Vietravel rút hoàn toàn khỏi Vietravel Airlines

CTCP Du lịch Vietravel vừa ban hành nghị quyết thống nhất chủ trương thoái toàn bộ phần vốn góp tại CTCP Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) trước 31.12.

Sau khi về với con trai 'bầu' Hiển, Vietravel Airlines đặt mục tiêu đến năm 2030, quy mô đội tàu sẽ đạt từ 30 - 50 chiếc

Vietravel Airlines hiện có vốn điều lệ 1.300 tỉ đồng (tương đương 130 triệu cổ phần phổ thông). Trong đó, Vietravel đang sở hữu 18,4 triệu cổ phần phổ thông, tương đương 14,1%. Giá trị giao dịch được xác định ở mức nhỏ hơn 10% tổng tài sản của Vietravel dựa trên báo cáo tài chính quý 3/2025. Tính đến cuối quý 3, công ty sở hữu tổng tài sản hơn 3.130 tỉ đồng .

Sau khi Vietravel rút vốn, cơ cấu cổ đông của Vietravel Airlines sẽ còn lại các nhà đầu tư gồm: T&T Airlines, T&T SuperPort, Quỹ BVIM và các cổ đông cá nhân khác.

Vietravel Airlines do Công ty Du lịch Vietravel thành lập, được cấp giấy phép đầu tư vào 3.4.2020 - đúng giai đoạn cả đất nước đang chống dịch Covid-19. Tới 29.10, Thứ trưởng Bộ GTVT ký giấy phép vận chuyển hàng không cho Vietravel Airlines. Ngày 25.12, hãng bay này được Cục Hàng không cấp chứng chỉ khai thác tàu bay (AOC) và bay chuyến bay charter đầu tiên sau đó 1 ngày. Từ 25.1.2021, Vietravel Airlines chính thức bay thương mại với các chuyến bay cất cánh từ Hà Nội - Sài Gòn, rồi nhanh chóng mở rộng mạng bay tới Phú Quốc, Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang.

Ra mắt đúng giai đoạn cao điểm dịch bệnh nên hoạt động của hãng cầm chừng, mất nhiều tháng "nằm sân" khiến công ty "mẹ" Vietravel phải gồng mình gánh lỗ. Từ cuối năm 2024, Vietravel đã bắt đầu chuyển nhượng cổ phần cho Tập đoàn T&T, qua đó trao lại quyền kiểm soát. Tại Đại hội đồng cổ đông 2025, đại diện T&T nắm vai trò chủ tọa, và ông Đỗ Vinh Quang được bầu giữ chức Chủ tịch Vietravel Airlines.

Trước khi Vietravel thông báo chính thức thoái vốn hoàn toàn khỏi Vietravel Airlines, Bloomberg đưa tin hãng hàng không giá rẻ AirAsia của Malaysia đã có các cuộc đàm phán về việc mua cổ phần Vietravel Airlines, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực trở lại thị trường hàng không Việt Nam sau nhiều lần kế hoạch bất thành.

Trong khi đó, lãnh đạo Vietravel Airlines cho biết hãng đang tích cực xúc tiến các đàm phán với nhà sản xuất máy bay và các hãng hàng không quốc tế nhằm hiện thực hóa kế hoạch mở rộng đội tàu bay và mạng đường bay. Mục tiêu đến năm 2030, quy mô đội tàu sẽ đạt từ 30 - 50 chiếc, với mạng bay phủ khắp Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Trung Đông.







