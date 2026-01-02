Giá Bitcoin hôm nay 2.1.2026: BTC rục rịch tăng

Dữ liệu từ sàn giao dịch tài sản số lớn nhất thế giới Binance cho thấy, giá Bitcoin hôm nay 2.1.2026 đã tăng 1,4%, tiến sát mốc 89.000 USD. Tính đến 7 giờ 20 (theo giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 88.733 USD. Vốn hóa của Bitcoin cũng tăng 1,1% lên 1.760 tỉ USD.

Không chỉ Bitcoin, các đồng tiền mã hóa lớn khác cũng đồng loạt tăng giá trong hôm nay. Ethereum tăng 0,8%, tiến sát mốc 3.000 USD, trong khi XRP tăng 1,91%, Solana tăng 1,34%, còn Dogecoin tăng đến 7,18%. Vốn hóa toàn thị trường mã hóa ước đạt 3.000 tỉ USD, tăng 1,11%.

Diễn biến giá Bitcoin sáng 2.1.2026 NGUỒN: BINANCE

Cuộc đua tích trữ đẩy giá Bitcoin tăng

Giá Bitcoin tăng trong bối cảnh Tether (công ty phát hành stablecoin USDT) tuyên bố mua thêm 8.888 BTC nâng tổng số Bitcoin đang nắm giữ lên 96.000 đơn vị. Đợt tích lũy này đưa Tether thành một trong bốn công ty dự trữ Bitcoin lớn nhất thế giới, sau Binance, Robinhood và Bitfinex.

Động thái này là một phần trong chiến lược tích lũy Bitcoin hằng quý của Tether. Cứ ba tháng một lần, công ty sẽ chi ra 15% lợi nhuận để mua Bitcoin. Lô Bitcoin mới trị giá khoảng 780 triệu USD.

Ngoài Tether, nhiều định chế tài chính khác cũng đang ráo riết cạnh tranh thị phần Bitcoin. Metaplanet, công ty niêm yết tại Nhật Bản, đã bổ sung 4.279 BTC vào cuối năm 2025, nâng tổng số BTC nắm giữ lên 35.102 đơn vị. Strategy cũng tiếp tục huy động vốn chủ sở hữu và nợ để mở rộng kho Bitcoin dự trữ lên đến 670.000 BTC.

Dù nhiều dự báo cho rằng Bitcoin sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh, các nhà phân tích cho rằng vẫn có nhiều dấu hiệu lạc quan trong năm 2026. Một trong số đó là số lượng quỹ ETF tiền điện tử mới sẽ tiếp tục tăng.

Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Bitwise dự đoán sẽ có hơn 100 quỹ ETF tiền điện tử mới được phê duyệt trong năm 2026. Nhà phân tích James Seyffart của Bloomberg chung nhận định, nhưng lưu ý tuổi đời của các quỹ này sẽ không kéo dài. "Chúng ta sẽ chứng kiến rất nhiều vụ thanh lý ETF tiền điện tử vào cuối 2026", Seyffart lưu ý.