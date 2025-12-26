Giá Bitcoin hôm nay 26.12.2025: BTC đột ngột giảm sốc về 24.000 USD

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy, giá Bitcoin hôm nay giảm so với hôm qua. Tính đến 6 giờ 20 ngày 26.12 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin (BTC) giảm khoảng 0,4%, được giao dịch quanh mốc 87.585 USD.

Đáng chú ý, trong 24 giờ qua, giá Bitcoin đã có một cú giảm mạnh khi lao thẳng từ vùng giá 87.611 USD về 24.111 USD. Cú giảm giá sốc chỉ diễn ra trong vài giây, sau đó bật tăng trở lại mức 87.000 USD. Diễn biến giá bất ngờ xảy ra với cặp giao dịch BTC/USD1. Các cặp giao dịch khác của Bitcoin không ghi nhận biến động bất thường.

Sự kiện gây chú ý vì USD1 là stablecoin (tiền mã hóa ổn định giá được neo theo USD với tỷ lệ 1:1) do World Liberty Financial phát hành. Công ty này được gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump hậu thuẫn.

Giá Bitcoin đột ngột giảm từ 87.000 USD xuống còn 24.000 USD rồi tăng trở lại sau vài giây ẢNH: KHƯƠNG NHA

Những "râu nến" đột ngột này thường do thanh khoản thấp hoặc lỗi hiển thị chứ không phải do sự sụp đổ trên diện rộng. Trong thị trường tiền mã hóa, "râu nến" thường xuất hiện khi một lệnh bán lớn trên thị trường, một lệnh thanh lý hoặc một giao dịch tự động được thực hiện. Nó có thể cuốn sạch các lệnh mua, buộc giá phải giảm xuống thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung thị trường cho đến khi các lệnh mua xuất hiện trở lại.

Những sự biến động như vậy cũng có thể được kích hoạt bởi các vấn đề về giá tạm thời liên quan đến việc mở rộng chênh lệch giá, báo giá sai từ nhà tạo lập thị trường hoặc các bot giao dịch phản ứng với các lệnh giao dịch bất thường. Trong một số trường hợp, hiệu ứng này có thể được khuếch đại vì có ít người tham gia giao dịch hơn nhằm hấp thụ dòng lệnh và cân bằng lại giá.

Lần gần nhất người chơi chứng kiến "râu nến" trên thị trường là tối 10.10, khi có tin về kế hoạch áp thuế mới của Mỹ với hàng hóa Trung Quốc. Thị trường lập tức phản ứng tiêu cực, giá Bitcoin rơi thẳng từ 120.000 USD xuống 102.000 USD. Cả thị trường tiền mã hóa bị ảnh hưởng, trong đêm giá trị một số token rơi thẳng về 0. "Râu nến" này lập tức khiến hơn 19 tỉ USD vị thế đòn bẩy bị thanh lý, ảnh hưởng đến khoảng 1,6 triệu tài khoản toàn cầu. Một số sàn giao dịch nhỏ thậm chí phải đóng giao dịch để kiểm soát rủi ro.

Khi đó, cả thị trường rơi vào hỗn loạn, Binance sau đó phải công bố kế hoạch hỗ trợ đặc biệt tên "Together Initiative", trị giá 400 triệu USD để vực dậy niềm tin của thị trường, hỗ trợ những cá nhân bị thiệt hại.

Theo các chuyên gia, dù 'râu nến' trông rất ấn tượng trên biểu đồ giá, những người ở trong thị trường đủ lâu thường coi đây là dấu hiệu mang tính cấu trúc vi mô hơn là tín hiệu về giá Bitcoin trong tương lai. Tuy nhiên, cú "quét râu" vừa qua đã phơi bày rủi ro của những cặp giao dịch có thanh khoản thấp, đặc biệt khi các stablecoin vẫn trong quá trình tích lũy thanh khoản.