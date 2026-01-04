Giá Bitcoin hôm nay 4.1.2026: Tiếp tục tăng khi Mỹ tấn công Venezuela

Dữ liệu từ sàn giao dịch tài sản số lớn nhất thế giới Binance cho thấy, giá Bitcoin hôm nay tăng 1,44%, vượt mốc 91.335 USD, tính đến 7 giờ 15 ngày 4.1 (theo giờ Việt Nam). Vốn hóa của Bitcoin trên thị trường ước đạt 1.820 tỉ USD.

Trong khi đó, vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa tăng 1,12%, cán mốc 3.110 tỉ USD. Giá các token khác như Ethereum, XRP, Solana đều tăng khoảng 0,5% trong vòng 24 giờ qua.

Bitcoin rung lắc trước tin Mỹ tấn công Venezuela

Thị trường tiền mã hóa đã phản ứng nhẹ trước hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela. Giá Bitcoin đã giảm xuống dưới 90.000 USD, sau đó quay đầu tăng giá.

Minh họa giá Bitcoin đang duy trì ở mức 90.000 USD ẢNH: COINTELEGRAPH

"Thị trường đã chứng kiến một số áp lực bán tháo ngắn hạn sau cuộc tấn công bất ngờ của Mỹ vào Venezuela. Nếu tình hình không leo thang, đây chỉ là đợt điều chỉnh tạm thời, khả năng phục hồi của Bitcoin sẽ sớm xảy ra. Mục tiêu giá trong tuần tới vẫn là 96.000 - 100.000 USD", nhà phân tích Wealthmanager viết trên X (Twitter cũ).

Wealthmanager lưu ý, thị trường hợp đồng tương lai Bitcoin của CME Group đã đóng cửa tuần này ở mức trên 90.000 USD, có khả năng tạo ra một "khoảng trống" mới cho mục tiêu tăng giá.

Tuy nhiên, nhà phân tích Lennaert Snyder nói trên X rằng: "Biến động địa chính trị hiện tại vẫn còn nhiều rủi ro. Các nền kinh tế lớn sẽ phản ứng và Bitcoin sẽ có biến động lớn vào tuần tới".

Diễn biến giá Bitcoin trong một tuần

Dữ liệu từ Binance cho thấy, trong tuần này giá Bitcoin đã tăng 4,08%. Thị trường có dấu hiệu phục hồi tốt. Vào đầu tuần, tiền mã hóa lớn nhất thế giới bất ngờ tăng vọt lên 90.000 USD rồi lao dốc về 86.900 USD. Một số nhà phân tích dự đoán "mùa đông tiền mã hóa" đã bắt đầu.

Tuy nhiên, rất nhanh sau đó Bitcoin đã rục rịch tăng giá, cả thị trường tiền mã hóa cũng "xanh" trở lại trong những ngày đầu năm mới. Tuần lễ Bitcoin kết thúc khi Mỹ thực hiện cuộc tấn công chớp nhoáng vào Venezuela rạng sáng 3.1 và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Diễn biến giá Bitcoin trong tuần, tính đến ngày 4.1.2026 NGUỒN: BINANCE

Thị trường vẫn đang có nhiều phản ứng trái chiều trước hành động này. Tuy nhiên, cuộc tấn công diễn ra quá bất ngờ và nhanh, cộng thêm việc các tổ chức tài chính truyền thống thường ít hoạt động vào cuối tuần nên chưa có nhiều phản ứng rõ ràng. Dự kiến vào đầu tuần sau, khi thị trường Mỹ mở cửa, một đợt bán tháo tài sản do lo ngại địa chính trị sẽ diễn ra.

Các tài sản mang tính rủi ro cao như Bitcoin thường phản ứng tiêu cực trước những cú sốc địa chính trị, biến động kinh tế vĩ mô và các tin tức tiêu cực. Một số nhà phân tích cảnh báo thị trường có thể chứng kiến áp lực bán lớn, dẫn đến cú sập đột ngột tương tự hồi tháng 10, khi giá Bitcoin giảm từ 125.000 USD xuống 80.000 USD.

Dữ liệu từ blockchain cho thấy giá Bitcoin đã đạt mức cao nhất trong ba tuần, nhưng dòng tiền từ các công cụ phái sinh và ETF giao ngay cho thấy các nhà giao dịch vẫn thận trọng. Điều này báo hiệu niềm tin thấp vào khả năng tăng giá của tiền mã hóa.

Hiện tại, các nhà giao dịch phái sinh Bitcoin không kỳ vọng giá sẽ tăng. Một số dự báo cho thấy tuần sau, Bitcoin có thể được giao dịch quanh mốc 89.000 USD. Tuy nhiên, thị trường tiền mã hóa vẫn còn phụ thuộc nhiều vào những diễn biến địa chính trị tiếp theo.