Giá Bitcoin hôm nay 20.12.2025: BTC phục hồi, Phố Wall đặt cược giá 143.000 USD

Dữ liệu từ Binance, sàn giao dịch tài sản số lớn nhất thế giới, cho thấy giá Bitcoin (BTC) hôm nay tăng khoảng 3,3% so với hôm qua. Đến 5 giờ ngày 20.12, mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 87.860 USD. Vốn hóa toàn thị trường của Bitcoin đạt 1.756 tỉ USD.

Ethereum, tiền số lớn thứ hai thế giới, cũng trên đà phục hồi tốt khi tăng 6,15% so với hôm qua, tiến sát mốc 3.000 USD. Các token khác như BNB, XRP, Solana lần lượt tăng 3,74%, 5,17% và 7,29%.

Vốn hóa toàn thị trường mã hóa ước đạt 2.980 tỉ USD, tăng 3,78% trong vòng 24 giờ qua.

Diễn biến giá Bitcoin sáng 20.12 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Động lực giúp Bitcoin tăng giá

Sau một ngày giao dịch nhiều biến động, giá Bitcoin dần ổn định khi thị trường chặn đứng được đà bán tháo, khả năng hấp thụ của thị trường tăng. Ngoài ra, các dữ liệu trên blockchain cho thấy các cá voi Bitcoin (những người nắm giữ trên 10.000 BTC) đang tái định hình mặt bằng chi phí của Bitcoin.

Theo dữ liệu vừa được công ty nghiên cứu blockchain CryptoQuant công bố, các địa chỉ ví cá voi đang chiếm gần 50% vốn hóa thực tế của Bitcoin. Trước năm 2025, con số này chỉ đạt 22%. Trước đây, thị trường giá phụ thuộc nhiều vào các nhà đầu tư lớn. Đa số họ mua vào ở giá thấp và bán dần khi giá tăng. Giờ đây, khi lượng vốn đổ vào lớn hơn, các nhà đầu tư mới đang nhắm đến mức giá cao hơn. Tỷ lệ vốn hóa thực tế của các cá voi tăng báo hiệu sự ổn định chi phí tổng thể của Bitcoin chứ không phải biến động đầu cơ.

Cùng với đó, thay đổi vị thế ròng của người nắm giữ ngắn hạn (30 ngày) đã đạt mức cao nhất mọi thời đại, với gần 100.000 BTC được tích lũy. Điều này phản ánh tâm lý tích cực của thị trường. Dữ liệu lịch sử cho thấy đây là dấu hiệu cho đợt tăng giá sắp tới.

Phố Wall đặt cược giá Bitcoin đạt 143.000 USD

Trong khi đó, CoinDesk dẫn báo cáo triển vọng tháng 12 của Citigroup về Bitcoin cho thấy giá tiền mã hóa lớn nhất thế giới sẽ tăng lên 143.000 USD, tương đương 62% so với giá hiện tại.

"Chúng tôi dự báo nhu cầu sử dụng tài sản kỹ thuật số sẽ tăng mạnh. Xu hướng này được thúc đẩy bởi hành lang pháp lý cởi mở của Mỹ. Đầu năm tới, Bitcoin có thể dao động trong khoảng 80.000 - 90.000 USD", các nhà phân tích của Citigroup nhận định.

Theo dự báo cơ bản của họ trong 12 tháng tới, giá Bitcoin sẽ tăng mạnh lên 143.000 USD. Cơ sở cho mức giá này được củng cố bởi nhu cầu ETF phục hồi và các dự báo tích cực về thị trường chứng khoán. Ngoài ra, các yếu tố xúc tác về mặt pháp lý, đặc biệt việc Đạo luật Minh bạch đã được Hạ viện Mỹ thông qua sẽ mở đường cho dòng tiền chảy vào thị trường.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý nhà đầu tư nên theo dõi mức giá 70.000 USD. Đây sẽ là mốc kháng cự quan trọng. Kịch bản xấu có thể xảy ra là giá Bitcoin sẽ quay về mốc 78.500 USD, giảm hơn 10% so với hiện tại. Đợt lao dốc của thị trường tiền mã hóa có thể được thúc đẩy bởi cuộc suy thoái toàn cầu.

Hiện tại, các tín hiệu về đợt tăng giá Bitcoin chưa rõ ràng. Tâm lý nhà đầu tư vẫn trong vùng sợ hãi với 16 điểm. Trong khi đó, lực mua trên thị trường đang đảo chiều, số lượng thu mua Bitcoin đang lớn hơn nhiều khả năng khai thác của thợ đào là động lực tốt nhất hiện nay giúp thị trường phục hồi trong ngắn hạn.