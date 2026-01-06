Giá Bitcoin hôm nay 6.1.2026: Tiếp tục tăng mạnh bất chấp tín hiệu rủi ro

Dữ liệu từ sàn giao dịch tài sản số lớn nhất thế giới Binance cho thấy giá Bitcoin hôm nay tiếp tục tăng 3,33% so với hôm qua. Tính đến 6 giờ 30 ngày 6.1 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 94.166 USD.

Đà tăng của Bitcoin cũng kéo cả thị trường tiền mã hóa đi lên, vốn hóa toàn ngành ước đạt 3.201 tỉ USD, tăng 2,95% trong vòng 24 giờ. Các token khác như Ethereum, XRP, BNB lần lượt tăng 2,6%, 12,97% và 1,95%.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước biểu đồ tăng giá ẢNH: KHƯƠNG NHA

Những dự đoán trái chiều về giá Bitcoin

Bitcoin đã liên tục tăng giá kể từ đầu năm. Sau chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela, thị trường tiền mã hóa đã phản ứng theo chiều tích cực. Theo nhà nghiên cứu Bitcoin Axel Adler Jr, chỉ báo chuyển dịch cấu trúc của Bitcoin đã đảo chiều một cách dứt khoát. Vào cuối tháng 12, tín hiệu này vẫn ở dưới -0,3, phù hợp với áp lực giảm giá. Mọi thứ thay đổi vào cuối tuần trước khi các chỉ báo đạt mức 0, sau đó tăng vọt lên +0,73 vào ngày 4.1. Cùng thời gian này, Bitcoin đã tăng từ 87.500 USD lên 91.400 USD, báo hiệu xu hướng tăng giá ổn định.

Trong lịch sử, khi chỉ báo vượt mức +0.5, thị trường thường bước vào đợt tăng giá. Thử thách quan trọng hiện nay là liệu chỉ báo có thể giữ vững trên mức 0 khi giá đang đối mặt ngưỡng kháng cự 96.000 USD hay không. Nếu không vượt được mốc này và chỉ số chuyển dịch cấu trúc Bitcoin giảm dưới 0, một đợt tăng giá giả sẽ hình thành, báo hiệu sự bất ổn của thị trường.

Một dữ liệu khác ảnh hưởng đến việc Bitcoin tăng giá là nhu cầu dự trữ ngày càng tăng. Theo thống kê của CryptoQuant, lượng Bitcoin được nắm giữ bởi các địa chỉ tích lũy đã đạt mức kỷ lục mới là 2,28 triệu BTC (tương đương 211 tỉ USD).

Lượng tích lũy của nhà đầu tư cá nhân tăng dần, không có dấu hiệu của sự hưng phấn quá mức, trong khi các mô hình tích lũy có hệ thống vẫn được duy trì.

Bitcoin lại trên đà tăng giá kỷ lục nhờ ông Trump

Diễn biến giá Bitcoin cũng khiến các nhà phân tích bị chia rẽ. Plan C, người được biết đến với mô hình Bitcoin Quantile Model, lập luận rằng BTC đã thoát khỏi chu kỳ giảm giá khi có sáu tuần liên tiếp giao dịch đi ngang. Điều này đồng nghĩa thị trường đang trong giai đoạn tích lũy, tạo đà tăng giá bền vững. Ông cho rằng Bitcoin sẽ sớm chứng kiến một "đợt tăng giá mạnh", hướng đến mốc 100.000 USD.

Trong khi đó, nhà giao dịch Peter DiCarlo cảnh báo rằng đợt tăng giá hiện tại có thể là cái bẫy. Việc dự báo Bitcoin đạt mức 100.000 USD có thể chỉ là chiêu trò để thu hút người mua trước khi điều chỉnh sâu xuống mức 70.000 USD.

Nhà giao dịch Bitcoin kỳ cựu Willy Woo viết trên X (Twitter cũ) rằng số lệnh giao dịch thấp và khối lượng giao dịch nhỏ là những tín hiệu đáng lo ngại. "Thị trường sẽ chứng kiến một đợt tăng giá ngắn hạn vào tháng 1 nhưng thanh khoản đã chạm đáy cục bộ", Woo lưu ý.

Nền tảng phân tích onchain Glassnode cũng dẫn các thống kê cho thấy khối lượng giao dịch tiền điện tử giao ngay đang thấp nhất kể từ cuối năm 2023. "Sự suy yếu về nhu cầu này trái ngược hoàn toàn với xu hướng tăng giá trên toàn thị trường. Thanh khoản ngày càng khan hiếm đằng sau đợt tăng giá gần đây", Glassnode cảnh báo.

Hiện tại, giá Bitcoin vẫn còn nhiều biến động. Các nhà phân tích kỳ cựu khuyến cáo người dùng không nên quá lạc quan trước đợt tăng giá. Những biến động địa chính trị và kinh tế vĩ mô chưa rõ ràng có thể khiến thị trường đảo chiều sau một đêm.