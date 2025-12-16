Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 16.12.2025: BTC sập sâu, nhà đầu tư tháo chạy

Khương Nha
16/12/2025 09:11 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay bất ngờ thủng đáy 85.000 USD khi lượng BTC khổng lồ trị giá hơn 2,78 tỉ USD bị bán tháo, áp đảo số lượng mua vào.

Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy giá Bitcoin đã có biến động mạnh trong 24 giờ qua. Sau khi liên tục điều chỉnh vào ngày đầu tuần, tiền số lớn nhất thế giới không thể phục hồi lên mức 90.000 USD. Ngược lại, giá Bitcoin bất ngờ đảo chiều, giảm giá sâu xuống còn 85.487 USD lúc 1 giờ 40 ngày 16.12. Đến 6 giờ 40 cùng ngày, mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 86.181 USD, giảm 2,11% sau một ngày. 

Cú sập giá cũng khiến Bitcoin mất 5% giá trị trong vòng một tuần, nâng mức giảm trong 30 ngày qua đến 9,83%. Tính đến nay, toàn bộ lợi nhuận từ đầu năm của Bitcoin đã bị xóa sổ. Nếu mua BTC từ đầu năm, đến nay nhà đầu tư lỗ khoảng 2%.

Giá Bitcoin hôm nay 16.12.2025: BTC sập sâu, nhà đầu tư tháo chạy - Ảnh 1.

Diễn biến giá Bitcoin ngày 16.12

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng giảm sâu xuống còn 2.950 tỉ USD, tương đương mức giảm 1,92% trong vòng 24 giờ qua. Ethereum, BNB, XRP, Solana lần lượt giảm 3,24%, 2,2%, 4,12% và 1,33%.

Sự sụt giảm của tiền điện tử diễn ra trong bối cảnh các thị trường truyền thống chỉ giảm nhẹ. Chỉ số Nasdaq đóng cửa giảm 0,6% và S&P 500 giảm 0,15%. Tuy nhiên, cổ phiếu các công ty liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), như Broadcom và Oracle, tiếp tục chao đảo sau kết quả lợi nhuận yếu kém tuần trước. Tâm lý này đã gây thiệt hại cho các công ty khai thác Bitcoin. Nhiều công ty trong số đó đã thu được nguồn lợi đáng kể từ việc chuyển đổi kế hoạch kinh doanh sang cơ sở hạ tầng AI.

Giá Bitcoin giảm sâu do mất cân bằng cung cầu

Công ty phân tích dữ liệu Hyblock Capital cho thấy sự khác biệt rõ rệt trong hành vi mua bán trên thị trường. Những nhà giao dịch nhỏ lẻ (tài khoản dưới 10.000 USD) đã liên tục mua vào khi giá Bitcoin giảm. Tổng lượng tích lũy khoảng 169 triệu USD. Còn nhóm khách hàng tầm trung (tài khoản từ 10.000 USD đến 100.000 USD) đã mua ròng khoảng 305 triệu USD, cố gắng đón đầu làn sóng tăng giá. 

Trong khi đó, các nhà đầu tư lớn (tài khoản từ 100.000 USD đến 10 triệu USD) vẫn là nhóm thống trị thị trường. Nhóm này đang bán ra khoảng 2,78 tỉ USD Bitcoin. Con số này vượt xa sức mua của nhóm nhà đầu tư vừa và nhỏ khiến thị trường mất thanh khoản. 

Nhà phân tích onchain Axel Adler Jr chỉ ra rằng tỷ lệ lợi nhuận chi tiêu của người nắm giữ Bitcoin ngắn hạn giảm xuống dưới 1, đang dao động quanh mức 0,99. Điều này cho thấy trung bình các đồng tiền được nắm giữ dưới 155 ngày đang được bán lỗ. Trong lịch sử, những tín hiệu này thường trùng với các giai đoạn giảm giá.

Các phân tích kỹ thuật cho thấy giá Bitcoin sẽ tiếp tục bị điều chỉnh sâu hơn, mô hình tăng giá đã bị phá vỡ. BTC có thể quay về dưới mức 87.600 USD.

Tuy nhiên, vẫn có một số nhà phân tích lạc quan cho rằng Bitcoin có thể sẽ tăng giá trở lại. Các chuyên gia của Bitfinex lập luận rằng Bitcoin đang chuyển sang giai đoạn mới, do vốn đầu tư dài hạn chi phối và có độ biến động thấp hơn, tương tự vàng. 

Các nhà phân tích cũng lưu ý mối tương quan lịch sử giữa vàng và Bitcoin. Họ cho rằng đà tăng của Bitcoin thường chậm hơn vàng 100 - 150 ngày. Với xu hướng giá vàng tăng mạnh trong năm 2025, Bitcoin có thể sẽ tăng giá theo sau trong những tháng tới, sau một giai đoạn điều chỉnh.

Paul Howard, giám đốc cấp cao tại công ty giao dịch Wincent, cũng đưa ra dự báo tích cực hơn cho năm 2026. Tuy nhiên, ông cảnh báo không nên kỳ vọng quá nhiều vào những diễn biến bất ngờ trong thời gian ngắn sắp tới. 

"Những thay đổi về quy định năm 2025 cùng việc nới lỏng chính sách tiền tệ đã tạo nền tảng tốt cho sự phát triển liên tục của loại tài sản tiền điện tử. Nhưng tôi không nghĩ Bitcoin sẽ lập giá kỷ lục cao nhất mọi thời đại mới trước lễ Phục sinh", Howard nói.

