Giá Bitcoin hôm nay 27.12.2025: Không có tín hiệu phục hồi

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy trong 24 giờ qua, giá Bitcoin (BTC) đã nhiều lần cố gắng tiến sát mốc 90.000 USD nhưng không thành công. Đến 7 giờ ngày 27.12, mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 87.436 USD. Vốn hóa của Bitcoin đạt 1.830 tỉ USD.

Trong 24 giờ, vốn hóa cả thị trường tiền mã hóa tăng nhẹ khoảng 0,6%, cán mốc 2.950 tỉ USD. Ethereum, Solana, XRP và BNB cùng tăng khoảng 0,5% so với hôm qua.

Diễn biến giá Bitcoin và thị trường tiền mã hóa hôm nay 27.12 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Diễn biến giá Bitcoin vẫn đi ngược xu hướng giá của vàng, bạc, đồng. Bất chấp kim loại quý liên tục thiết lập mức cao kỷ lục mới, Bitcoin vẫn bị mắc kẹt dưới 90.000 USD.

Cổ phiếu liên quan đến các công ty tiền điện tử cũng giảm sâu. Trong đó Coinbase giảm 2%, Gemini giảm 6% và Galaxy Digital giảm 3,5%.

Các công ty khai thác Bitcoin bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong phiên giao dịch đầu ngày sau Giáng sinh. Cổ phiếu của những công ty đã chuyển đổi mô hình kinh doanh từ khai thác Bitcoin sang cơ sở hạ tầng AI (trí tuệ nhân tạo) như IREN, Cipher Mining, Terawulf và Marathon Digital cũng giảm 5%. Hut 8, công ty nổi bật trong tuần qua nhờ kế hoạch chuyển đổi sang AI mạnh mẽ cũng ghi nhận đà giảm 7,5% giá cổ phiếu.

Giá Bitcoin có thể mắc kẹt trong vùng 70.000 - 80.000 USD

Dữ liệu trên blockchain 5 năm qua cho thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa các khoảng giá. Ngoại trừ khoảng thời gian rất ngắn Bitcoin giao dịch ở mức cao kỷ lục trên 120.000 USD, vùng giá ngắn nhất được duy trì nằm trong khoảng 70.000 - 80.000 USD. Trong khi đó, giá thấp hơn là 30.000 - 40.000 USD lại có đến gần 200 ngày giao dịch. Điều này cho thấy xu hướng giá của Bitcoin có thể sớm điều chỉnh trong tương lai.

Xu hướng này được phát hiện bởi công ty phân tích Glassnode. Trong phần lớn tháng 12, Bitcoin được giao dịch trong khoảng 80.000 - 90.000 USD. Số ngày giao dịch trong khoảng giá này tương đương vùng giá 50.000 - 70.000 USD vào năm 2024.

Các chỉ báo cho thấy sự thiếu hụt nguồn cung đáng kể tập trung trong khoảng giá 70.000 - 80.000 USD, phù hợp với dữ liệu trên hợp đồng tương lai. Cả hai bộ dữ liệu đều cho thấy nếu Bitcoin trải qua giai đoạn điều chỉnh, vùng giá 70.000 - 80.000 USD sẽ hợp lý, trước khi thiết lập mức hỗ trợ mạnh hơn.