Giá Bitcoin hôm nay 3.1.2026: Tăng vọt lên 90.000 USD, chuẩn bị có điều chỉnh mạnh

Dữ liệu từ sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn nhất thế giới Binance cho thấy, giá Bitcoin hôm nay tiếp tục tăng 1,72%, đạt 90.000 USD, lúc 7 giờ 40 ngày 3.1 (theo giờ Việt Nam). Trước đó, có lúc tài sản mã hóa lớn nhất thế giới tiến sát mốc 91.000 USD.

Vốn hóa của Bitcoin (BTC) ước đạt 1.798 tỉ USD, tăng 1,7% trong 24 giờ qua. Vốn hóa toàn thị trường mã hóa cũng tăng 2,35% lên 3.070 tỉ USD.

Đà tăng của Bitcoin cũng khiến cả thị trường "xanh trở lại". Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, tăng 4,43%, vượt mốc 3.130 USD. Các token khác như XRP, BNB, Solana cũng lần lượt tăng 8%, 2,1% và 5%.

Diễn biến giá Bitcoin và thị trường tiền mã hóa ngày 3.1.2026 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Giá Bitcoin chuẩn bị có điều chỉnh mạnh?

Giá Bitcoin tăng trong phiên giao dịch đầu năm của Phố Wall. Dữ liệu từ TradingView cho thấy nỗ lực bứt phá giá Bitcoin diễn ra mạnh mẽ. Khi thị trường TradFi phục hồi, Bitcoin tạo ra "khoảng trống" mới theo hướng giảm trên thị trường hợp đồng tương lai, mở ra mục tiêu tiềm năng trong ngắn hạn.

Theo Cointelegraph, giá Bitcoin đang có xu hướng biến động mạnh để "lấp đầy" những khoảng trống mới hình thành trong vòng vài ngày, thậm chí vài giờ sau khi thị trường hợp đồng tương lai mở cửa trở lại.

Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy tính thanh khoản ở cả hai phía của giá Bitcoin đang tăng khi Phố Wall mở cửa. Tổng giá trị các giao dịch thanh lý tiền điện tử trong 24 giờ đã vượt 200 triệu USD khi thị trường tăng nhẹ.

Theo chỉ báo Bollinger Bands, thước đo biến động quan trọng trong thị trường tiền mã hóa, biểu đồ giá Bitcoin đang ổn định, báo hiệu một biến động lớn sắp xảy ra. BTC đã giao dịch trong phạm vi hẹp giữa 85.000 USD và 90.000 USD trong hai tuần qua. Kết quả là, khoảng cách giữa các dải Bollinger Bands đã thu hẹp xuống dưới 3.500 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 7, theo dữ liệu từ TradingView.

Dữ liệu lịch sử cho thấy giá Bitcoin thường biến động mạnh mỗi khi chỉ báo Bollinger Bands xuất hiện NGUỒN: TRADINGVIEW

Hiện tượng dải Bollinger Bands thu hẹp này cho thấy một giai đoạn biến động, trong đó thị trường đang tích lũy cho đợt tăng giá lớn tiếp theo. Lịch sử chứng minh rằng những biến động giá mạnh thường xảy ra sau những đợt thu hẹp này.

Ví dụ, đợt tăng giá mạnh đã diễn ra khi dải Bollinger Band xuất hiện vào cuối tháng 7.2025. Thị trường đã kết thúc giai đoạn đi ngang kéo dài hai tuần giữa mức 115.000 USD và 120.000 USD. Dải Bollinger Band đã mở đường cho xu hướng điều chỉnh kéo dài ba tháng, giá Bitcoin được giao dịch trong vùng 100.000 - 126.000 USD.

Một chỉ số khác cho thấy thị trường đang phục hồi là tâm lý của nhà đầu tư tiền mã hóa đang "tham lam" trở lại. Chỉ số Crypto Fear & Greed Index (tham lam và sợ hãi) hôm nay tăng lên mức 29 điểm, bỏ qua vùng "cực kỳ sợ hãi" trước đó. Đây là mức cao nhất được ghi nhận từ ngày 12.12.2025.



Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện là tín hiệu tích cực của thị trường. Một số nhà phân tích cho rằng sau giai đoạn "sợ hãi" hoặc "sợ hãi tột độ" kéo dài, thị trường sẽ sẵn sàng bước vào đợt tăng giá tiềm năng mới.

Dải Bollinger đã báo hiệu chính xác sự bùng nổ biến động kể từ ít nhất năm 2018. Do đó các nhà đầu tư kỳ cựu cũng khuyến cáo người chơi nên theo dõi sát biến động của thị trường. Giá Bitcoin có thể biến động theo cả hai hướng chứ không mặc định là đi lên.