Tập đoàn blockchain hàng đầu thế giới ký kết phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM

Buổi lễ có sự tham dự và chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo các bộ ngành, lãnh đạo các sở, ngành của thành phố.

Lễ ký kết đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong hợp tác giữa TP.HCM và Binance, góp phần tăng cường năng lực quản lý, kết nối thị trường vốn Việt Nam với quốc tế và tạo điều kiện thu hút dòng vốn chất lượng cao vào lĩnh vực tài chính - công nghệ - đổi mới sáng tạo ẢNH: TTXVN

Về phía doanh nghiệp, ông Noah Benjamin Perlman, Giám đốc Tuân thủ (CCO) của Tập đoàn Binance; đại diện các quỹ đầu tư quốc tế và doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm đến cơ hội đầu tư vào VIFC_HCMC.

Binance là tập đoàn hàng đầu thế giới về hệ sinh thái chuỗi khối (blockchain) và sàn giao dịch tài sản số tính theo khối lượng giao dịch. Binance cam kết thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp chuỗi khối và tài sản số, luôn tích cực đóng góp vào việc xây dựng chính sách cùng chiến lược đổi mới sáng tạo tại các quốc gia mà tập đoàn này hoạt động.

Binance là một trong những nền tảng trao đổi tiền mã hóa (cryptocurrency exchange) lớn nhất thế giới, được thành lập vào năm 2017 bởi Changpeng Zhao (CZ). Với hơn 270 triệu người dùng đăng ký tại hơn 180 quốc gia, Binance đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái tài sản mã hóa, không chỉ là nơi giao dịch mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành. Binance chiếm khoảng 50% khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung (CEX), với hơn 217 tỉ USD giao dịch hàng ngày trên thị trường spot và futures (tính đến tháng 6).

TP.HCM là một địa điểm hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Đây là một trong những nền tảng để thành phố hướng tới trở thành trung tâm tài chính, công nghiệp và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á. Sở Tài chính TP.HCM đã được UBND TP giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp và triển khai thực hiện các chính sách cho việc thành lập này.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, hai bên thống nhất hợp tác trên 4 lĩnh vực chính:

Thứ nhất là phối hợp, tạo điều kiện, giới thiệu các nhà đầu tư, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư tham gia đầu tư, kinh doanh và vận hành tại VIFC_HCMC. Thứ hai, hai bên sẽ trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý liên quan đến tài sản số, công nghệ blockchain và cơ sở hạ tầng thanh toán sử dụng tài sản số.

Đồng thời, xây dựng, đề xuất thử nghiệm và tổ chức hoạt động theo cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho các dự án liên quan đến tài sản số tại VIFC_HCMC khi có đủ hành lang pháp lý cho các nội dung này, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Lĩnh vực thứ tư là xây dựng/hỗ trợ hệ sinh thái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo/doanh nghiệp vừa và nhỏ/doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số, blockchain và công nghệ tài chính..

Về nội dung cụ thể, Binance cùng Sở Tài chính TP.HCM sẽ hợp tác thông qua trao đổi thực tiễn và hỗ trợ tư vấn về tài sản số, công nghệ blockchain, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, luật quốc tế, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, tuân thủ các thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế.

Cùng với đó, thực hiện nâng cao năng lực thông qua việc tổ chức các chương trình đào tạo và hội thảo cho các cơ quan quản lý, trao đổi kinh nghiệm nhân sự và chuyên gia tài chính, cũng như các chương trình trao đổi chuyên gia trọng điểm.

Hai bên sẽ tìm hiểu khả năng hợp tác để cung cấp hỗ trợ tư vấn thiết lập cơ sở hạ tầng thanh toán sử dụng tài sản số, cũng như các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); blockchain, phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ứng dụng công nghệ số, blockchain và công nghệ tài chính.

Binance cũng sẽ tạo điều kiện kết nối với các tổ chức tài chính và nhà đầu tư quốc tế, đồng thời có thể đồng tổ chức các sự kiện quảng bá tại TP.HCM và các khu vực pháp lý liên quan khác.

Về phương thức hợp tác, hai bên thống nhất thành lập Nhóm công tác chung nhằm xây dựng kế hoạch hành động, theo dõi tiến độ và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Nhóm công tác sẽ họp định kỳ ít nhất hai lần mỗi năm, trực tiếp hoặc trực tuyến. Sau khi Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM được thành lập, MOU sẽ được chuyển giao cho cơ quan này tiếp tục triển khai thực hiện.

Sự kiện này đồng thời khẳng định cam kết của TP.HCM trong việc xây dựng một Trung tâm Tài chính quốc tế năng động, minh bạch và bền vững, phù hợp với tầm nhìn phát triển của Việt Nam đến năm 2030.