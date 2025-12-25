Giá Bitcoin hôm nay 25.12.2025: BTC vụt tăng trong đêm Giáng sinh

Dữ liệu từ sàn giao dịch tiền mã hóa Binance cho thấy, giá Bitcoin lúc 10 giờ 40 ngày 25.12 (theo giờ Việt Nam) đạt 87.844 USD, tăng khoảng 1% so với hôm qua. Trong đêm Giáng sinh, giá Bitcoin nhảy vọt từ 86.587 USD lên sát 88.000 USD, sau đó giảm nhẹ.

Diễn biến giá Bitcoin hôm nay 25.12 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dữ liệu trên blockchain cho thấy RSI (Relative Strength Index - chỉ báo động lượng) của Bitcoin đã thoát khỏi vùng quá bán. Tín hiệu này thường xuất hiện quanh các điểm uốn quan trọng trước khi giá Bitcoin tăng trở lại.

Các tín hiệu giao cắt tăng giá tương tự đã xuất hiện vào đầu năm 2019 (khi BTC chạm đáy gần 3.200 USD) và tháng 3.2020 (BTC chạm đáy 3.800 USD do Covid-19) và cuối năm 2022 (mức thấp nhất của chu kỳ khoảng 15.500 USD). Sau mỗi đợt giảm sâu này, Bitcoin đều tăng giá. Những tín hiệu này cho thấy áp lực bán trên thị trường Bitcoin có thể sớm kết thúc, thị trường sẽ sớm phục hồi.

Ngoài ra, việc thợ đào Bitcoin đang rời đi cho thấy đáy thị trường đã được thiết lập. Tốc độ băm (hashrate) của Bitcoin đã giảm 4% trong tháng, tính đến ngày 15.12. Theo nhà phân tích Matt Sigel và Patrick Bush của VanEck, đây là "tín hiệu ngược chiều tích cực" liên quan đến sự "đầu hàng" của các thợ đào.

Họ cho biết, các giai đoạn hashrate giảm trong lịch sử thường kéo theo lợi nhuận của Bitcoin trong tương lai. Kể từ năm 2014, Bitcoin đã ghi nhận lợi nhuận dương trong 90 ngày sau các lần tốc độ băm trên toàn mạng giảm.

Một chỉ báo vĩ mô cho thấy Bitcoin có thể tăng giá trong vòng 4 - 6 tuần tới. Cụ thể, giá Bitcoin đang sát đáy khi điều kiện thanh khoản bắt đầu được cải thiện, một yếu tố trong lịch sử đã dẫn đến những đợt đảo chiều lớn của Bitcoin.

Phân tích của Miad Kasravi về 105 chỉ báo cho thấy chỉ số Tình hình Tài chính Quốc gia (NFCI) thường đạt đỉnh trước đợt tăng giá của Bitcoin từ 4 đến 6 tuần.

Tín hiệu này xuất hiện vào cuối năm 2022 và giữa năm 2024, khi đó Bitcoin đã tăng giá mạnh. Trong lịch sử, mỗi lần giảm 0,10 điểm tương ứng với mức tăng khoảng 15 - 20% của Bitcoin. Các chỉ số NFCI giảm sâu hơn đánh dấu các giai đoạn tăng giá kéo dài của BTC.

Một yếu tố tiềm năng có thể thúc đẩy đà tăng trưởng là kế hoạch của Cục Dự trữ liên bang Mỹ về việc chuyển đổi các chứng khoán thế chấp nhà ở thành tín phiếu kho bạc. Đây là động thái được so sánh với việc bơm thanh khoản "không phải QE" năm 2019, từng giúp Bitcoin tăng giá 40%.