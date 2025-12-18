Giá Bitcoin hôm nay 18.12.2025: 'Mô hình Bart Simpson' đáng sợ vừa càn quét thị trường

Người chơi Bitcoin vừa được chứng kiến một biểu đồ giá đáng sợ tên "mô hình Bart Simpson". Mô hình giá này được mô tả như đầu nhân vật hoạt hình nổi tiếng trong phim Gia đình Simpson, khi giá bất ngờ vụt tăng, đi ngang trong ngắn hạn rồi nhanh chóng lao dốc xuống mức trước đó.

Theo đó, giá Bitcoin đã bất ngờ tăng vọt từ 87.000 USD lên 90.000 USD trong khoảng 30 phút rồi rơi thẳng đứng về vùng giá 86.000 USD. Trong vòng 24 giờ qua, Bitcoin đã giảm 1,7%. Vốn hóa thị trường cũng giảm từ 1.744 tỉ USD xuống còn 1.710 tỉ USD.

Diễn biến giá Bitcoin sáng 18.12 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cú sập của Bitcoin cũng khiến cả thị trường tiền mã hóa chìm trong sắc đỏ. Ethereum, tiền số lớn thứ hai thế giới, đã giảm 3,86%, quay về vùng giá 2.800 USD. Các token khác như XRP, BNB, Solana lần lượt giảm 8,13%, 3% và 3,98%.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng giảm khoảng 70 tỉ USD, từ 2.980 tỉ USD xuống còn 2.910 tỉ USD, tương đương mức giảm 2,41%.

Dữ liệu từ blockchain cho thấy lúc 2 giờ 10 ngày 18.12 (giờ Việt Nam), có lúc Bitcoin quay về mốc 85.000 USD. Giá Bitcoin hiện không đồng biến với cổ phiếu: khi cổ phiếu tăng, Bitcoin không tăng tương ứng, nhưng khi cổ phiếu giảm, Bitcoin lại giảm theo.

Giá Bitcoin đang mắc kẹt

Cú sập giá của Bitcoin sáng nay diễn ra cùng thời điểm với chỉ số Nasdaq giảm trong bối cảnh cơn sốt AI đang giảm dần, phần lớn cổ phiếu của các công ty bán dẫn đều âm điểm.

Trong bối cảnh Bitcoin liên tục giảm, các kim loại quý như vàng và bạc lại liên tục tăng thêm 1% và 5% giá trị, tiến gần đến mức cao nhất mọi thời đại. Khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tuyên bố cắt giảm 0,25% lãi suất, các nhà đầu tư Bitcoin kỳ vọng tiền mã hóa sẽ tăng giá khi trở thành kênh trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, diễn biến thị trường đang trái ngược, tiền được đổ nhiều hơn vào kim loại quý còn thị trường tiền mã hóa liên tục lao dốc.

Tuần này, thị trường tiền mã hóa diễn biến theo hướng tiêu cực khi Bitcoin mất khoảng 8% giá trị, còn Ethereum giảm đến 15%. Giá Solana và XRP giảm khoảng 12%.

Theo Jasper De Maere, chiến lược gia tại Wintermute, Bitcoin có khả năng bị kẹt trong phạm vi từ 86.000 USD đến 92.000 USD. Ông cho rằng do phạm vi tích lũy hiện tại trải qua biến động cao. Nhà đầu tư nên quen dần với những biểu đồ giá đáng sợ như "mô hình Bart Simpson".

De Maere cảnh báo hiện tại không nên quá chú trọng vào các chỉ báo kỹ thuật. Trong vòng hai tuần tới, nhà đầu tư có thể xem xét chốt lời do những điều chỉnh danh mục đầu tư cuối năm và các yếu tố liên quan đến thuế. "Mọi người đang thu hẹp vị thế để nghỉ ngơi. Các đợt tăng giá ngắn hạn đang được bán ra nhanh chóng", CoinDesk dẫn lời Jasper De Maere.

Ông dự đoán giá Bitcoin sẽ tiếp tục đi ngang cho đến khi có những tác động mới, một trong số đó có thể là việc đáo hạn các quyền chọn lớn vào cuối tháng 12. De Maere cũng dự báo những tín hiệu hiện tại cho thấy thị trường bắt đầu chạm đáy. Trong ngắn hạn, các nhà đầu tư sẽ thấy một đợt bán tháo ồ ạt.

Dữ liệu từ đường trung bình động đơn giản (SMA) và hàm mũ (EMA) 100 tuần cho thấy mức giá hiện tại của Bitcoin đều đang ở dưới ngưỡng hỗ trợ cuối cùng. Bitcoin đang trên bờ vực phá vỡ đường trung bình động 100 tuần và chuẩn bị cho một đợt giảm giá mạnh tiếp theo. Nhiều nhà phân tích dự báo giá Bitcoin có thể sập mạnh về 76.000 USD.