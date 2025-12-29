Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 29.12.2025: BTC bất động, chuẩn bị cho kỳ tăng giá?

Khương Nha
Khương Nha
29/12/2025 09:12 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay gần như không thay đổi nhiều so với cuối tuần qua, nhiều chuyên gia dự báo đây là tín hiệu cho thấy một đợt tăng giá mạnh sắp diễn ra.

Dữ liệu từ TradingView và CoinMarketCap cho thấy giá Bitcoin (BTC) đã trải qua hai ngày giao dịch khá yên ắng. Tính đến 7 giờ 30 ngày 29.12 (giờ Việt Nam), mỗi BTC được giao dịch quanh mốc 87.814 USD, tăng 0,06% trong vòng 24 giờ qua. 

Giá Bitcoin hôm nay 29.12.2025: BTC bất động, chuẩn bị cho kỳ tăng giá? - Ảnh 1.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước biểu đồ giá

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Nhà giao dịch Jelle NL viết trên X (Twitter cũ) rằng Bitcoin đã xác nhận mô hình phân kỳ tăng giá kéo dài ba ngày. Hai đáy gần nhất được hình thành với sự phân kỳ 3 ngày. Nếu lịch sử lặp lại, Bitcoin có thể sẽ sớm thiết lập một đợt tăng giá mới. 

Còn nhà giao dịch BitBull nhận định yếu tố mùa vụ sẽ giúp Bitcoin phục hồi. Theo ông, các tổ chức sẽ bắt đầu phân bổ lại nguồn vốn vào đầu năm. Dòng tiền mới đổ vào có thể giúp Bitcoin thoát khỏi vùng giá dưới 90.000 USD và hướng đến mốc 100.000 USD.

Giá Bitcoin hôm nay 29.12.2025: BTC bất động, chuẩn bị cho kỳ tăng giá? - Ảnh 2.

Dữ liệu lịch sử cho thấy giá Bitcoin có thể sắp tăng giá trở lại

NGUỒN: JELLE NL/X

Tuy nhiên, những nhà phân tích thận trọng hơn cho thấy giá Bitcoin có nguy cơ lập nên lịch sử giá khi năm 2025 đang đi đến những ngày cuối. Dữ liệu trên blockchain cho thấy trong một năm qua, giá Bitcoin đã giảm gần 6%. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử BTC giảm giá trong năm halving (chia một nửa). Nếu điều này diễn ra trong vài ngày tới, đồng nghĩa biến động giá Bitcoin theo chu kỳ bốn năm không còn phù hợp.

Dòng tiền ETF Bitcoin âm trong tuần lễ Giáng sinh

Theo dữ liệu từ SoSoValue, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã ghi nhận dòng tiền rút ra mạnh trong tuần lễ Giáng sinh. Ước tính có 782 triệu USD đã được rút ra. Giao dịch rút tiền trong một ngày lớn nhất diễn ra vào thứ sáu (ngày 26.12) khi Bitcoin được giao dịch quanh vùng giá 88.263 USD, có khoảng 276 triệu USD đã bị rút trong ngày. Quỹ IBIT của BlackRock dẫn đầu về số vốn rút ra với gần 193 triệu USD, tiếp theo là quỹ FBTC của Fidelity với 74 triệu USD.

Tổng tài sản ròng của các quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ giảm xuống còn khoảng 113,5 tỉ USD vào thứ sáu, giảm so với đỉnh 120 tỉ USD hồi đầu tháng 12. Đáng chú ý, 26.12 đánh dấu ngày thứ sáu liên tiếp dòng tiền ròng chảy ra khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay, tạo nên chuỗi rút tiền dài với tổng dòng tiền chảy ra đã vượt quá 1,1 tỉ USD. 

Vincent Liu, giám đốc đầu tư tại Kronos Research, cho biết việc dòng tiền chảy ra khỏi quỹ ETF Bitcoin trong dịp Giáng sinh không phải là điều bất thường. Điều này có nghĩa các tổ chức đang cấu trúc lại dòng vốn khiến thanh khoản mỏng hơn, không đồng nghĩa sự giảm nhu cầu cơ bản. 

"Khi các giao dịch quay trở lại vào đầu năm, dòng vốn đầu tư từ các tổ chức sẽ quay lại", ông Liu dự đoán. Ông cho rằng khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ nới lỏng chính sách tiền tệ, thị trường có thể sẽ khởi sắc hơn. 

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
