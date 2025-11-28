Giám đốc Tuân thủ Binance: 'Việt Nam có thể là hình mẫu về kinh tế số'

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, diễn ra trong hai ngày 25 - 26.11, tại TP.HCM, Binance đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) cùng Sở Tài chính TP.HCM nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Dịp này, Báo Thanh Niên có bài phỏng vấn độc quyền với ông Noah Perlman, Giám đốc Tuân thủ (CCO) của Binance về việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế cũng như kinh nghiệm vận hành thị trường tài sản mã hóa.

Ông Noah Perlman, CCO Binance, tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, diễn ra ở TP.HCM hôm 25.11 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Việt Nam - ngôi sao sáng về tài sản số

* Thưa ông, bản MOU Binance vừa ký với TP.HCM có ý nghĩa cụ thể ra sao?

- Chúng tôi thấy tiềm năng to lớn của TP.HCM không chỉ là trung tâm kinh tế của Việt Nam mà dần trở thành điểm đến quan trọng của tài chính số. Tầm nhìn của thành phố trong việc trở thành siêu đô thị toàn cầu hoàn toàn phù hợp với sứ mệnh của Binance: thúc đẩy đổi mới có trách nhiệm và hỗ trợ xây dựng các nền kinh tế số an toàn, minh bạch. Khi Việt Nam xây dựng khung pháp lý quốc gia cho tài sản số, Binance sẵn sàng chia sẻ các thông lệ toàn cầu tốt nhất để bảo vệ người dùng và tăng trưởng bền vững.

* Việc một lãnh đạo cấp cao của Binance xuất hiện ở thành phố có nền kinh tế sôi động bậc nhất Việt Nam, ngay lúc này gửi đi tín hiệu gì?

- Như tôi đã báo cáo với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Binance không chỉ mang đến những sản phẩm tài chính, công nghệ mới, mà còn thể hiện cam kết lâu dài với Việt Nam thông qua nhiều hoạt động cụ thể. Tuần trước, chúng tôi đã ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Binance cũng hỗ trợ nhiều sáng kiến liên quan đến giáo dục, nâng cao hiểu biết tài chính và thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên khắp cả nước.

Ông Noah Perlman (thứ hai từ trái sang) trong buổi họp với Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Bản MOU mới được ký kết cùng TP.HCM có thể được xem là cam kết nối dài của chúng tôi trong việc hợp tác với chính quyền sở tại để mang đến chuyên môn về tài sản số, blockchain và thanh toán toàn cầu.

* Vậy Binance sẽ đóng vai trò gì trong hệ sinh thái tài sản số nói riêng và kinh tế số nói chung của Việt Nam?

- Vai trò của Binance là chia sẻ kinh nghiệm toàn cầu, đóng góp vào các đối thoại mang tính xây dựng và hỗ trợ đổi mới. Chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ với lãnh đạo thành phố, các cơ quan liên quan, cùng hệ sinh thái fintech (tài chính công nghệ) để thúc đẩy tầm nhìn của TP.HCM trở thành một trung tâm tài chính năng động, sáng tạo và toàn diện.

Niềm tin và tuân thủ là yếu tố tiên quyết

* Tài sản số là lĩnh vực tiềm năng nhưng nhiều rủi ro, từ những kinh nghiệm của mình, ông có lời khuyên gì cho Việt Nam?

- Đầu tiên, tôi thấy rất ấn tượng với tham vọng và những sách lược cụ thể của Việt Nam trong việc nắm bắt cơ hội mà tài sản số mang lại. Lĩnh vực này không chỉ mới mẻ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới nên không có mô hình cụ thể để học theo. Nhưng đây cũng là lợi thế khi các quốc gia cùng chung xuất phát điểm. Nếu thành công, Việt Nam có thể là hình mẫu kiểu mới. Đặc thù của ngành này là đang phát triển rất nhanh, do đó một khung pháp lý đủ mạnh và linh hoạt đảm bảo thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư, sự minh bạch của thị trường là vô cùng quan trọng.

* Vậy thì làm sao để tìm được điểm cân bằng giữa tính linh hoạt và vững chắc khi xây dựng khung pháp lý liên quan đến tài sản số?

- Các đối tác quốc tế cần sự chắc chắn để vận hành có trách nhiệm, trong khi Việt Nam vẫn duy trì những quy tắc phản ánh đặc thù thị trường và ưu tiên của mình. Chúng ta cần sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế nhằm tham chiếu thông lệ của thế giới, từ đó có những điều chỉnh phù hợp với thực tiễn để thúc đẩy đổi mới, bảo vệ người dùng, thu hút đầu tư và xây dựng một hệ sinh thái tài chính an toàn, minh bạch, kết nối toàn cầu.

Đại diện Binance ký MOU dùng Sở Tài chính TP.HCM, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, hôm 25.11, tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 ẢNH: KHƯƠNG NHA

* Việt Nam chuẩn bị triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa, với tư cách là đơn vị vận hành sàn giao dịch tài sản số lớn nhất thế giới, ông có lời khuyên nào cho cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong nước?

- Tôi nghĩ tuân thủ và niềm tin là hai yếu tố quan trọng nhất nếu chúng ta muốn đi đường dài và phát triển bền vững. Tại Binance, đây là kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Đội ngũ tuân thủ của chúng tôi lên đến 1.300 người, tương đương 23% tổng nhân sự. Doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào lĩnh vực này cũng nên đặc biệt chú ý đến việc xây dựng văn hóa và đội ngũ nhân sự tuân thủ ngay từ những ngày đầu. Ngoài ra, chúng ta cần xây dựng hệ thống phòng ngừa rủi ro. AI đang là hướng đi phù hợp để các doanh nghiệp trong nước nghiên cứu và ứng dụng.

Cuối cùng, tôi nghĩ vấn đề quan trọng nhất là ưu tiên an toàn cho tài sản người dùng. So với tài chính truyền thống, tài sản số vẫn còn quá mới mẻ và nhiều biến động. Do đó chúng tôi khuyến nghị doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này nên có những chính sách rõ ràng về đảm bảo tài sản của người dùng, chống gian lận, lừa đảo. Đây là những lưu ý đặc biệt quan trọng khi doanh nghiệp Việt chính thức bước chân vào lĩnh vực tiềm năng nhưng nhiều thách thức này. Với kinh nghiệm của mình, Binance sẵn sàng hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn ông!