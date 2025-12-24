Giá Bitcoin hôm nay 24.12.2025: BTC giảm, cổ phiếu tiền điện tử lao dốc

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay giảm 1,25% so với hôm qua. Tính đến 10 giờ 30 ngày 24.12 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 86.975 USD. Vốn hóa của Bitcoin cũng giảm 1,13% xuống còn 1.740 tỉ USD.

Đà giảm của Bitcoin cũng kéo vốn hóa của toàn thị trường tiền số âm 1,34%, xuống còn 2.940 tỉ USD. Các token khác như Ethereum, BNB, XRP và Solana đồng loạt giảm giá.

Giá Bitcoin và các tiền mã hóa khác sáng 24.12 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Giá Bitcoin giảm diễn ra trong bối cảnh cả giá vàng, bạc và đồng đều tăng vọt lên mức cao kỷ lục. Chứng khoán Mỹ cũng tăng nhẹ khi chỉ số Nasdaq tăng 0,45%. Trong khi đó, cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử đang giảm mạnh hơn nhiều so với mức giảm của Bitcoin.

Cụ thể, cổ phiếu của Strategy giảm 4,2%, XXI giảm 7,8%, ETHZilla giảm 16% và Upexi giảm 9%. Những cổ phiếu khác như Gemini, Circle và Bullish đều giảm khoảng 6%.

Theo phân tích của quỹ đầu cơ tài sản kỹ thuật số QCP Capital, các quỹ đầu tư buộc phải cắt lỗ để giảm thuế trong bối cảnh thanh khoản thấp. "Cuối năm, các nhà quản lý danh mục đầu tư thường cắt giảm tỷ lệ nắm giữ tài sản rủi ro do các sự kiện phát sinh về thuế và bảng cân đối kế toán cuối năm. Một số quỹ thậm chí không muốn thể hiện rằng họ đang nắm giữ tiền điện tử", CoinDesk dẫn lời Paul Howard, giám đốc cấp cao tại công ty giao dịch Wincent.

Thị trường tiền điện tử cũng trong giai đoạn dễ bị tổn thương khi khối lượng giao dịch Bitcoin có dấu hiệu suy yếu. "Vị thế bán đã giảm bớt, nhưng sự tồn tại của các quyền chọn mua (call option) ở mức giá 100.000 USD cho thấy sự lạc quan còn sót lại, dù có phần dè dặt, về một đợt tăng giá vào dịp Giáng sinh", QCP Capita nhận định.

Trong khi đó, Howard của Wincent dự đoán năm tới sẽ có thêm nhiều đợt điều chỉnh, đà giảm giá gần như không có thêm chất xúc tác để đảo ngược xu hướng. Ông dự đoán phải mất nhiều tháng nữa trước khi vốn hóa thị trường của tiền mã hóa có thể phục hồi lại mức 4.000 tỉ USD.