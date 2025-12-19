Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 19.12.2025: BTC phục hồi khi Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất

Khương Nha
19/12/2025 13:21 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay đảo chiều, hồi phục lên vùng giá 87.000 USD khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất 0,75%, mức cao nhất trong ba thập niên.

Thị trường tiền mã hóa vừa có đà phục hồi nhẹ khi Bitcoin bất ngờ tăng giá. Dữ liệu từ sàn giao dịch Binance cho thấy giá Bitcoin lúc 11 giờ 30 ngày 19.12 (theo giờ Việt Nam) dao động quanh mốc 87.000 USD, tăng nhẹ so với hôm qua. Trước đó, có lúc Bitcoin tăng vọt gần sát vùng giá 90.000 USD nhưng lại điều chỉnh và đi ngang.

Diễn biến giá Bitcoin hôm nay 19.12

Đà phục hồi của Bitcoin diễn ra trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) quyết định nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất chính sách lên 0,75%. Đây là mức cao nhất trong ba thập niên và phát đi tín hiệu sẵn sàng tiếp tục tăng lãi suất trong năm tới.

Sau quyết định về chính sách tiền tệ, tỷ giá yen Nhật giảm xuống còn 156,03 yen/USD, từ mức 155,67 yen/USD. Bitcoin từ đó cũng tăng nhẹ. Theo Coindesk, phản ứng của thị trường phù hợp với kỳ vọng trước đó của cộng đồng. 

Một nguyên nhân khác dẫn đến đà tăng của Bitcoin là số lượng BTC mới được khai thác đang thấp hơn nhu cầu mua trên thị trường. Theo dữ liệu từ quỹ đầu tư Capriole Investments, trong ba ngày qua, hoạt động mua vào của các tổ chức đã vượt quá nguồn cung mới được khai thác. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu tháng 11, nhu cầu từ các doanh nghiệp dẫn đến sự sụt giảm ròng nguồn cung Bitcoin trên thị trường. 

Hiện tại giá Bitcoin vẫn còn nhiều biến động, một số nhà phân tích cho rằng chu kỳ tăng giá của thị trường đã kết thúc. Tuy nhiên vẫn có những chuyên gia cho rằng Bitcoin sẽ sớm phục hồi và lấy lại vùng giá 100.000 USD trong đầu năm 2026.

