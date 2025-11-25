Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Vietravel rút hoàn toàn khỏi Vietravel Airlines

Hà Mai
Hà Mai
25/11/2025 12:29 GMT+7

Công ty Du lịch Vietravel vừa chính thức rút toàn bộ cổ phần khỏi hãng hàng không Vietravel Airlines sau 5 năm sóng gió

CTCP Du lịch Vietravel vừa ban hành nghị quyết thống nhất chủ trương thoái toàn bộ phần vốn góp tại CTCP Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) trước 31.12.

Vietravel rút hoàn toàn khỏi Vietravel Airlines- Ảnh 1.

Sau khi về với con trai 'bầu' Hiển, Vietravel Airlines đặt mục tiêu đến năm 2030, quy mô đội tàu sẽ đạt từ 30 - 50 chiếc

Vietravel Airlines hiện có vốn điều lệ 1.300 tỉ đồng (tương đương 130 triệu cổ phần phổ thông). Trong đó, Vietravel đang sở hữu 18,4 triệu cổ phần phổ thông, tương đương 14,1%. Giá trị giao dịch được xác định ở mức nhỏ hơn 10% tổng tài sản của Vietravel dựa trên báo cáo tài chính quý 3/2025. Tính đến cuối quý 3, công ty sở hữu tổng tài sản hơn 3.130 tỉ đồng.

Sau khi Vietravel rút vốn, cơ cấu cổ đông của Vietravel Airlines sẽ còn lại các nhà đầu tư gồm: T&T Airlines, T&T SuperPort, Quỹ BVIM và các cổ đông cá nhân khác.

Vietravel Airlines do Công ty Du lịch Vietravel thành lập, được cấp giấy phép đầu tư vào 3.4.2020 - đúng giai đoạn cả đất nước đang chống dịch Covid-19. Tới 29.10, Thứ trưởng Bộ GTVT ký giấy phép vận chuyển hàng không cho Vietravel Airlines. Ngày 25.12, hãng bay này được Cục Hàng không cấp chứng chỉ khai thác tàu bay (AOC) và bay chuyến bay charter đầu tiên sau đó 1 ngày. Từ  25.1.2021, Vietravel Airlines chính thức bay thương mại với các chuyến bay cất cánh từ Hà Nội - Sài Gòn, rồi nhanh chóng mở rộng mạng bay tới Phú Quốc, Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang.

Ra mắt đúng giai đoạn cao điểm dịch bệnh nên hoạt động của hãng cầm chừng, mất nhiều tháng "nằm sân" khiến công ty "mẹ" Vietravel phải gồng mình gánh lỗ. Từ cuối năm 2024,  Vietravel đã bắt đầu chuyển nhượng cổ phần cho Tập đoàn T&T, qua đó trao lại quyền kiểm soát. Tại Đại hội đồng cổ đông 2025, đại diện T&T nắm vai trò chủ tọa, và ông Đỗ Vinh Quang được bầu giữ chức Chủ tịch Vietravel Airlines.

Trước khi Vietravel thông báo chính thức thoái vốn hoàn toàn khỏi Vietravel Airlines, Bloomberg đưa tin hãng hàng không giá rẻ AirAsia của Malaysia đã có các cuộc đàm phán về việc mua cổ phần Vietravel Airlines, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực trở lại thị trường hàng không Việt Nam sau nhiều lần kế hoạch bất thành. 

Trong khi đó, lãnh đạo Vietravel Airlines cho biết hãng đang tích cực xúc tiến các đàm phán với nhà sản xuất máy bay và các hãng hàng không quốc tế nhằm hiện thực hóa kế hoạch mở rộng đội tàu bay và mạng đường bay. Mục tiêu đến năm 2030, quy mô đội tàu sẽ đạt từ 30 - 50 chiếc, với mạng bay phủ khắp Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Trung Đông.



Tin liên quan

Vietravel Airlines đón chiếc máy bay thứ 2, chuẩn bị mở rộng bay quốc tế

Vietravel Airlines đón chiếc máy bay thứ 2, chuẩn bị mở rộng bay quốc tế

Hôm nay (4.8), tại sân bay quốc tế Nội Bài, hãng hàng không Vietravel Airlines chính thức đón tàu bay Airbus A320 thuộc sở hữu của hãng, đánh dấu bước tiếp theo trong hành trình tăng cường năng lực khai thác và phát triển bền vững.

Khám phá thêm chủ đề

Vietravel Airlines Vietravel hãng bay Vietravel Airlines
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận