Giá Bitcoin hôm nay 22.12.2025: Liên tục biến động mạnh

Theo dữ liệu từ sàn giao dịch tiền mã hóa Binance, giá Bitcoin lúc 11 giờ ngày 22.12 được giao dịch quanh mốc 88.758 USD, tăng khoảng 0,76% so với hôm qua. Trước đó Bitcoin nhiều lần vụt tăng qua 89.000 USD, cố gắng tiến đến ngưỡng kháng cự 90.000 USD nhưng không thành.

Diễn biến giá Bitcoin sáng 22.12 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi giá Bitcoin không tăng nhiều, Ethereum - tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới - đang cho thấy đà phục hồi tốt hơn khi tăng 1,67%, lấy lại vùng giá 3.000 USD. Các token khác như Tron, Solana, BNB lần lượt tăng 1,81%, 0,57% và 0,63%.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa tăng nhẹ 0,66%, đạt 3.000 tỉ USD. Trong đó vốn hóa của Bitcoin đạt 1.770 tỉ USD.

Giá Bitcoin đứng trước ngã ba đường

Diễn biến giá Bitcoin đang khiến cộng đồng chia rẽ, một số người lạc quan cho rằng thị trường đã chạm đáy và đang trên đà hồi phục. Tuy nhiên, không ít chuyên gia dự đoán giá Bitcoin sẽ còn giảm sâu trong thời gian tới.

Theo nhà phân tích Ted Pillows, đợt phục hồi của Bitcoin sẽ sớm xảy ra. Tiền số lớn nhất thế giới sẽ tăng lên 98.000 - 100.000 USD trước khi điều chỉnh. Nhà giao dịch Captain Faibik cũng có chung dự đoán, ông viết trên X (Twitter cá nhân) rằng: "Trong vài ngày tới, Bitcoin sẽ bứt phá. Mọi người sẽ đổ xô vào mua với tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO). Khi này, đợt điều chỉnh giá sẽ kết thúc". Ông dự đoán giá Bitcoin có thể sớm đạt 150.000 USD.

Trong khi đó, nền tảng phân tích onchain CryptoQuant dự đoán giá Bitcoin sẽ quay lại vùng 70.000 USD. Theo các nhà phân tích, giá Bitcoin vẫn còn "mong manh" và dễ giảm khi thị trường mất cân đối cung - cầu, người bán nhiều hơn người mua.

Theo chuyên gia từ CryptoOnchain: "Đợt giảm giá tiếp theo của thị trường có thể đẩy Bitcoin về vùng 70.000 - 72.000 USD. Đây sẽ là vùng giá phù hợp để hút dòng tiền mới từ thị trường".

Ngoài ra, CryptoOnchain cũng chỉ ra rằng lượng Bitcoin chuyển lên sàn giao dịch Binance ngày càng tăng. Đây có thể là tín hiệu cho đợt bán tháo, khiến Bitcoin giảm giá.