy mô thế kỷ".

Tiền mã hóa đóng vai trò ra sao trong hỗ trợ tài chính cho Hamas?

Tại Việt Nam, một trong những thay đổi lớn nhất về chính sách là việc Quốc hội chính thức thông qua luật Thuế thu nhập cá nhân hôm 10.12. Trong đó, quy định về áp thuế 0,1% trên mỗi giao dịch chuyển nhượng tài sản số, tương đương thuế giao dịch chuyển nhượng vàng miếng. Quy định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.7.2026.

Một ngày sau đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Ban quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Theo đó, Ban này sẽ tập trung nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế chính sách liên quan; tích cực học hỏi kinh nghiệm quốc tế; nâng cao năng lực giám sát, phân tích thị trường và thực hiện công tác tham mưu một cách trách nhiệm, minh bạch trong lựa chọn doanh nghiệp tham gia giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Trong tuần qua, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết thành phố dự kiến sẽ vận hành Sàn giao dịch công nghệ từ ngày 22.12 và kiến nghị Thành ủy tích hợp thêm chức năng Sàn giao dịch tài sản số vào hệ thống.